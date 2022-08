Höhlenforschung Natürlicher Ventilator: Das hat es mit der kalten Luft auf sich, die am Bürgenstock aus dem Boden strömt Wer von Untermatt nach Kehrsiten wandert, kommt an einer ungewohnt kalten Stelle vorbei. Einst wurden solche Luftaustritte zur Kühlung von Lebensmitteln genutzt. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 23.08.2022, 17.00 Uhr

Wer bei warmen Temperaturen etwas Abkühlung sucht, kann sich dafür beispielsweise in den Wald begeben. In jenem am Bürgenstock gibt es zudem einen Ort, an dem man sich gar zusätzlich runtertemperieren kann. Aus einer Öffnung im Waldboden strömt kalte Luft. Leser Roman Sigrist aus Meggen habe das Erdloch auf dem Wanderweg von Untermatt nach Kehrsiten vor rund 15 Jahren entdeckt, wie er gegenüber unserer Zeitung schildert. «Man bemerkt die ausströmende Luft, wenn man auf dem Weg die Stelle passiert.» Diese trete kontinuierlich aus und sei von der Stärke her mit einem Ventilator vergleichbar.

Aus dieser Öffnung (neben der Flasche) tritt kalte Luft aus. Leserbild: Roman Sigrist

Als er sich nun vor kurzem wieder aufmachte, um den Wanderweg auf der Luzerner Seite des Bürgenstocks zu beschreiten, rüstete er sich mit einem Thermometer aus, um die Temperatur der Kaltluft einmal zu messen. Auf zehn Grad kam Sigrist dabei, was ihn selber etwas überrascht habe.

Kein Einzelfall

«Solche natürlichen Blaslöcher sind gar nicht so selten, wie dies vielleicht vermutet wird. Meist liegen sie aber nicht direkt an einem Weg wie hier», schreibt Fidel Hendry, Leiter des Nidwaldner Amts für Umwelt, auf Anfrage. Er ist zugleich Co-Präsident der Höhlenforscher-Gemeinschaft Unterwalden. Sie untersucht unter anderem solche Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit Höhlen und Karst stehen.

«Die gemessenen rund zehn Grad stellen die Temperatur im Innern des Bürgenberges dar. Dies entspricht auch etwa der Wassertemperatur von Quellen an diesem Berg», schreibt Hendry weiter.

«Die ausgestossene Luft ist nach unserem Ermessen ungefährlich.»

Denn sie stamme nicht aus dem tiefen Untergrund, sondern werde weiter oben am selben Hang von einer anderen Öffnung angesogen.

Die Stärke des Luftaustritts sei ausserdem bei grossen Differenzen zwischen Aussen- und Innentemperatur des Berges am stärksten. «Der Blaseffekt entsteht nämlich durch Luftmassen, die im Berginnern in Hohlräumen beziehungsweise Spalten zirkulieren», so Hendry weiter. Im Sommer sei die Temperatur im Berginnern kühler als draussen, sodass die Luft absinkt und unten am Spaltensystem austritt. Oben am System an der anderen Öffnung wird die warme Aussenluft angesogen. «Wo dieser Ort im vorliegenden Fall am Bürgenberg ist, ist nicht bekannt – sicher aber deutlich weiter oben am Hang.»

Früher als Kühlschrank genutzt

In früheren Zeiten habe man diesen Effekt häufig genutzt, um Lebensmittel wie Milch, Käse und Ähnliches zu kühlen, erläutert Hendry. Dazu seien über den Löchern auch Kühlhäuschen errichtet worden. Viele davon seien über die letzten Jahrzehnte verschwunden. Eines existiert aber zum Beispiel noch in einem Wolfenschiesser Weiler. «In Altzellen im Ober Englerz wird ein solches Kühlhäuschen noch aktiv genutzt», so Hendry.

Im Winter sei der Effekt dann übrigens häufig umgekehrt: Die Luft im Berginnern ist wärmer, steigt im Spaltensystem auf und bläst oben heraus. Fidel Hendry weiss: «Diesen Effekt machen sich Höhlenforscher zunutze, indem sie aufgetaute Blaslöcher in der Schneedecke suchen.»

