Hergiswil «Teilweise sehr gefährlich»: Anwohner will Tempo 30 auf der Sonnenbergstrasse zurück Wegen der Baustelle der Zentralbahn galt bis Ende Mai 2020 Tempo 30 auf der Sonnenbergstrasse. Ein Anwohner versteht die Rückkehr zu Tempo 50 nicht. Der Gemeindepräsident kontert. Matthias Piazza 18.05.2021, 05.00 Uhr

Die Haltestelle Allmendli an der Sonnenbergstrasse. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 14. Mai 2021)

Fast fünf Monate lang galt auf einem Teil der Hergiswiler Sonnenbergstrasse Tempo 30 statt 50. Der Gemeinderat begründete das temporäre Temporegime damals mit dem Bauverkehr während der Zentralbahn-Bauarbeiten. Diese fanden im Zusammenhang mit einer Doppelspur und einer neuen S-Bahn-Haltestelle Hergiswil Matt statt. Mit dem Ende der Bauarbeiten endete im Mai des vergangenen Jahres auch die temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung. Seither darf wieder wie früher mit Tempo 50 gefahren werden.

Sehr zum Unmut eines Anwohners der Sonnenbergstrasse: «Der Schulweg vieler Kinder führt über die Sonnenbergstrasse, die teilweise sehr gefährlich ist. Immer wieder kommt es vor, dass Autofahrer den haltenden Ortsbus bei der Haltestelle Allmendli überholen. Sie befahren dafür mit Vollgas die Gegenfahrbahn, um die Fussgängerinsel herum – ohne sehen zu können, ob Schulkinder oder andere Personen gerade den Fussgängerstreifen überqueren», führt der Mann aus, der anonym bleiben möchte. Solch gefährliche Überholmanöver seien bei Tempo 30 nicht möglich gewesen, was den Verkehr sehr beruhigt habe. Es sei ihm darum unverständlich, wieso an dieser Stelle nun wieder Tempo 50 erlaubt sei, zumal gerade mit dem Abschluss der Bauarbeiten an der S-Bahn-Haltestelle die Überbauung an der Allmendlistrasse in Angriff genommen worden sei. Das sei ein Bauprojekt mit mindestens so grossen Ausmassen, findet er. Und weiter:

«Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem ersten schlimmen Unfall an dieser Bushaltestelle kommt.»

Verkehrssicherheit dank Fussgängerinseln

Gemeindepräsident Remo Zberg sieht dies anders. «Tempo-30-Zonen sind für Quartierstrassen geeignet, nicht für verkehrsorientierte Strassen wie die Sonnenbergstrasse.» Mit den Fussgängerinseln habe man der Verkehrssicherheit Genüge getan. Diese seien bei den Schülern auch sehr gut angekommen. Zberg sagt:

«Den stehenden Bus bei der Haltestelle Allmendli zu überholen, ist wegen des Fussgängerstreifens vor dem Bus sowieso nicht zulässig.»

Für die Durchsetzung der Verkehrsregeln sei die Kantonspolizei und nicht die Gemeinde zuständig.

Mit dem Tempo-30-Regime würde die Verkehrssicherheit seiner Ansicht nach gar leiden, weil in diesen Abschnitten grundsätzlich keine Fussgängerstreifen erlaubt seien. Tempo 30 definitiv an der Sonnenbergstrasse einzuführen, würde zudem ein Präjudiz schaffen:

«Dann müssten wir das ganze Dorf zu einer Tempo-30-Zone machen.»

Dabei seien solche Tempobeschränkungen sehr umstritten. «Nur schon die temporäre Tempo-30-Zone an der Sonnenbergstrasse löste damals viele negative Reaktionen und gar eine Beschwerde aus, was die Einführung um mehrere Monate verzögerte», so Zberg.