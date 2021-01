«Ich meinti» Auf der Überholspur Es gibt Stress, der beflügelt; aber auch jenen, der die Gesundheit gefährdet. In seinem «Ich meinti» macht sich Karl Tschopp Gedanken darüber, wann negativer Stress entsteht und warum es manchmal schlauer ist, wenn man das schnelle Rennpferd vorbeiziehen lässt. Karl Tschopp 21.01.2021, 15.49 Uhr

Karl Tschopp ist Rechtsanwalt in Stans.

Bild: PD

«Auf der Überholspur ist mein Zuhause.» So lautet das Motto von denjenigen Menschen, die das ständige Gefühl haben, einen Rückstand, einen Konkurrenten, einen Mitbewerber oder Gegner aufholen zu müssen, mit diesen gleichzuziehen oder alle gar zu übertreffen. Wer ständig auf das Gaspedal drückt, hat wohl ein Problem. Da kommt unweigerlich die Frage nach Stress ins Spiel. Der dürfte am Arbeitsplatz mit vollem Terminkalender und ständigem Druck von oben am grössten sein, ausser man sei zurzeit alleinerziehende Mutter von drei Kindern im Homeoffice. Ärger, Überanstrengung, Dauerkonflikte, nagende Frustrationen, Geldsorgen, Mehrfachbelastungen, Perfektionismus… Wer das so mitmacht, eilt seinen Verpflichtungen nach und lebt dabei ständig auf der Überholspur.

Entschleunigen heisst das Zauberwort. Stressbewältigung ist die ärztliche Aufforderung, den gesundheitlichen Zustand ernsthaft abklären zu lassen. Es gibt ja bekanntlich zwei Arten von Stress: Der positive Stress verleiht Flügel, ist das Salz in der Alltagssuppe und der Kick für Höchstleistungen und Glücksgefühle. Kein gelungener Auftritt ohne Lampenfieber, keine sportlichen oder beruflichen Erfolge ohne Herausforderung und Konkurrenz. Und wenn die Ziele erreicht sind, flaut der positive Stress von allein wieder ab. Der negative Stress hingegen nagt am Seelenfrieden und verbraucht unsere Kraftreserven. Diese Art Stress ist reine Überforderung. «Negativer Stress entsteht, wenn die Schildkröte versucht, das Rennpferd zu überholen.» So soll es Dr. Hans Seyle gesagt haben, jener Arzt, der bereits 1936 dem Stress seinen Namen gab.

Ganz offensichtlich sorgen aber auch die neuen Verkehrsregeln auf den Strassen für negativen Stress. Insbesondere ist es nun gestattet, auf Autobahnen vorsichtig rechts vorbeizufahren, wenn auf der Überholspur «gebummelt» wird. Rechts überholen geht natürlich überhaupt nicht, das heisst, am Linksbummler rechts vorbeifahren und dann wieder auf die Überholspur zurückschwenken. Was aber nicht allen klar ist, ist die Tatsache, dass die Überholspur, wie es der Name bereits sagt, nur für das Überholen da ist. Es ist schlicht verboten, diese Spur zu benützen, wenn man nicht überholt. Also links in der Kolonne fahren, wenn die rechte Spur frei ist, geht auf Autobahnen gar nicht. Trotzdem scheinen sich Leserbriefschreiber darüber zu ärgern, dass auf den Autobahnen zu schnell gefahren wird. Sie stören sich, wenn sie mit knapp 120 Stundenkilometer am Überholen sind und von hinten bereits der Nächste aufschliesst. Adrenalinausstoss, erhöhter Puls und Muskelanspannung führen dann zur Erkenntnis: Wenn sich alle an das Tempolimit 120 halten würden, gäbe es kein Problem!

Ich meinti, diese Erkenntnis trifft absolut zu. Es sind aber auch nicht die Tempolimite, die zum Stress auf der Überholspur führen. Es sind die Fahrweisen von Autofahrern, die ihren Tempomat auf 115 Stundenkilometer oder noch tiefer einstellen, und all diejenigen, die sich an das Tempolimit von 120 halten wollen, zum Überholen verleiten. Und wenn es halt einmal so weit kommt, dann lasst doch die Rennpferde die Schildkröten überholen.