Hergiswil/Stanssstad: Fahrzeug wurde nach auffälliger Fahrweise und Gefährdung Dritter angehalten Am Montag war der Kantonspolizei Nidwalden ein Fahrzeug zwischen Hergiswil und Stansstad mit auffälliger Fahrweise gemeldet worden. Bei der Kontrolle wurden diverse Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz festgestellt. Simon Zollinger 01.09.2020, 11.04 Uhr

Am Montag, 31. August, wurde der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden kurz vor 20 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das in auffälliger Fahrweise von Hergiswil Richtung Stansstad unterwegs sei. Bei der Kontrolle der Fahrzeuginsassen wurden diverse Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz festgestellt, wie die Nidwaldner Kantonspolizei am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung schrieb.

Im Zusammenhang mit der Fahrweise, bei welcher mindestens ein Drittfahrzeug gefährdet wurde, werden Zeugen gesucht.