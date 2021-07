Hergiswil SVP will über Kernfahrbahn abstimmen lassen An ihrer Parteiversammlung hat die Hergiswiler SVP einige Verkehrsthemen diskutiert. Kurt Liembd 13.07.2021, 17.00 Uhr

Dass Parteiversammlungen wieder physisch stattfinden können, hat die SVP Hergiswil genutzt, um im Rahmen ihrer Generalversammlung verschiedene Verkehrsthemen zu diskutieren. 18 Parteimitglieder trafen sich am vergangenen Freitag im «Schlüssel», unter ihnen auch Nationalrat Peter Keller, Regierungsrätin Michèle Blöchliger und SVP-Kantonalpräsident Roland Blättler. Unter der Leitung von Ortsparteipräsident Christoph Keller wurde vorgängig die ordentliche 19. GV abgehalten. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Es sind dies Christoph Keller (Präsident), Landrat Joe Blättler (Vizepräsident), Andreas Kohler, Hermann Herren und Denis Guberinic.

Als zusätzliches Vorstandsmitglied wurde Erich König (63) einstimmig gewählt, in der Funktion als Beisitzer. König stellte sich gleich selbst vor und erwähnte, dass er bisher parteilos gewesen sei und seit 43 Jahren in Hergiswil wohne. Im Lopperdorf ist er kein Unbekannter, hat er doch als Bürger schon sehr oft an Gemeindeversammlungen das Wort ergriffen und kritische Fragen gestellt.

In der anschliessenden Diskussion zum Thema «Verkehr in Hergiswil» schlug König vor, auf der Teilüberdachung der Autobahn einen Fahrradstreifen zu erstellen, was von der Versammlung auf positives Echo stiess. Insbesondere positiv fiel ins Gewicht, dass das Autobahndach bisher unbenutzt ist. Bereits vor über 40 Jahren schlugen die Grünen (damals DN) vor, einen solchen Veloweg zu realisieren, was aber nie näher geprüft worden ist.

Hier auf dem Autobahndach soll ein Veloweg entstehen. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 10. Juli 2021)

Viel Kritik an Kernfahrbahn und Bauminseln

Auf Kritik stiess die Kernfahrbahn auf der Seestrasse. Diese führe vermehrt zu gefährlichen Situationen, war etwa zu hören. Deshalb soll sie kritisch überprüft werden. So beschloss die SVP, die Sache an die Hand zu nehmen, damit die Hergiswiler Bevölkerung darüber abstimmen kann, ob die Kernfahrbahn so bleiben soll oder ob man mittelfristig wieder eine reguläre Kantonsstrasse haben will.

Die Kernfahrbahn in Hergiswil gab bei der SVP zu reden. Bild: Jakob Ineichen (3. Juli 2019)



Für noch mehr Kritik sorgten die Verkehrsinseln auf der Pilatusstrasse ab der Abzweigung Sonnenbergstrasse bis Steinibachbrücke. Diese Verkehrsinseln würden das Gegenteil von Verkehrsberuhigung bewirken, so der Tenor. Die Bauminseln sollen daher rückgebaut werden, lautete die Forderung. Auch hierbei will die SVP dafür sorgen, dass die Bevölkerung darüber abstimmt – ob an der Gemeindeversammlung oder an der Urne. Im Anschluss orientierte Gesundheitsdirektorin Blöchliger über den Stand betreffend Pandemie. Und Nationalrat Peter Keller informierte über aktuelle Themen aus Bundesbern, wie das Rahmenabkommen.