Hergiswiler Pfarrwahl kommt an die Urne Möglichst viele Personen sollen laut dem Kirchenrat an der Wahl teilnehmen können. 19.11.2020, 18.13 Uhr

(pd/mu) Die Kirchgemeinde Hergiswil plante, am 24. November im Rahmen der Kirchgemeindeversammlung die Wahl des Pfarrers Stephan Schonhardt vorzunehmen. Allerdings sei dieser Plan entstanden, bevor die zweite Coronawelle in voller Härte gekommen sei, schreibt der Kirchenrat Hergiswil in einer Mitteilung.