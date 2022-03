Selbstunfall auf der A2 mit Verdacht auf angetrunkenen Zustand

Hergiswil Selbstunfall auf der A2 – Verdacht auf angetrunkenen Zustand Auf der A2 in der Galerie Hergiswil Süd verursachte ein Autofahrer einen Selbstunfall. Das Auto erlitt Totalschaden, dem Fahrer wurde vor Ort der Führerausweis abgenommen. 19.03.2022, 15.00 Uhr

Der 32-jährige Autofahrer war auf der A2 von Luzern Richtung Stans unterwegs, als er am Samstagmorgen gegen 01.55 Uhr kurz vor der Verzweigung A2/A8 die rechte Fahrbahnbegrenzung berührte. Durch die Kollision verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam ins Schleudern, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt. Danach drehte sich das Auto um die eigene Achse und kam schliesslich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Der 32-Jährige wurde zur Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Wegen des Verdachts auf Fahren in angetrunkenem Zustand wurde ihm vor Ort der Fahrausweis abgenommen. Ausserdem entstand am Auto ein Totalschaden. Die genaue Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt. (rad)