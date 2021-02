Das Projekt: Der Sportplatz Grossmatt wurde 1975 eröffnet. Hauptnutzer ist der Fussballclub Hergiswil, der Platz wird aber auch von der Schule und von anderen Vereinen benutzt, wie etwa für Schwingfeste. Nach über 45 Jahren ist nun eine umfassende Sanierung des Naturrasens notwendig, auch weil er den Ansprüchen des Fussballverbandes nicht mehr genügt. Unter anderem ist er etwa vier Meter zu wenig breit und soll vergrössert werden. Deshalb traktandierte der Gemeinderat das Geschäft bereits an der Gemeindeversammlung vom 26. November 2019 und beantragte einen Kredit von 1,86 Millionen. Der Antrag sah vor, den bisherigen Naturrasen durch einen Kunst- oder Plastikrasen zu ersetzen und mehrere weitere Anpassungen und Verbesserungen zu vollziehen. Mit 198 gegen 118 Stimmen wurde das Geschäft an den Gemeinderat deutlich zurückgewiesen, da viele Bürger eine vertiefte Diskussion wünschten. In der Folge organisierte der Gemeinderat einen Informationsanlass, der aber wieder für Kritik sorgte, weil erneut nur ein Kunstrasen favorisiert wurde.

Diskussionen reissen nicht ab

Deshalb brachte der Gemeinderat das Geschäft ein zweites Mal an die Gemeindeversammlung vom 24. November 2020, diesmal jedoch bloss als Konsultativabstimmung: Naturrasen (wie bisher) oder neu Kunstrasen. Mit 111 gegen 77 Stimmen entschieden sich die Stimmbürger nach emotionaler Diskussion für einen Kunstrasen. Dabei war vor allem der FC Hergiswil stark präsent, der vorgängig alle Mitglieder mit einem persönlichen Brief zur Teilnahme an der Versammlung aufgefordert hatte. Sogar Ex-FCL-Präsident Walter Stierli, der in Hergiswil wohnt, setzte sich für einen Kunstrasen ein. Pikant dabei: Beim Bau der Swisspor-Arena hatte sich Stierli noch für einen Naturrasen eingesetzt und diesen auch realisiert. Aufgrund dieses konsultativen Abstimmungsergebnisses hat der Gemeinderat die praktisch gleiche Vorlage von 2019 «Sanierung mit Kunstrasen» wieder neu aufgegleist und nun am kommenden 7. März 2021 an die Urne verwiesen. Die Bürger können jetzt über einen Kredit in gleicher Höhe von 1,86 Millionen für einen Kunstrasen entscheiden. Ein Naturrasen steht damit nicht mehr zur Diskussion. Da dies aber viele stört, wurde vor wenigen Tagen die IG Naturrasen Grossmatt gegründet, welche für ein Nein plädiert.