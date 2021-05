Hergiswil Von Raffael Blättler zu Urs Blättler: Gewerbeverein hat neuen Präsidenten Führungswechsel beim Gewerbeverein Hergiswil: Urs Blättler (58) übernimmt neu das Zepter von Raffael Blättler (41). Kurt Liembd 10.05.2021, 17.18 Uhr

In Sachen Gewerbe ist Hergiswil alles andere als ein verschlafenes Dorf. Dies beweist der Gewerbeverein Hergiswil immer wieder mit vielseitigen Aktivitäten und mit seinen über 100 Mitgliedern. Gegründet im Jahre 1911 ist der Gewerbeverein Hergiswil einer der ältesten der Region und sogar älter als der Nidwaldner Gewerbeverband, der erst 1934 gegründet wurde. An der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung, die online stattfand, wurde der Ur-Hergiswiler Urs Blättler zum neuen Präsidenten gewählt. Er löst damit Raffael Blättler ab, der zwölf Jahre im Vorstand wirkte, die letzten acht Jahre als Präsident. Unvergessen aus seiner Amtszeit bleibt das 100-Jahr-Jubiläum 2011, als das ganze Dorf mit Gämsen, dem Hergiswiler Wappentier, verziert wurde.

Urs Blättler (links) löst Raffael Blättler als Präsidenten des Gewerbevereins Hergiswil ab. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 29. April 2021)

Als Präsident hat Raffael Blättler die beliebten Betriebsbesichtigungen gepflegt und gefördert. Der Finanzfachmann im Bereich Vorsorge und Hypotheken hat neu einen Mittagslunch eingeführt, an dem regelmässig rund 15 bis 30 Personen teilnehmen. Unter seiner Führung konnte zudem die Anzahl der Hergiswiler Gewerbe-Gutscheine gesteigert werden. «Ich kann die Leute nicht genug motivieren, in Hergiswil einzukaufen, denn es gibt hier fast alles und dies in bester Qualität», sagt Raffael Blättler zu seinem Abschied. Auf seine Demission angesprochen, meint er, dass er nicht amtsmüde sei. Jedoch sei jetzt die Zeit reif für einen Wechsel. Als Dank und Anerkennung für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Ehemaliger Frohsinnvater neu am Ruder

Der neue Präsident Urs Blättler ist wie sein Vorgänger ein Ur-Hergiswiler, jedoch sind die beiden nicht verwandt. Auch in Nidwalden generell ist Urs Blätter kein Unbekannter, war er doch im Jahr 2000 Stanser Frohsinnvater und dies damals mit erst 37 Jahren. Als Unternehmer und Dienstleister sorgt er mit der Firma Com-Pass GmbH in Hergiswil dafür, dass Firmen am Markt besser wahrgenommen werden. Auf seine neue Funktion angesprochen sagt Urs Blättler: «Der Hergiswiler Gewerbeverein hat noch Potenzial». Bevor er sich entschieden habe, den Verein zu präsidieren, habe er die Bedürfnisse der Hergiswiler Bevölkerung abgeklärt und habe dabei auch entdeckt, dass es in Hergiswil eine grosse Vielfalt an Gewerbetreibenden gebe.

Auf die Frage, ob es in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung überhaupt noch einen lokalen Gewerbeverein brauche, meint er: «Mehr denn je braucht es lokale Gewerbevereine, denn sie bilden einen willkommenen Ausgleich zur Globalisierung und schaffen wertvolle persönliche Kontakte». Ein lokaler Gewerbeverein schaffe auch lokale persönliche Netzwerke, so Urs Blättler.

Kommunikation ist ihm wichtig

Es sei ihm ein Anliegen, der Hergiswiler Bevölkerung noch bewusster zu machen, welch grosse Vielfalt an Dienstleistungen und Handwerksbetrieben es im Lopperdorf gebe. Dabei betont er, dass damit zahlreiche Arbeits- und Ausbildungsplätze verbunden seien. Urs Blättler will den Verein noch mehr verankern, indem er «eine angemessene Vertretung des Gewerbes in den Behörden» fördern wolle. Ganz wichtig ist ihm dabei auch die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, und das Netzwerken im Sinne seines Vorgängers weiter zu fördern. Kommunikation ist sozusagen sein Steckenpferd, verfügt er doch über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing und Finanzdienstleistungen. Seine Einschätzung: «Die Firmen wollen am Markt besser wahrgenommen werden». Hier will er als neuer Präsident ansetzen.

Nebst Urs Blättler wurde noch ein weiteres neues Vorstandsmitglied gewählt, in der Person von Yannick Blättler, der im Vorstand vor allem die junge Generation vertritt. Er ist Gründer und Inhaber der Firma Neoviso, welche zum Ziel hat, Projekte, Marken und Unternehmen mit der jungen Generation zu verknüpfen.