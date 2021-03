Hergiswil Zwei Radfahrer kollidieren frontal – eine Person ist leicht verletzt Beim Kreisel Acheregg wurden zwei Radfahrer in einen Unfall verwickelt. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden. 14.03.2021, 08.42 Uhr

(jb)

Am Samstag kurz nach 15 Uhr kam es auf dem Radweg vor dem Kreisel Acheregg in Hergiswil zu einem Fahrradunfall: Zwei Radfahrer kollidierten Frontal. Ein Radfahrer war gemäss einer Mitteilung der Nidwaldner Polizei mit dem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Hergiswil unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein Rennradfahrer in die entgegengesetzte Richtung.

Bei der anschliessenden Kollision verletzte sich eine Person leicht am Kopf. Der Verletzte musste zur Abklärung ins Spital gebracht werden. Die Radfahrer waren nicht Alkoholisiert und der Sachschaden war gering.