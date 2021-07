Beckenried legt Schutzprojekt zum Lielibach öffentlich auf

Hochwasserschutz Beckenried legt Schutzprojekt öffentlich auf – «Am Lielibach sind wir nach wie vor sehr verletzlich» Die Gemeinde investiert brutto 37 Millionen Franken in den Hochwasserschutz. Welche Gefahren vom Lielibach drohen, war beim Gewitter vor zwei Wochen zu sehen. Martin Uebelhart 23.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die als vorgezogene Massnahme gebaute Konsolidierungssperre (rechts) mit dem dahinterliegenden See. Bild: Martin Uebelhart (21. Juli 2021)

Kommende Woche legt die Gemeinde Beckenried ihr Projekt für den Hochwasserschutz am Lielibach öffentlich auf. «Wir sind froh, dass wir nach einer sehr langen Planungsphase jetzt in die Projektauflage gehen können», sagt der zuständige Gemeinderat Urs Christen. «Das ist ein Meilenstein.» Herzstück des Projekts ist ein Rückhalteraum für Geschiebe und Schwemmgut im Gebiet Hinteregg. Dieser wird ein Fassungsvermögen von 75'000 Kubikmetern haben.

Etwas weiter oben im Bachlauf im Gebiet Hinteregg-Grabi ist schon seit fast zwei Jahren eine sogenannte Konsolidierungssperre im Einsatz. Das mächtige Betonbauwerk sei als vorgezogene Massnahme realisiert worden, erläutert Urs Christen. «Die Sperre dient dazu, die Rutschung Bodenberg zu stabilisieren und die Tiefenerosion durch den Bach zu verhindern.» Die Rutschung im Gebiet Bodenberg beobachtet die Gemeinde seit Jahrzehnten. Mit den Jahren habe die Rutschung dazu geführt, dass die älteren Betonsperren im Bachlauf oberhalb der neuen Konsolidierungssperre mehr und mehr weggedrückt und beschädigt worden seien, erzählt Christen. «Als wir die Sperre gebaut haben, hat sich ein See gebildet. Anfänglich hatte er ein Volumen von 15'000 Kubikmeter, später ging es auf 8000 Kubikmeter zurück.»

Nach dem schweren Gewitter vom 10. Juli wurde das Geschiebe hinter der Sperre ausgebaggert. Bild: PD (Beckenried, 15. Juli 2021)

Nach schwerem Gewitter musste das Geschiebe ausgebaggert werden

«Die Wetterlage am zweiten Juliwochenende hat uns deutlich vor Augen geführt, dass wir am Lielibach nach wie vor sehr verletzlich sind», hält der Gemeinderat fest. Beim starken Gewitter in der Klewenregion habe der Bach innert einer Stunde etwa 10'000 Kubikmeter Geschiebe heruntergespült. So sei der See hinter der Sperre in kürzester Zeit gefüllt worden. «Es gab keinen Platz mehr für mehr Geschiebe und das Material wurde bis zur Mündung ins Delta geschwemmt.» Als sich gezeigt habe, dass im Delta eine Auflandung und ein Stau des Baches drohen, hätten Gemeindeführungsstab und Feuerwehr sofort reagiert. «Wir begannen, das Material aus dem Delta baggern zu lassen», erinnert sich Christen. Und auch bei der Sperre habe man umgehend damit begonnen, das Material herauszunehmen. «Wir haben den ‹See› ausnahmsweise noch einmal erstellt, damit wir diesen Sommer eine höhere Sicherheit haben», so Urs Christen.

«Wir beobachten den Wetterbericht immer genau und hoffen, von starken Gewittern verschont zu bleiben. Denn aktuell haben wir den Schutz des Hochwasserschutzprojektes noch nicht.» Kämen 10'000 Kubikmeter Geschiebe in kurzer Zeit bis zur Mündung in den Vierwaldstättersee, würde dies das Delta nicht verkraften, weiss Christen. Der Bach würde sich dann zwischen Kantonsstrasse und Mündung den Weg ausserhalb seines Bettes suchen, das umliegende Gebiet überschwemmen und massive Schäden anrichten.

Die älteren Betonsperren weiter oben im Bachlauf sind von der Rutschung Bodenberg verschoben und beschädigt worden. Bild: Martin Uebelhart (21. Juli 2021)

Gemeinde ist froh um grünes Licht

Darum sei die Gemeinde sehr froh, nun von Bund und Kanton grünes Licht für das Hochwasserschutzprojekt erhalten zu haben, sagt Christen. Insbesondere die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) habe das Projekt sehr kritisch begleitet. «Wir haben noch einige Nachbesserungen vorgenommen, insbesondere in Sachen Ökologie oder der Einsehbarkeit des Rückhalteraumes», erklärt er. Da das Bauwerk in einer Schlucht zu liegen komme, sei es vom See aus nicht zu sehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten werde das Gebiet wieder bepflanzt.

Blick von der Konsolidierungssperre auf den weiteren Bachlauf. Weiter unten entsteht ein grosser Rückhalteraum für Geschiebe. Bild: Martin Uebelhart (21. Juli 2021)

Neben dem Rückhalteraum würden auch Anpassungen im unteren Bereich des Bachlaufs und im Delta gemacht. «Unter anderem vergrössern wir das Volumen des Deltas», so Christen. Man habe die betroffenen Grundstückbesitzer, auf deren Boden gebaut werde, und die Umwelt- und Landschaftsschutzverbände früh einbezogen und mit ihnen das Gespräch gesucht. «Durch den regen Austausch können wir nun ein ausgewogenes Hochwasserschutzprojekt auf den Weg bringen, dass nicht nur der Sicherheit dient, sondern auch den ökologischen Anforderungen genügt.» Der Gemeinderat hofft, dass es keine Einsprachen geben wird. «Wir möchten im Herbst mit den ersten Arbeiten für die rund zwei Jahre dauernde Bauzeit des Rückhalteraumes starten.» Bereits auf den kommenden Sommer hin wäre dann ein gewisser zusätzlicher Schutz gewährleistet, wenn das Abschlussbauwerk des Rückhalteraumes eine gewisse Höhe erreicht habe.

Der zuständige Gemeinderat Urs Christen erklärt die Konsolidierungssperre. Bild: Martin Uebelhart (21. Juli 2021)

Hohe Investitionen in den Hochwasserschutz

Die Gemeinde rechnet für das Projekt mit Bruttokosten von 37 Millionen Franken. «Wir rechnen abzüglich der Subventionen von Bund und Kanton mit Nettokosten von 22 Prozent. Das ist für uns eine beträchtliche Investition.»

Bereits mehr Sicherheit für das Dorf gibt es beim Träschlibach. Dort sei das Kernstück des Projekts fertig gebaut und derzeit laufe die letzte Bauetappe. 33 Millionen Franken wurden brutto für diesen Hochwasserschutz veranschlagt. «So wie es aussieht, werden wir diese Kosten einhalten», hält Christen fest.