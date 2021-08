Hergiswil Nun hat die Jungmannschaft ihr Jubiläumsbuch – und bekommt endlich auch eine Feier zum Geburtstag Die 100-Jahr-Feier der Jungmannschaft Hergiswil ist vergangenes Jahr ins Wasser gefallen. Nun wird doch noch gefeiert: am 21. August mit einem öffentlichen Apéro und der Vernissage des Jubiläumsbuches. Christian Hug 18.08.2021, 16.53 Uhr

Die Jungmannschaft Hergiswil führt jährlich Theaterstücke im Loppersaal auf. Bild: PD

Es war im März 1920, als Pfarrer Josef Huser und sein Pfarrhelfer Alois Odermatt den Katholischen Jünglingsverein Hergiswil ins Leben riefen: Angehende Männer sollten von den «Gefahren der Vergnügungssucht» bewahrt und auf dem Pfad der religiösen Tugend zur Heiratsreife gebracht werden.

Das sehen die aktuell 48 Mitglieder der heutigen Jungmannschaft natürlich nicht mehr so eng. Ihnen geht es in den monatlichen Treffen um Gemeinschaft, um Austausch, um Vereinskultur. Und ja, auch um christliche Werte. Und es geht sehr stark auch um die jährlichen Theateraufführungen der «Juma» im Loppersaal, die in Hergiswil seit Jahrzehnten fest zum Dorfleben gehören.

Ein Männerverein ist die Jungmannschaft allerdings geblieben. «Das macht uns ja nicht zu Frauenfeinden», sagt Präsident Matthias Grimm, der selber verlobt ist, «wir betrachten es einfach als Tradition, dass die Juma schon immer nur aus Männern bestand. Und bei den Theaterproduktionen spielen sie ja selbstverständlich mit.»

Der Tradition ist es auch zuzuschreiben, dass ein Mitglied «ehrenhaft» aus dem Verein verstossen wird, wenn es heiratet – beziehungsweise ein Austritt ohne Heirat als Begründung «unehrenhaft» ist. Passivmitglieder, sogenannte Alt-Jumas, bleiben aber alle Ehemaligen. Einmal im Jahr gibt es einen gemeinsamen Ausflug.

100-Jahr-Feier musste verschoben werden

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Vereins plante die Juma letztes Jahr einen öffentlichen Anlass mit allem Drum und Dran. Der fiel aber coronabedingt ins Wasser. Nun wird er am kommenden Samstag, 21. August, endlich nachgeholt.

Die Verschiebung um ein Jahr kam der Jungmannschaft insofern zupass, als das Buch zum Jubiläum jetzt endlich fertig ist. Jonas Odermatt, Leiter der Buchkommission und Single, erklärt: «Die Arbeit am Buch war sehr viel aufwendiger, als wir dachten. Zur geplanten Feier letztes Jahr wäre es noch nicht fertig gewesen. Nun ist es gedruckt, und wir können es am 21. August präsentieren.»

Geburtstag-Buch mit der Geschichte Jungmannschaft

Auf dem Titelbild des Buches steht schlicht «100», plus ein Profil der Hergiswiler Wappen-Gämse. Das siebenköpfige Buch-Team hat tief in den Archiven ihres Vereins gegraben und die Geschichte der Jungmannschaft in angenehm zu lesenden Schwerpunkten aufgearbeitet und dokumentiert.

Einzelne Kapitel gehen auf Höhepunkte und Besonderheiten ein: natürlich die Anfänge des Theaters in den 1960er-Jahren, die Ära im Jugendhaus in den 1970er-Jahren, die Rolle der Frauen in der Jungmannschaft, ein Älpler-Spruch von 2010 oder ein Porträt über den «Star» Paul Kaiser, der in den 1980er-Jahren in der Juma mit Theaterspielen angefangen hat und heute als Profi-Schauspieler in Deutschland lebt.

100 Seiten zum 100. Geburtstag

Ein mit viel Sorgfalt und spürbarer Begeisterung gemachtes Buch mit exakt 100 Seiten zum 100. Geburtstag mit 100 von Bildern. Kosten: 30 Franken für Jumas, 38 Franken für alle anderen. Auf der Rückseite des Buches steht gross die Zahl 101: «Das soll zeigen, dass es mit der Jungmannschaft Hergiswil auch in Zukunft weitergeht», sagt Jonas Odermatt.

Nun also wird doch noch öffentlich gefeiert: Am Samstag, 21. August, beginnt beim Dorfschulhausplatz der Apéro für alle mit der Segnung des Jubiläumsbuches durch den Juma-Präses Pfarrer Stephan Schonhardt und der Eröffnung der Ausstellung aus dem Archiv des Vereins, danach spielt die Musik, und am späteren Nachmittag gibt’s ein Zabig. Alle sind willkommen, auch Nichthergiswiler.

Das Buch wird übrigens nur an diesem einen Tag und danach direkt bei der Jungmannschaft erhältlich sein. Vielleicht auch noch am Schalter der Gemeindeverwaltung, aber das ist noch in Abklärung. Happy Birthday!