Homeschooling mit positivem Effekt für Stanser Primarschule Stanser Schüler und Lehrer berichten von der Wiederaufnahme des Schulbetriebs und dem vergangenen Homeschooling. Florian Pfister 12.05.2020, 05.00 Uhr

Die Sechstklässler in Stans halten den Abstand so gut wie möglich ein. Bild: Florian Pfister (Stans, 11. Mai 2020)

Auf den Pausenplätzen ist es wieder laut. So kehrte gestern auch in das Tellenmatt-Schulhaus in Stans wieder Leben ein. Schulzentrumsleiterin Claudia Odermatt freut sich über die Rückkehr zum Schulbetrieb. «Es ist schön. Ins Schulhaus gehören nun mal Kinder.» Die Lehrpersonen machen die Schüler immer wieder darauf aufmerksam, dass sie den Abstand und die anderen Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) einhalten. «Je kleiner die Kinder, desto schneller vergessen sie das», sagt Claudia Odermatt. Besonders wichtig ist für die Schulleitung, dass die Erwachsenen die Massnahmen einhalten, da sie eher Träger des Coronavirus sein können. Es wurde ein zweites Lehrerzimmer eingerichtet, Sitzungen finden mit maximal fünf Personen in grossen Räumen statt.



Schüler freuen sich über das Wiedersehen

Die Sechstklässler haben gemischte Gefühle bei der Wiederaufnahme des Unterrichts. Besonders freuen sich die Kinder, ihre Freunde wiederzusehen. «Auf den Unterricht selbst freue ich mich weniger», sagt Chiara schmunzelnd. «Es ist wieder eine Umstellung», sagt Amelie. Florian stimmt zu: «Ich habe mich schon ins Homeschooling eingelebt. Es ist ein komisches Gefühl, wieder in die Schule zu gehen.»



Für selbstständige Schüler war die Umstellung auf das Homeschooling kein Problem, meint Carmen Zwyssig, Fünft- und Sechstklasslehrerin. «Es gibt aber Schüler, die viel Unterstützung brauchen. Wenn die Eltern nicht helfen konnten oder wir Lehrpersonen nicht gleich zur Verfügung standen, hatten sie schnell ihre Schwierigkeiten.» Die Dritt- bis Sechstklässler arbeiteten mit dem Programm Microsoft Teams. «Für die unteren Klassen machte das keinen Sinn», erzählt Claudia Odermatt. «Die Lehrpersonen haben Videos gedreht und waren auch telefonisch viel in Kontakt mit den Kindern.»



Für die Schüler ist es nicht möglich, den ganzen verpassten Stoff nachzuholen. «Wir setzen den Fokus auf das Wichtigste», sagt Carmen Zwyssig. Besonders betroffen vom Schulausfall sind die Fünftklässler. Das Semesterzeugnis zählt für den Übertritt in die Oberstufe. «Wir werden noch besprechen, wie wir das Thema angehen», sagt Zwyssig.



Für die 25-Jährige war es eine intensive Zeit. «Dass man so viel am Computer sitzt und nicht direkt mit den Schülern Kontakt hat, habe ich noch nie erlebt. Ich war schnell einmal fix und fertig. Das Korrigieren der Aufgaben konnte ich weniger Aufteilen als sonst, da die Schüler jeweils eine ganze Beige am selben Tag abgaben.»



Durch Homeschooling besser mit dem Computer vertraut

Es gab Vor- und Nachteile für die unterschiedlichen Beteiligten. «Ich konnte einiges dazulernen», sagt Carmen Zwyssig. «Mir ist die direkte Betreuung der Schüler schon sehr wichtig, man kann besser unterrichten als von zu Hause aus.» Aus Sicht der Sechstklässler brachte Homeschooling Vorteile: «Ich habe gelernt, besser mit dem Computer umzugehen», erzählt Lenny.



Auch die Eltern konnten teilweise vom Homeschooling profitieren. Jarno konnte auf dem Bauernhof der Eltern etwas mehr aushelfen als sonst. Auch Tim und seine Schwester halfen beim Haushalt mit. Natürlich haben sich die Schüler auch über die neugewonnene Freizeit im Homeschooling gefreut. Elif beispielsweise konnte länger schlafen. Florian hat viele Spielabende mit der ganzen Familie durchgeführt.