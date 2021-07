Hochwasserlage in Nid- und Obwalden beruhigt sich

Hochwasser «Wir hatten grosses Glück»: Lage in Nid- und Obwalden beruhigt sich Die Pegel der Seen sinken wieder. Respekt haben die Einsatzkräfte aber vor Gewittern. Florian Arnold 18.07.2021, 17.42 Uhr

Die Hauptstrasse Stansstad kann wieder befahren werden – sie steht aber immer noch unter Wasser. Bild: Florian Arnold (18. Juli 2021)

Wer am Sonntag auf der Hauptstrasse durch Stansstad fuhr, brauchte etwas Mut: Denn um 20 bis 30 Zentimeter tiefe Wasserlachen kam man nicht herum. Als Velofahrer oder Passant auf dem Fussgängerstreifen musste man damit rechnen, dass man nass gespritzt wurde. Die Hauptstrasse war am Sonntagmorgen um zirka 10 Uhr wieder freigegeben worden. Seither rollt auch der Durchgangsverkehr zwischen Stans und Hergiswil. Gleichzeitig konnte die Sperrung der Autobahnausfahrt in Stansstad aufgehoben werden. Einzelne Strassen in Stansstad sind aber weiterhin gesperrt, so auch der Dorfplatz, der noch immer an Venedig erinnert.

In Stansstad bleiben einige Strassen gesperrt, so auch der Dorfplatz. Bild: Florian Arnold (18. Juli 2021)

Immerhin schien die Sonne in die Pfützen hinein, was etwas Hoffnung spendete. Und diese ist auch angebracht. «Die Lage hat sich aufgrund des sinkenden Seepegels weiter beruhigt», schreiben die Nidwaldner Behörden in einer schriftlichen Stellungnahme an unsere Zeitung. Es wird davon ausgegangen, dass ab Montag einzelne Sperrungen wieder aufgehoben werden können, sofern der Pegel weiter sinke. Die Feuerwehren haben ihre Elemente angesichts der sich beruhigenden Lage weiter reduziert. Sie bleiben aber in Einsatzbereitschaft. Die provisorischen Stege in Stansstad, Ennetbürgen und Buochs stehen weiterhin, um betroffenen Liegenschaftsbesitzern einen Zugang zu ihren Gebäuden zu gewährleisten.

Der Verkehr zwischen Emmetten und Seelisberg wird auf Höhe des Dürrensees aufgrund von Wasser auf der Fahrbahn weiterhin einspurig mit einer Lichtsignalanlage geführt. «Das Verbot für die private Boots- und Schifffahrt sowie Wassersportarten auf dem Vierwaldstättersee wird gut eingehalten», so die Behörden. «In vom Seehochwasser betroffenen Gemeinden ist die Bevölkerung weiterhin angehalten, sparsam mit dem Wasser umzugehen, um das Abwassersystem nicht zusätzlich zu belasten», so der Rat der Polizei. «Aufgrund der gesättigten Böden besteht vor allem in Hanglagen weiterhin die Gefahr von Erdrutschen und Murgängen.»

Auch in Obwalden wird von einer beruhigten Lage gesprochen. Der Pegel des Sarnersees sinkt seit Freitagabend, jener der Sarneraa ist ebenfalls sinkend. Allgemein ist so auch die Hochwassergefahr zurückgegangen. Aber auch in Obwalden gilt: «Die Gefahr an Ufern von Seen und Fliessgewässern bleibt bestehen.» Betroffene Stellen sollen gemieden werden, Sperrungen seien zu beachten, so die Polizei. Spontane Murgänge könnten nicht ausgeschlossen werden. «Auf Wanderungen im steilen Gelände sollte verzichtet werden.»

Rund ums Seefeld Sarnen sind Gebiete gesperrt. Bild: Florian Arnold (18. Juli 2021)

Trotz der angespannten Lage sagt Peter Lienert, Stabschef von Sarnen: «Wir hatten grosses Glück.» Entgegen kam den Einsatzkräften, dass der See langsam anstieg und somit die Situation absehbar gewesen sei. Vor allem lobt Lienert aber die Eigenverantwortung. «Die meisten Privaten haben sich sehr vorbildlich geschützt.» Die Feuerwehr half etwa mit Sandsäcken aus und führte Massnahmen im Interesse der Öffentlichkeit aus (wie den Schutz von öffentlichen Anlagen). Sie stand aber vor allem bereit, falls es noch prekärere Situationen bei Wildbächen oder Murgängen gegeben hätte. «Die Böden sind voll Wasser und die Natur kann nicht mehr allzu viel Wasser aufnehmen. Bei einem plötzlichen Gewitter hätte es deshalb schnell heikel werden können», sagt Peter Lienert.

Rund ums Seefeld Sarnen sind Gebiete gesperrt. Bild: Florian Arnold (18. Juli 2021)

Für ihn ist es wertvoll, dass man in Vergangenheit viele Erfahrungen sammeln konnte, so etwa beim Hochwasser 2004 oder bei den enormen Wassermassen von 2005, die dieses Jahr nicht erreicht wurden. «Die Investitionen haben sich gelohnt. Aber auch die Schutzkonzepte haben sich sehr bewährt.» Privaten rät er deshalb, die getroffenen Massnahmen auch schriftlich festzuhalten, um auf kommende Ereignisse bestens vorbereitet zu sein. Die gefährdeten Seewege bleiben in Sarnen vorerst gesperrt. Über eine Öffnung werde man im Krisenstab am Montag befinden, so Lienert.

Weil die Gleise überspült wurden, fährt die Zentralbahn weiterhin nicht über Giswil. Die Bewohner des Gebiets Ried sind nach wie vor auf Boote angewiesen, um zu ihren Häusern zu kommen. Vor allem ist dort die Kanalisation ausgestiegen, wodurch weder geduscht noch Toiletten benutzt werden dürfen. Drei ältere Personen wurden evakuiert. Laut Peter Gautschi, Stabschef des Gemeindeführungsstabs Sachseln, war die Feuerwehr zeitweise mit 20 bis 25 Personen im Einsatz. 1600 Sandsäcke hat der Zivilschutz bereitgestellt.

Die Bewohner des Gebiets Ried brauchen nach wie vor Boote, um zu ihren Häusern zu gelangen. Bild: Florian Arnold (18. Juli 2021)

Nach der akuten Hilfe habe man den Einsatz aber zurückgefahren und sich auf die Patrouillen konzentriert. Trotz allem betont Gautschi: «Wir hatten grosses Glück. Es kam weder zu Murgängen noch sind die Bäche überlaufen. Das war sehr viel wert für uns.» Es dürfte noch einige Tage dauern, bis sich das Wasser genügend abgesenkt habe. Das Problem mit der Kanalisation im Ried müsse sicherlich in den kommenden 14 Tagen gelöst werden. Dies sei aber nicht Sache der Einsatzkräfte, sondern von den Anwohnern, so Peter Gautschi. Auch für ihn ist klar: «Ein einzelnes Gewitter könnte die Situation schon wieder verschärfen.» Bleibt also zu hoffen, dass es nicht dazu kommt.

