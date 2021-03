Hergiswil Die Büezer erobern ihre Beizen zurück Für Handwerker und Montagemitarbeitende dürfen nun Restaurants unter Vorgaben offen sein. So auch das Glasi-Restaurant Adler in Hergiswil. Es war gleich am ersten Tag fast ausgebucht. Matthias Piazza 04.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach fast zwei Monaten im zweiten Lockdown öffnete das Glasi-Restaurant Adler in Hergiswil am Mittwoch wieder seine Türen – und zwar ganz legal, obwohl ja der Beizen-Lockdown wohl noch bis mindestens 22. März andauert. Das Restaurant ist denn auch nicht richtig offen. Hier dürfen nur Leute essen, die auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder auf Montage arbeiten und die durch ihre Arbeitgeber vorher angemeldet wurden. Und im Gegensatz zu dem Regime vor der coronabedingten Beizenschliessung darf pro Tisch nur eine Person sitzen. Auch der Abstand von eineinhalb Metern zwischen den Gästen muss eingehalten werden. Und sie müssen ihren Namen und ihre Telefonnummer angeben. Entsprechend sonderbar mutet die Bestuhlung im grossen Speisesaal an, der nun nur 22 statt wie üblich 120 Gäste fasst.

Giulia Droll serviert Marco Odermatt das Mittagessen. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 3. März 2021)

Gegen 12 Uhr treffen die ersten Arbeiter ein. Nach und nach füllt sich der Saal. Selbst in der Gaststube nehmen noch Gäste Platz. 34 Personen verpflegen sich an diesem Mittag im Glasi-Restaurant, Platz hätte es für 36. Dazu wurden noch einige Take-away-Menus verkauft. Einer der Kantinengäste ist Beat Zrotz. «Ich bin sehr froh, wieder in der Wärme zu essen.» Ungern erinnert er sich an die vergangenen kalten Tage zurück, als er sich im Bus verpflegen musste. «Das war nicht so angenehm.» Froh um die Betriebskantinen-Lösung sei er auch wegen des WC. Marco Odermatt betont:

«Ich schätze das Angebot sehr.»

Alois Keiser, Pächter und Wirt des Glasi-Restaurants Adler, spricht von einem gelungenen Start dieses Kantinenbetriebs, auch wenn man damit nicht das grosse Geld machen könne.

Wirtschaftliche Überlegungen hätten denn auch nicht im Vordergrund gestanden. «Den Kantinenbetrieb führen wir vor allem wegen der Lehrlinge, damit sie weiter Routine in der Küche und im Service sammeln können», meint er. «Zusammen mit dem ersten Lockdown im Frühling des vergangenen Jahres fehlen ihnen fünf Monate im Lehrbetrieb. Ich will verhindern, dass sie ein Lehrjahr wiederholen müssen.»

«Ich komme wieder in einen Rhythmus»

Das schätzt auch Giulia Droll. Die angehende Restaurationsfachfrau im dritten Lehrjahr steht kurz vor ihrer Lehrabschlussprüfung. «Dass das Restaurant offen ist, ist für mich sehr wertvoll. Ich komme wieder in einen Rhythmus, habe etwas zu tun, habe Kontakt mit den Gästen, kann Empfehlungen abgeben.»

Auch Isabella Martins, die diesen Sommer ihre Lehre als Koch abschliesst, ist dankbar. «Ich kann wieder in der Restaurantküche kochen, mit Unterstützung des Küchenchefs.» In den vergangenen Monaten habe sie im elterlichen Restaurant gekocht, das Take-away anbietet. Doch mit Gasherd sei es nicht dasselbe.

Als habe es keinen Lockdwon gegeben: Die angehende Köchin Isabella Martins ist in ihrem Element. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 3. März 2021)

Die beiden jungen Frauen versuchten, trotz der beiden Restaurant-Lockdowns ausbildungsmässig am Ball zu bleiben. Sie beschäftigten sich mit dem restauranteigenen Weinkeller, besuchten die Berufsfachschule und büffelten viel Theorie. Auch der Lehrbetrieb habe sie nach Kräften unterstützt. Isabella Martins schätzt besonders, dass der Küchenchef Aldo Schmid privat mit ihr gekocht hat.

Trotz des gelungenen Kantinenbetriebs hofft Alois Keiser, dass am 22. März die Restaurants wieder ganz öffnen, vor allem seiner sechs Lehrlinge und der weiteren rund 20 Mitarbeiter wegen.

Bisher machen sechs Nidwaldner Restaurants mit

Diese vom Bundesamt für Gesundheit erlaubte Ausnahmeregelung war von der Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger angestossen worden, die mit ihrer Petition «Beizen für Büezer» den Arbeitern eine Mittagspause in der Wärme ermöglichen wollte. Nebst dem Glasi-Restaurant haben sich bisher noch fünf weitere Nidwaldner Restaurants beim Kanton Nidwalden für den Kantinenbetrieb gemeldet. Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger spricht von einem guten Wert am Tag eins nach Inkraftsetzen dieser Regelung. «Nach einer zweimonatigen Schliessung brauchen die Wirte auch Zeit, um den Betrieb wieder hochzufahren, sie mussten etwa ihre Vorräte wieder aufstocken und alles putzen.» Die Möglichkeit, dass Restaurants wenigstens werktags zwischen 11 und 14 Uhr für Berufsleute aus dem Landwirtschafts- und Bausektor sowie für Handwerker und Berufstätige auf Montage offen haben dürfen, erachtet sie als gute Lösung, damit diese Leute trotz Beizen-Lockdown ihre Mittagspause in der Wärme verbringen können. «Und die Gastronomen können Einnahmen erwirtschaften und ihre Lehrlinge wertvolle Praxiserfahrung sammeln.»

Geht es nach dem Wunsch von Michèle Blöchliger, braucht es dieses «Beizen für Büezer»-Regime nur noch bis zum 19. März. «Wir hoffen sehr, dass alle Restaurants am 22. März wieder öffnen dürfen – drinnen und draussen.»

Auch im Kanton Obwalden ist das Betriebskantinenregime seit Mittwoch erlaubt. Es gebe Interessenten dafür, liess Maya Büchi, Vorsteherin des Gesundheits- und Finanzdepartements, verlauten. Konkreteres dazu könne man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen.