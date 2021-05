Hergiswil Ortsbus fährt weiter – aber immer noch testweise Der Testbetrieb für den Hergiswiler Ortsbus wird um zwei weitere Jahre verlängert. Die Gemeindeversammlung stimmte dem Kredit von 920'000 Franken zu. Matthias Piazza 26.05.2021, 11.35 Uhr

Fährt mindestens bis Ende 2023: Der Hergiswiler Ortsbus, hier unterwegs auf der Sonnenbergstrasse. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 14. Mai 2021)

Es ist schon ein gewohntes Bild in Hergiswil. Seit dem 1. März des vergangenen Jahres halten die S-Bahn-Züge wieder in Hergiswil Matt. Und seit diesem Tag fährt ein Gratisbus die beiden Hergiswiler Bahnhöfe und die verschiedenen Quartiere in der Gemeinde an – allerdings befristet. Die Hergiswiler genehmigten an der Gemeindeversammlung im November 2019 einen Kredit von 955'000 Franken für einen Testbetrieb bis Ende dieses Jahres. Nun wird der Testbetrieb um zwei weitere Jahre verlängert. Dafür genehmigten die rund 150 Hergiswiler an der Gemeindeversammlung vom Dienstag diskussionslos einen Kredit über 920'000 Franken. «Die Frequenzen sind gestiegen, aber nicht so stark wie gewünscht. Das dürfte wohl auch darauf zurückzuführen sein, dass wegen Corona die Leute weniger unterwegs waren», begründete Gemeindepräsident Remo Zberg, warum sich der Gemeinderat statt der Einführung des definitiven Betriebs oder der Einstellung für diesen Kompromiss entschlossen hatte.