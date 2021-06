HOTELERÖFFNUNG Das Posthorn erschallt wieder: Im Buochser «Postillon» kehrt wieder Leben ein Das Hotel Postillon wurde in wenigen Wochen aufpoliert, um wieder Gäste empfangen zu können. Das Restaurant und Hotel will besonders Einheimische, Familien und Durchreisende empfangen. Es handelt sich dabei aber nur um eine Zwischennutzung. Florian Pfister 18.06.2021, 22.38 Uhr

Die Geschichte des Hotels Postillon in Buochs findet einen Fortgang. Am Freitag öffnete das geschichtsträchtige Haus wieder. Viele Hände haben mit angepackt. Sie haben in den vergangenen Wochen das Haus innen und aussen gestrichen, neue Wände ein- oder ausgebaut, die Restaurants neu eingerichtet und alle Sitze neu bezogen. «Damit wollen wir mit einem neuen Konzept die Bevölkerung überzeugen», sagt der neue Betreiber Gérard Kuhn. Der Berner übernahm das Hotel Postillon vor einigen Wochen und musste feststellen, dass viele Dinge nicht mehr intakt waren. Es mussten unter anderem viele Leitungen, Kühlaggregate, die Heizung, die Lüftung und Küchengeräte ersetzt oder repariert werden. «Wir hatten das Ziel, das ‹Postillon› noch vor der Sommersaison mit etwas Make-up aufzufrischen, sodass es in einem neuen Glanz erstrahlt», sagt Gérard Kuhn.

Betreiber Gérard Kuhn steht vor dem Hotel Postillon. Bild: Florian Pfister (Buochs, 17. Juni 2021)

Die Immobilie wurde im vergangenen Jahr an neue Besitzer übergeben, mit der Hoffnung, das Haus als Zwischennutzung zu übergeben und den Standort weiterzuentwickeln. Das heisst also, dass das alte Gebäude nicht mehr ewig stehen wird und vermutlich in ein paar Jahren neue Projekte vorgestellt werden können. Im April war die neue Betreiberschaft bekannt: Die Crew rund um Gérard Kuhn vom Hotel Seerausch in Beckenried übernahm die Leitung des Hauses. Sie konnte das Gebäude trotz seiner Grösse relativ schnell auf Vordermann bringen.

Anderes Konzept als in den weiteren Hotels

«Das Ziel war es immer, das Haus so schnell wie möglich der Bevölkerung wieder zu präsentieren», erklärt Kuhn. «Dank der Erfahrung der letzten Jahre war das möglich.» Ebenjene Erfahrung konnte das Team rund um Gérard Kuhn nicht nur im Hotel Seerausch sammeln, sondern auch in drei Hotels im Kanton Uri. Es darf aber hierbei nicht von einer Kette gesprochen werden, betont Gérard Kuhn, sondern vielmehr von individuellen Häusern. Ihm ist es ein grosses Anliegen, dass die Individualität nicht nur beim Mitarbeiter, sondern auch bei jedem Haus zum Ausdruck gebracht wird. Deswegen ist an jedem Standort ein Geschäftsführer eingestellt, um die Philosophie der Gruppe weiterzutragen und zu entwickeln.

Doch was ist das Konzept? «Wir wollen zurück zur bürgerlichen Küche», sagt Gérard Kuhn. Ergänzend soll es ein Pizzaangebot geben, da der Pizzaofen eine der wenigen Gerätschaften in der Küche war, die einwandfrei funktionierten. Durch die Platzmöglichkeiten wird jeden Mittag und Abend ein Salat- und Antipasti-Angebot angeboten, bei dem der Gast sich selbst bedienen darf. Es sollen also nicht nur grosse, sondern auch kleine Esser angesprochen werden. Zusätzlich werden beispielsweise Burger, Cordon bleu, Älpler Maccaroni oder ein typisches Geschnetzeltes mit Rösti auf der Karte zu finden sein. Auch die kleinen Gäste werden auf der eigenen Speisekarte fündig.

Eines der Zimmer im Hotel Postillon. Bild: Florian Pfister (Buochs, 17. Juni 2021)

Es sollen Einheimische, Familien und Durchreisende angesprochen werden, die für ein niedriges Budget übernachten wollen. Kuhn will dem Konzept der vergangenen Jahre entgegenwirken. Gruppen werden nur noch im Masse einquartiert. «Es sollen primär europäische Gruppen sein, und nicht wie in der Vergangenheit, als asiatische Reisecars angesprochen wurden», sagt Gérard Kuhn.

Der Standort ist ein Pluspunkt

Die Einheimischen können sich wieder über einen Jahresbetrieb freuen. Die Hotelzeiten werden eher saisonal definiert sein. Gérard Kuhn hat die Erfahrung aus den letzten sieben Jahren aus der Region einfliessen lassen und meinte, dass ein Hotel ohne Wellness aktuell keine Chance hat, im Winter eine hohe Auslastung zu generieren. Ansonsten müsste das «Postillon» zu einem Gourmetlokal oder Veranstaltungen durchgeführt werden. Da der Saal im «Postillon» aber nicht mehr genutzt wird, fällt diese Option komplett weg. Somit werden die Gäste, welche im «Postillon» im Winter nächtigen würden, direkt in den «Seerausch» ausquartiert, der rund 1200 Meter Luftlinie entfernt liegt.

Das Restaurant: Am Tag vor der Eröffnung gab es noch einiges zu tun. Bild: Florian Pfister (Buochs, 17. Juni 2021)

«Der Standort des ‹Postillons› war und ist auch heute noch einer der besten», sagt Gérard Kuhn. Selbst in der Vergangenheit war es eines der einzigen Viersternehotels, das an einer Autobahn in der Schweiz gelegen ist, erklärt er. Die Crew bekam in den vergangenen Wochen immer wieder Besuch von Durchreisenden, die nach Speis und Trank fragten. «Diese Erfahrung spricht für sich», freut sich Kuhn. «Leider mussten wir die Besucher bis anhin vertrösten. Doch wenn es die Leute jetzt schon so zahlreich zu uns zieht, wird der Sommer sicherlich fantastisch.»