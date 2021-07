Pumptrack Hergiswiler können nun «pumpen» Die neue Pumptrack-Anlage beim Spielplatz Matt lädt ab jetzt zum Bewegen und Verweilen ein. Sepp Odermatt 12.07.2021, 04.39 Uhr

Gross und Klein nutzen den neuen Pumptrack. Bild: Sepp Odermatt (Hergiswil, 9. Juli 2021)

Seit dem Wochenende rollen Velos, Kickboards und Rollbretter über die neu erstellte Pumptrack-Anlage in Hergiswil. Auf einer gut 1800 Quadratmeter grossen Fläche neben dem Spielplatz Matt ist eine kleine «Anfängerschlaufe» von 40 Metern und ein 200 Meter langer Track entstanden. Am Freitag wurde die Einrichtung nun feierlich eröffnet.

Die Kinder und Jugendlichen standen schon mehr als eine halbe Stunde vor der Eröffnung bereit und konnten es kaum erwarten, bis es endlich so weit war. «Auf diesen Tag habe ich mich riesig gefreut», sagte der zwölfjährige Thomas, der mit seinem Zweirad an vorderster Front bereitstand. Er habe sich auf den Pumptrack vorbereitet und wolle dann richtig Gas geben, meinte der baldige Sechstklässler. Der zuständige Gemeinderat für die Liegenschaften, Daniel Rogenmoser, verlangte von den Kindern noch etwas Geduld. Er dankte allen Beteiligten für ihre Arbeit und freute sich über das gute Gelingen der Arbeiten für die neue Anlage.

Ein idealer Ort für Familien

Nach einer kurzen und spektakulären Demonstration von zwei Jugendlichen durfte eine Gruppe von Kindern das Eröffnungsband durchschneiden. Alle wollten danach über die Wellen flitzen und die Strecke geniessen. Der Hergiswiler Gemeindepräsident Remo Zberg sagte: «Es ist wichtig, dass sich die jungen Leute bewegen. Zudem erwerben sie hier im geschützten Rahmen die nötige Sicherheit, die ihnen im Strassenverkehr hilft.» Weil die neue Pumptrack-Anlage unmittelbar neben dem 2020 eröffneten Spielplatz liegt, ist sie ein idealer Ort für Familien mit Kindern und Jugendlichen jedes Alters. Eine Grillstelle ergänzt das Angebot in der öffentlichen Aufenthaltszone und lädt zum Verweilen ein.

Auf einem Pumptrack erlebt man das Velofahren intensiver als auf anderen Strecken, denn man steigert die Geschwindigkeit, ohne dabei in die Pedale zu treten. Das Prinzip dahinter ist so einfach wie innovativ: Die Fahrerin oder der Fahrer beschleunigt durch Gewichtsverlagerung. Man «pumpt» sich mit dem Velo oder Trottinett über eine wellige Strecke, den sogenannten Pumptrack. Dies ist koordinativ eine Herausforderung. In der Regel hat man den Dreh aber bereits nach zwanzig Minuten raus.

Vorangehende Anlage war befristet

Bereits im Frühling 2019 installierte das Sportamt des Kantons Nidwalden eine befristete, mobile Pumptrack-Anlage in Hergiswil. Diese war bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt, wurde rege benutzt und konnte auch in den Schul- und Sportunterricht eingebunden werden. Die hohe Frequentierung der mobilen Anlage zeigte das grosse Bewegungsbedürfnis der Kinder und Jugendlichen auf. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen prüfte der Hergiswiler Gemeinderat die Realisierung eines fixen Pumptracks neben dem Spielplatz Matt. Im November 2020 genehmigte die Gemeindeversammlung den Kredit von 350000 Franken. Der Spatenstich fand im vergangenen April statt. Nach gut zwei Monaten Bauzeit konnte die Anlage nun der Bevölkerung übergeben werden.