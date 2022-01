Kirchenrat Hergiswil wird per Urnengang gewählt

Hergiswil Kirchenrat wird per Urnengang gewählt – erste Kandidaturen stehen fest Grund dafür ist die kontroverse Pfarrwahl in der Katholischen Kirchgemeinde Hergiswil. Kandidaturen können bis am 28. März eingereicht werden. 24.01.2022, 17.43 Uhr

Mirjam Meyer, Markus Luther, Martin Dudle-Ammann und Luca Bee (von links). Bild: PD

Ursprünglich sollten die Wahl des Kirchenrates sowie des Präsidiums an der Kirchgemeindeversammlung vom 1. März durchgeführt werden. Der amtierende Kirchenrat beschloss jedoch, diese Wahlen am 15. Mai als Urnengang durchzuführen. Grund dafür ist die «nicht frei von Nebengeräuschen erfolgte Wahl von Stephan Schonhardt zum Pfarrer von Hergiswil», wie es in einer Mitteilung des Kirchenrates heisst. Der Kirchenrat wolle für diese und weitere Entscheidungen die grösstmögliche demokratische Legitimation.