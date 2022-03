Stans: Konzert zu Ehren von Countrysänger Jeff Turner

Beckenried Hommage an einen liebenswerten Menschen: Country-Stars erinnern mit Konzert an Jeff Turner Country-Stars und Hunderte Fans trafen sich in Beckenried zu einem Erinnerungskonzert an Jeff Turner. Erinnerungen gibt es viele, wie Weggefährten erzählen. Richard Greuter Jetzt kommentieren 24.03.2022, 16.00 Uhr

«Ich weiss nicht, ob meine Musik gut ist. Ich liebe sie einfach.» Das sagte der australisch-schweizerische Country-Musiker Jeff Turner vor 18 Jahren in einer Zeitschrift. Am Mittwoch trafen sich im Alten Schützenhaus in Beckenried ehemalige Weggefährten und Hunderte Fans zu einem Erinnerungskonzert. «Tribute To Jeff Turner – A Day To Remember», hiess der Konzertabend. Die Hommage an den am 28. Dezember 2020 verstorbenen Jeff Turner sollte den Mittwoch also zu einem unvergesslichen Tag machen.

Tribute of Jeff Turner «A Day to Remember». Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022) Marco Gottardi im Duett mit Frank Tender und Britta T. Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022) Tribute of Jeff Turner «A Day to Remember». Im alten Schützenhaus in Beckenrid tratten die ehemalige Band von Jeff Turner und eine grosse Menge Solisten, Sängerinnen und Sänger auf. Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022) Frank Tender im Duett mit Susan Orus. Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022) Sängerin und Gittaristin Doris Ackermann hat viel von Jeff Turner gelernt. Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022) Für die ehemaligen Weggefährten ein unvergesslicher Tag. Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022) Florian Schneider entführte das Publikum in die Country-Musical-Welt. Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022) Cesar Galehr sorgte mit seiner Mundharmonik für einen Höhepunkt. Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022) Im Bild: Sängerin Susan Orus mit Pianist Angelo Signore und im Hintergrund Gittarist Heinz Affolter. Bild: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022)

Die Standing Ovation am Schluss des Konzerts zeigte deutlich: Jeff Turner, der 1988 den Euro-Master in Holland gewann, hat hervorragende Musik gemacht. Die Siegermelodie schrieb sein damaliger Gitarrist Andy Rihnert – heute bei den Calimeros. Was ebenfalls deutlich zum Ausdruck kam: Jeff Turner war ein Menschenfreund. Der gebürtige Australier war wohl der letzte grosse Country-Star in der Schweiz. Zusammen mit John Brack, der 2006 verstarb, gestaltete er in den 1990er-Jahren unzählige Weihnachtskonzerte.

Mit Jeff viel Herzblut für Country geteilt

«Tribute To Jeff Turner – A Day To Remember»: Im alten Schützenhaus in Beckenried traten die ehemalige Band von Jeff Turner und eine grosse Menge Solisten, Sängerinnen und Sänger auf. Bilder: Richard Greuter (Beckenried, 23. März 2022)

In Beckenried auf der Bühne stand auch jene Band, die Turner zuletzt an den Konzerten begleitet hatte. Angelo Signore (Klavier), Giampiero Colombo (Gitarre), Ralf Raggenbass (Bass) und Schlagzeuger Hannes Würgler zeigten, dass in ihnen trotz ergrauten Haaren noch einiges steckt. Aber auch andere Solisten wie Richard Köchli, Heinz Affolter, Andy Rynert und Erich Strasser reihten sich in die Band ein. Links und rechts der herrlich geschmückten Bühne waren lebensgrosse Bilder von Jeff Turner projiziert. Rasch kamen Erinnerungen hoch, auch bei Turners Ehefrau Maria:

«Die schönste Zeit war, als wir unterwegs waren.»

«Ich habe mit Jeff Turner jahrelang viel Herzblut geteilt», sagte Britta T., die mit ihrer gewaltigen Stimme überzeugte. Musikalisch inspiriert wurde auch Larissa Baumann: «Jeff hat mir viel gezeigt.» Die talentierte Sängerin, die mit Britta T. den Song «Joy Is Gonna Come In The Morning» im Duett interpretierte, war die jüngste Country-Sängerin. Ihr Können lässt darauf schliessen, dass sie von Jeff Turner musikalisch mehr gelernt hat, als sie vorgibt. Es zeigt aber auch, dass es in der Schweizer Country-Szene an Nachwuchs fehlt.

Frank Tender brachte altes Schützenhaus zum Kochen

Frank Tender im Duett mit Susan Orus.

Beim Konzert waren Country-Klänge, Country-Musicals, Gospel, Balladen, aber auch knallharter Rock’n’Roll zu hören. Mit «Johnny B. Goode», brachte Frank Tender das Alte Schützenhaus endgültig zum Kochen. Nach der Pause folgten einige Leckerbissen.

Einer davon war der Auftritt von Doris Ackermann. Sie habe Jeff in den 1980er-Jahren kennen und schätzen gelernt und sei von seiner Musik fasziniert gewesen. «Das wollte ich auch machen», erzählte die Sängerin und Gitarristin:

«Zwei Jahre später konnte ich mit Jeff Turner im Albisgüetli ein Konzert eröffnen.»

Sängerin und Gitarristin Doris Ackermann hat viel von Jeff Turner gelernt.

Ebenfalls an gemeinsame Zeiten mit Jeff Turner im Albisgüetli erinnerte sich Marco Gottardi, ein richtiger «Country-Kauz». In seiner Anfangszeit durfte er dort als Vorgruppe auftreten. «Ich hatte ein schönes Programm zusammengestellt, das Jeff Turner gefiel», erinnerte sich Gottardi. Doch plötzlich sei eine Frau erschienen, die erbost sagte: «Diesen Song singt ihr nicht mehr!»

Zurück nach Beckenried: Ein grossartiges Talent bewies Cesar Galehr. Mit einer kaum zehn Zentimeter langen Mundharmonika zauberte er virtuose Melodien hervor, die beim Publikum für Staunen sorgten.

Cesar Galehr sorgte mit seiner Mundharmonik für einen Höhepunkt.

Und Florian Schneider entführte das Publikum in die Country-Musical-Welt.

Florian Schneider bei seinem Auftritt.

«Ich bin sicher, ihr werdet den Abend noch länger in Erinnerung behalten», sagte Doris Zimmermann, die durch den Abend führte. Mit dem traditionellen «Take Me Home, Country Road», ein bekannter Gassenhauer, wo jeder mitsingen konnte, verabschiedeten sich die Solisten und Sänger mit einem grossartigen Finale.

