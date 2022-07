Gemeinderat Hergiswil: Verteilung der Departemente

Hergiswil Kleine Rochade im Gemeinderat Die Departemente im Hergiswiler Gemeinderat sind verteilt worden. Der neu gewählte Daniel Stadler ist künftig für die Liegenschaften zuständig. 06.07.2022, 10.32 Uhr

FDP-Gemeinderat Daniel Stadler. PD

Am 1. Juli hat der Hergiswiler Gemeinderat erstmals in neuer Zusammensetzung getagt. An der konstituierenden Sitzung wurden die Departemente verteilt. Da Daniel Rogenmoser (FDP) das Gemeindepräsidium übernimmt, gibt er das Departement Liegenschaften ab. Dieses übernimmt nun der neu gewählte FDP-Gemeinderat Daniel Stadler. Ansonsten komme es zu keinen Änderungen, teilt die Gemeinde Hergiswil mit.