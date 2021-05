Ich meinti «Auf das, was da noch kommt!» Kolumnist Karl Tschopp macht sich Gedanken über den richtigen Umgang mit Trinksprüchen. Karl Tschopp, Rechtsanwalt, Stans 13.05.2021, 18.31 Uhr

Karl Tschopp Bild: PD

Sicher haben Sie das schon mehrmals am Radio gehört. Der gefällige Song von Lotte und Max Giesinger über Leben, Liebe und Freundschaft. Schon fast geeignet für einen Trinkspruch: Wir heben die Gläser und stossen an auf das, was da noch kommt! Normalerweise besiegelt der Trinkspruch etwas Aktuelles, zum Beispiel ein Jubiläum, einen Geburtstag, eine bestandene Prüfung, oder einen Sieg nach einem Spiel. Auf die Zukunft anzustossen geht natürlich auch, zum Beispiel an Silvester auf das neue Jahr, auf die Pensionierung und die Zeit danach, oder ganz einfach auf die Liebe und die Freundschaft, die das Leben noch mit sich bringen wird.

Einen Trinkspruch richtig anzubringen ist bei aller Liebe und Freundschaft nicht ganz so einfach. Das Zeremoniell beginnt zwar immer gleich, nämlich mit dem Heben der Gläser. Entscheidend ist nun aber, was man sagt. Und tatsächlich gibt es beim Zuprosten gewisse Regeln. Es gehört heute zu den eigentlichen Tischmanieren. Und wer meint «Prost» oder «Gesundheit» seien die richtigen Worte, irrt sich gewaltig. «Prost» ist eine Abwandlung aus dem Lateinischen «Prosit» und bedeutet, «es nütze» oder «es möge etwas nützen». Nicht gerade stilvoll, mit den Versammelten durch das Erheben des Glases ein Geschäft auf Gegenseitigkeit abzuschliessen. Auch der Wunsch nach «Gesundheit» gilt als unfein, weil man im Mittelalter und zur Zeit der Pest «Gesundheit» sagte zu einer Person, die nieste. Übrigens auch heute noch eine Unsitte, denn der Geschichte entsprechend sagte man das nicht, um der Person Genesung zu wünschen, sondern um sich selbst vor Ansteckung zu schützen. Der Ausspruch basiert also auf purem Aberglauben und ist alles andere als selbstlos.

Das Anstossen hat seinen eigentlichen Ursprung im Mittelalter. Damals kam es öfter vor, dass man unliebsame Zeitgenossen vergiftete. Nicht nur vorzugsweise Könige, auch der kleine Mann konnte sich im Wirtshaus nie sicher sein, wenn er Feinde hatte. Der König löste sein Problem mit Mundschenk oder Vorkostern, die einfachen Leute mit kräftigem Anstossen, sodass der erste Schluck schon mal über das Glas hinweg schwappte und sich die Flüssigkeit mit den anderen überschwappenden Gläsern vermischte. Wer dann immer noch gemeinsam mitgetrunken hat, konnte kein böser Feind sein.

Ich meinti, dass das Anstossen und der richtige Trinkspruch wichtige Dinge im Leben sind. In der heutigen doch schon wieder eher zuversichtlichen Zeit mehr denn je, denn virtuelles Anstossen ist ja völlig unsinnig. Trinksprüche wie «Stösserchen», «Prösterchen», «Prostata» oder gar «Hau weg die Scheisse» sind allerdings dringlichst zu vermeiden. Bei Geschäftsessen oder Festlichkeiten ist es stilvoll und höflich zu sagen: «Zum Wohl» ... auf das, was da noch kommt!