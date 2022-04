Hergiswil: Weiterhin keine Mitgliedschaft für Älplerinnen

Hergiswil «Unzeitgemäss und frauenfeindlich»: So empfindet eine Gleichstellungsexpertin den Ausschluss von Frauen aus der Älplergesellschaft Seit gut einer Woche steht fest: Frauen dürfen auch künftig keine Mitglieder der Älplergesellschaft Hergiswil werden. Rechtlich ist das erlaubt, dennoch wird der Entscheid von einer Expertin scharf kritisiert. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 29.04.2022, 16.00 Uhr

Für Andy Blättler war es keine Überraschung. Der bis vor kurzem amtierende Präsident der Älplergesellschaft Hergiswil hat es kommen sehen. Auch künftig haben Frauen nicht die Möglichkeit, der Älplergesellschaft und somit auch der dazugehörigen Älplerbruderschaft als Mitglied beizutreten. So wollte es die grosse Mehrheit der stimmberechtigten Vereinsgenossen. Entschieden wurde dies an der ausserordentlichen Generalversammlung am Freitag vor einer Woche.

Längst gehen auch Frauen regelmässig «z'Alp». Mitglied der Älplergesellschaft Hergiswil dürfen sie dennoch nicht werden. Bild: Kristina Gysi (Alpgschwänd Hergiswil, 10. Juni 2021)

Zumindest rechtlich ist daran nichts verkehrt. So schreibt das eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann auf Anfrage:

«Ein privater Verein hat das Recht, frei darüber zu bestimmen, wer bei ihm Mitglied sein darf.»

Die Bundesverfassung garantiere die Vereinsfreiheit sowie die Vereinsautonomie. Juristische Grundlagen wie das Diskriminierungsverbot oder das Gleichstellungsgesetz sind primär auf die Arbeitswelt sowie auf Einrichtungen des öffentlichen Rechts, nicht jedoch auf private Vereinsstrukturen ausgerichtet.

Man habe die Statuten der moderneren Zeit anpassen wollen

«Als Mitglied der Älplergesellschaft können alle natürlichen Personen männlichen Geschlechts ab dem 18. Altersjahr aufgenommen werden, die in der Gemeinde Hergiswil wohnhaft sind.» Dieser Satz war es, der unter den Mitgliedern der Älplergesellschaft für Diskussionen sorgte. Verankert ist er in den Vereinsstatuten, die zum letzten Mal im Jahr 1989 überarbeitet wurden. So ging es in der Abstimmung über die Statutenrevision darum, ob die Wörter «männlichen Geschlechts» gestrichen werden und somit auch Frauen der Beitritt in die Älplergesellschaft ermöglicht werden soll.

Andy Blättler war Präsident der Älplergesellschaft 2018 bis 2020, die Pandemie verlängerte seine Amtszeit jedoch bis 2022. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 22. April 2022)

«Die Statuten sind ja immer eine Momentaufnahme der Lebensweise in einem Verein, die wir an die heutige modernere Zeit anpassen wollten», schreibt Blättler auf Anfrage. «Darum haben wir der Versammlung einen Vorschlag unterbreitet, der neu auch Frauen die Möglichkeit geben würde, ein Amt zu besetzen.» Dies, da es durchaus auch Frauen gebe, die im Sommer eine Alp mit Vieh begingen.

Trachten seien nicht für jedes Amt geeignet

Mit 36 zu 24 Stimmen wurde der Gegenantrag von Remo Zberg und Erich König – und somit der ursprüngliche Wortlaut von 1989 – angenommen. Die Älplergesellschaft bleibt somit männlich. Ein dafür mehrfach genannter Grund ist «die Wahrung der Tradition».

Gesine Fuchs hslu.ch

Gesine Fuchs, Expertin in Gleichstellungsfragen von der Hochschule Luzern, fragt sich an dieser Stelle, auf welche Tradition sich diese Aussage explizit bezieht:

«Wird hierbei also der Ausschluss von Frauen aus der Gesellschaft als Tradition betrachtet, die es zu wahren gilt?»

Blättler sagt dazu: «Wir möchten betonen, dass wir nicht gegen die Aufnahme der Frauen in einer Bruderschaft sind oder generell etwas gegen Frauen haben.» So seien Frauen bei den meisten Anlässen als Gäste und in Begleitung der Männer mit dabei. Laut Fuchs sei dies unzeitgemäss und frauenfeindlich, denn: «Es schliesst Frauen von der Entscheidungsmacht aus.»

Als weiteren Grund, der die Aufnahme von Frauen in die Älplergesellschaft erschweren würde, nennt Blättler folgenden: «Mit der Tracht der Frauen kann man nicht alle Ämter geeignet ausführen.» Zum Beispiel jenes des Bannherrns, da dieser das Banner mit einem Tragriemen über der Schulter trage. Hingegen könne neu auch eine Frau das Amt des Käsherren bekleiden, ohne Mitglied der Bruderschaft zu werden. Dies sei explizit so in den Statuten vermerkt. «Zudem können Frauen, die auf einer der vier Hergiswiler Alpen den Sommer als Älplerin verbringen, mit ihrem Mann oder Freund an der Älplerchilbi und in der Älplergesellschaft mitmachen», so Blättler. Nur können sie «halt leider offiziell kein Amt selbst bekleiden».

Die Mehrheit hat entschieden: Die Älplergesellschaft soll auch in Zukunft männlich bleiben. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 22. April 2022)

Die Diskussion um weibliche Mitglieder besteht schon lange

Die Frage um Beitritte von Frauen in offenbar traditionsträchtige «Männervereine» ist keine neue. Im Jahr 2019 veröffentlichte die «Neue Zürcher Zeitung» einen Artikel über Ruth Wood, eine ehemalige Steuerfrau im Ruderteam des Grasshopper-Clubs Zürich. Zwei Jahre lang trainierte sie mit den Männern, holte mit ihnen Gold an den Schweizer Meisterschaften – und durfte dennoch nicht Clubmitglied werden.

Oder jener Fall einer Alpgenossenschaft in Schwyz aus dem Jahr 1993. Gesine Fuchs erklärt: «Die Genossenschaft galt damals als eine Einrichtung des öffentlichen Rechts, nahm jedoch keine Frauen auf.» Eine Schwyzerin beklagte sich darüber bei der Regierung, welche daraufhin erklärte, die Genossenschaft solle dafür sorgen, dass der schon damals geltende und in der Bundesverfassung verankerte Gleichheitsgrundsatz in den Genossenschaftsstatuten Eingang fände. Andernfalls würde die Regierung eine Weisung erteilen. «Dies veranlasste 18 Schwyzer Kantonsräte, eine Motion zu lancieren, um die Alpgenossenschaften in Privatrecht zu überführen», schreibt Fuchs. Absicht war, die Aufnahme von Frauen doch noch zu umgehen und «die Korporationen in ihrer althergebrachten Form zu erhalten».

Dass diese «Erhaltung» offenbar auch der Mehrheit der Hergiswiler Älpler wichtig ist, zeigt die Abstimmung zur betreffenden Statutenrevision vom Freitag vergangener Woche. Im Fall der Schwyzer Alpgenossenschaft entschied man sich noch 1993 dazu, doch Frauen aufzunehmen. Ob und wann das in Hergiswil der Fall sein könnte, bleibt offen.

