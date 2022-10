Migors-Filialleiteirn zügelt mit ihrem Team in den Wylpark

Hergiswil Grösseres Gebäude, Angebot und Team: Migros-Filialleiterin freut sich auf die Herausforderungen im Wylpark Valentina Zivkovic zügelt mit ihrem Team von der Seestrasse 15 in den Wylpark. Die 25-Jährige erwartet neu auch die Verantwortung über die Dienstleistungen der Post. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Die meisten Leute machen wohl nicht gerade Freudensprünge, wenn sie um ihre Hilfe beim Zügeln gebeten werden. Doch oft lässt sich der Aufwand, der mit einem Umzug verbunden ist, nicht alleine bewältigen. Besonders dann, wenn am neuen Ort erst einmal Dutzende Regale mit tausenden von Produkten befüllt werden müssen – wie es etwa bei Valentina Zivkovic der Fall ist.

Zugegeben, bei Valentina Zivkovic handelt es sich nicht um einen privaten Umzug und sie musste deswegen auch keine Freunde zur Mithilfe nötigen. Die 25-Jährige ist Filialleiterin der Migros in Hergiswil und mit ihrem Team bald am neuen Filialstandort im Wylpark an der Seetrasse 43 anzutreffen.

Filialleiterin Valentina Zivkovic in der neuen Migros-Filiale Wylpark in Hergiswil. Bild: Manuel Kaufmann (3. Oktober 2022)

Obwohl der neue Standort lediglich wenige hundert Meter vom alten (Seestrasse 15) entfernt ist, stellt der Umzug Filialleiterin Valentina Zivkovic vor Herausforderungen. Denn während im Wylpark alles für die Eröffnung vom Donnerstag, 6. Oktober, vorbereitet werden musste, wurden die Kundinnen und Kunden bis Mittwochmittag weiterhin am alten Standort empfangen. Alleine mussten Valentina Zivkovic und ihr Team diese beiden Aufgaben aber nicht meistern:

«Wir wurden unterstützt durch Mitarbeitende von anderen Migros-Standorten und Pensionierte, die dabei halfen, die Regale einzuräumen.»

Team kümmert sich neu um Pakete und Briefe

Durch den Umzug ändert sich für Zivkovic einiges. Die neue Filiale ist mehr als doppelt so gross und bietet ein grösseres Sortiment. Das bedeutet eine Verdreifachung der Mitarbeitenden von 5 auf 15 Personen.

Auf das Migros-Team von Valentina Zivkovic warten denn auch neue Aufgaben wie das Entgegennehmen von Paketen und Briefen oder das Auszahlen und Verwalten von Geld. Denn mit dem Standortwechsel übernimmt die Migros die Postdienstleistungen der Gemeinde Hergiswil. Kopfschmerzen bereitet das Valentina Zivkovic aber keine: «Das Team wurde von der Post gut geschult.»

Eine weitere Neuheit des Standorts Wylpark ist der Kleiderreinigungsservice der Migros. Für Zivkovics Team heisst das, die Wäsche von Kundinnen und Kunden entgegenzunehmen und nach Büron in die Reinigung bei der Firma Texpress zu schicken.

Jüngstes Mitglied im Migros-Kaderteam

Valentina Zivkovic freut sich auf die neue Herausforderung. Seit mehr als einem Jahr leitet sie bereits die Hergiswiler Migros. Mit 25 Jahren sei sie das Küken im Kaderteam der Migros und viele Angestellte seien älter als sie. Unerfahren ist sie deshalb aber keineswegs. Denn im August feierte sie ihr 10-Jahr-Jubiläum bei der Migros.

Angefangen hat ihre Berufslaufbahn mit der Lehre in der Blumenabteilung der Migros in Emmenbrücke. Später folgten Stationen in Willisau, Emmen und Hitzkirch, wo sie als stellvertretende Filialleiterin schon früh Verantwortung übernehmen konnte. Probleme, als junge Frau in ihrer Position nicht ernst genommen zu werden, erlebte sie nie – weder von Kunden und Kundinnen noch von Mitarbeitenden.

Durch die Vergrösserung ihres Teams führte die junge Chefin in den letzten Monaten so viele Vorstellungsgespräche wie noch nie. Gestresst habe sie das jedoch nicht. «Ich wurde immer unterstützt von der Zentrale und meinen Filialleiterkollegen», sagt sie. Das Team sieht Zivkovic auch als ihre grösste Herausforderung. Denn dass es innerhalb des Teams stimme, sei für sie das Wichtigste. Die Luzernerin sagt:

«Das Team muss funktionieren, auch wenn ich mal nicht anwesend bin.»

Die Mehrheit der Zeit werde sie trotz wachsendem bürokratischen Aufwand weiterhin im Laden verbringen. «Der Kontakt mit den Mitarbeitenden und den Kunden ist das, was mir an meinem Job gefällt.»

Hinweis: Während der Eröffnungstage vom 6. bis 8. Oktober gibt es 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Am Freitag verkaufen Mitarbeitende des Blinden-Fürsorge-Vereins Innerschweiz Hotdogs und Mineralwasser für den symbolischen Mindestbetrag von einem Franken. Zudem verschenken Filialleiterin Valentina Zivkovic und ihr Team am Samstag, 8. Oktober, einen Gratis-Butterzopf an die ersten 1100 Kundinnen und Kunden.

