«Hiäsigs» Handgemacht mit «viu Liäbi» – im Schoggistübli in Buochs entstehen Delikatessen vor den Augen der Kundschaft Angelina Barmettler und Urbi Küchler schrecken in Buochs nicht vor Handarbeit zurück, um den Tag ihrer Kunden zu versüssen. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Angelina Barmettler und Urbi Küchler bei der Produktion der Buochserhörnli in ihrem Schoggistübli. Bild: Ruedi Wechsler (Buochs, 19. August 2022)

Das waren noch Zeiten, als am Dorfbach entlang ein Geschäft nach dem anderen für buntes Treiben sorgte. Man nannte die idyllische Allee auch die Shoppingmeile von Buochs. Seit bald zwei Jahren bereichern und erfreuen Urban (Urbi) Küchler und Angelina Barmettler hier ihre Kunden mit handgemachten Süssigkeiten. Im Herbst 2020 eröffneten die beiden das Geschäft an der Dorfstrasse, wo früher ein Hutgeschäft und eine Schneiderei untergebracht waren. Seit einem Jahr ist es auch ihr Wohnsitz.

Zunächst war der Laden nur am Mittwoch und Samstag geöffnet, aber zum Ladenschluss alles ausverkauft. Das brachte die beiden schon bald – auch räumlich – in die Bredouille, da an den folgenden Tagen und in Nachtschicht sofort wieder produziert werden musste. Angelina ist gelernte Lebensmittelverkäuferin und arbeitete die letzten neun Jahre im Länderpark. Urbi Küchler ist Konditor-Confiseur und später liess er sich zum Bäcker und Produktionsleiter Backstubenchef ausbilden. Es folgten einige Stellen als Hotelpatissier in Leukerbad und St.Moritz. Dann kam es zum Berufswechsel.

Mit offenen Armen empfangen

Urbi ist in diesem Sommer bei der Pilatusbahn als Triebwagenführer unterwegs. Die letzten Jahre arbeitete der Obwaldner im Länderpark als Centerwart und parallel dazu kreierte er zu Hause Schoggispezialitäten. Dort entstanden die ersten Osterhasen und schon bald ging es aufwärts. Im «Länzgi» lernte Urbi Küchler Angelina Barmettler kennen und nun nahm das zuckersüsse und gemeinsame Projekt Fahrt auf. Das Paar suchte zunächst erfolglos in Grindelwald, am Brünig, in Wilen und Kägiswil nach geeigneten Lokalitäten. Sie stiessen in Buochs auf Kurt Barmettler und dieser empfing die beiden mit offenen Armen.

Die berufliche Konstellation und das Know-how des Duos sind ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft. Das sympathische und eingespielte Paar produziert in den kleinen und engen Räumlichkeiten in Buochs mit einem Arbeitstisch von nur 1,7 Metern Länge zum Beispiel eingelegte Chriesi in Kirsch und dunkler Schokolade, Schoggibären, Meysli, Buochser Dorfbach-Fischli, Honig-Bettmümpfeli, heissi Schoggi-Mockä, Frischrahmtruffes oder Bruchschoggi. Der aktuelle Renner sei der Bienenstich, mit Hefeteig gebacken, gefüllt mit Vanillecrème und mit Honigmandeln überbacken.

Regionale Produkte werden verfeinert

Die Couverture beziehen sie von der Max Felchlin AG in Ibach. Zu den Rohstoffen gehören selbst gepflückte Kirschen von der Hugen Buochs, regionale Baumnüsse, Honig vom Imker – welcher zugleich der Bruder von Urbi Küchler ist –, Kaffee von der Rösterei Sarnen, Rohteiglinge für Gipfeli von der Volg-Bäckerei Ennetbürgen oder Rahm von der Käserei Langentannen. Die Kirschen legen sie entsteint und samt Stiel in selbst gebrannten Kirsch und überziehen sie ein Jahr später mit Schokolade.

Alles in mühevoller und aufwendiger Handarbeit, notabene. Regionales und die saisonale Produktion sind ihnen sehr wichtig. Dazu sagt Angelina Barmettler: «Man muss nicht über das ganze Jahr alles haben.» Neu im Sortiment sind die Buochserhörnli mit dem Brandwein Theilersbirnen vom Agglisbrunnen. Die Kunden dürfen probieren, bei der Arbeit zuschauen oder im gemütlichen Stübli Kaffee und Gipfeli konsumieren. Schmunzeln müssen die beiden, wenn kurzfristig vor Festtagen grosse Bestellungen reinflattern. Dazu sagt Barmettler: «Wir brauchen schon etwas Zeit, sind ein sehr kleiner Betrieb und stellen alles von Hand her. Zum Beispiel Pralinés, da wird jedes Stück von Hand trempiert, Sorte für Sorte in flüssige Schokoladenmasse getaucht und unsere Weihnachtmischung beinhaltet elf Sorten Pralinés.» Funkelnde Augen bestätigen, dass Angelina die Kundschaft mag, und sie ergänzt: «Das ist eine meiner Stärken und ich kann es sehr gut mit den Leuten und spüre, wenn es ihnen gut oder mal nicht so gut geht.»

Quantität steht nicht an erster Stelle

Unterstützt werden die beiden von Margrit Sommerhalder aus Buochs. «Margrit ist unsere ‹fleissige Biene› und sie packt überall mit viel Freude und Elan mit an. Sei es im Verkauf, beim Produzieren oder beim Einpacken und Verzieren der Spezialitäten. Sie ist fester Bestandteil des Schoggistübli», hält Barmettler fest. Die Philosophie von Urbi Küchler ist klar abgesteckt und er fügt an: «Die Quantität steht nicht an erster Stelle und die Kundschaft soll sich mit uns identifizieren. Unser Ziel ist es, künftig davon leben zu können. Wir hoffen, dass uns die treue Kundschaft erhalten bleibt und wir sie weiterhin mit viel Leidenschaft bedienen dürfen.» Zu seinen Stärken meint er: «Ich bin äusserst geduldig, wenn es um die Handarbeit geht.»

Angelina Barmettler beschäftigt sich bereits jetzt mit dem Verpackungsmaterial oder der Geschenksdeko. Dazu gehören die passenden Artikel für die Älplerchilbi, den Alpabzug, die Chlauseinzüge, die Adventszeit oder Weihnachten. Das Dorfleben und das Miteinander liegen ihnen ebenso am Herzen. Wenn es die Zeit erlaubt, gehen die beiden gerne wandern, biken und schwimmen. Urbi ist mit den Kägiswiler Bergtrinklern unterwegs.

Sommerserie «Hiäsigs»: Produkte oder Dienstleistungen aus der nächsten Umgebung zu beziehen, ist beliebt. Da weiss man, was man hat, woher es kommt, oder man kann die Urheber sogar persönlich kennen lernen. In lockerer Folge stellen wir in unserer Sommerserie «Hiäsigs» solche Produkte, Dienstleistungen und die Menschen dahinter vor.

