Hergiswil Gemeinsam für die Zukunft des Mountainbikes Der «Event beim Pumptrack» in Hergiswil sollte nicht nur einen Raum für geselliges Beisammensein Gleichgesinnter bieten, sondern auch der Auftakt für eine erfolgreiche Kooperation der Interessengruppe Bike Hergiswil und der Gemeinde werden.

Der Event beim Schulhaus Matt ist bereits am Morgen für einige motivierte Biker bei einer Panorama-Tour zum Schönenboden oberhalb der Gemeinde gestartet. Während Remo Koch und Petra Langenegger von der IG Bike Hergiswil, für die das Mountainbiken den perfekten Ausgleich zum Job bietet, fleissig beim Strampeln waren, haben Salome Brändle und Raffael Blättler alles für den Empfang der rund 70 kleinen und grossen Besucher des Events vorbereitet. Musikalisch begleitet wurde der Anlass mit abwechslungsreichen Klängen der One-Man-Blues-Trash-Show Cello Inferno.

Der Pumptrack, ein geschlossener Rundkurs aus Wellen und Steilwandkurven, steht Rollerfahrern, Inlineskatern, Skateboardern, Bikern und natürlich auch unberollten Besuchern zur Verfügung. Hauptsache ist, dass man sich trotz unterschiedlicher sportlicher Disziplinen mit Respekt, Toleranz und Akzeptanz begegnet. Genauso beschreiben die Vertreter der IG auch ihren Wunsch für das vielseitig genutzte Wegenetz in und um die Gemeinde Hergiswil. Denn wo Wanderer und Velofahrer aufeinandertreffen, kann es zu Differenzen kommen. Damit diese jedoch nicht in Konflikten, sondern in Lösungen enden, haben sich seit November 2021 schon rund 30 Personen zur IG Bike Hergiswil zusammengeschlossen.

Aktiv, nicht nur auf Gemeindeebene

«Das Mountainbiken hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, und man wird nicht richtig wahrgenommen, weil es ein Individualsport ist», sagte Raffael Blättler. «Das macht auch das eigentliche Problem aus. Denn wenn viele am Biken sind, dann merkt man, dass die Wege kaputtgehen. Man ist dabei als Biker immer ein wenig der Buhmann. Aber eigentlich bewegt man sich nur gerne in der Natur.»

Der Pumptrack in Hergiswil, ein Rundkurs aus Wellen und Steilwandkurven, steht Rollerfahrern, Inlineskatern, Skateboardern und Bikern offen. Bild: Veronika Rojek (Hergiswil, 8. Mai 2022)

Drei Kernthemen liegen der IG daher besonders am Herzen: Kommunikation, Community und Infrastruktur. In Vertretung aller MTB-Begeisterter möchte man mit der IG einen Weg finden, der Gemeinde als Ansprechpartner für alle Belange rund um das Mountainbiken gegenüberzutreten. Dabei gliedern sich die Hergiswiler oder auch die IG Bike Wolfenschiessen hinter dem jüngst gegründeten Verein MTB Nidwalden ein, um auch auf kantonaler Ebene eine Brücke zu den Verantwortlichen zu bauen. Während das Wanderwegnetz den Gemeinden selbst unterliegt, werden etwaige gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene beschlossen. «Drum muss man an beiden Orten ein Gesicht haben und funktionieren», fasst Raffael Blätter zusammen.

Gemeinsam statt einsam

So lautet das Motto der bunten Gruppe. Sei es, um sich für mehr Toleranz für das Mountainbiken in den Bergen einzusetzen oder auch, um vielleicht in naher Zukunft mit IG-Mitgliedern, Freiwilligen, der Gemeinde sowie dem Kanton beim Bau neuer Trails und der Pflege vorhandener Routen gemeinsam Hand anzulegen. Wer also nun Lust bekommen hat, die Mitglieder der IG kennen zu lernen und die Trails um Hergiswil zu entdecken, ist herzlich zum «Mittwoch-Biken» eingeladen. Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 18 Uhr bei der Althauser Brücke. Weitere Informationen unter bikehergiswil.ch.

