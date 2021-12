Ich meinti von Karl Tschopp: "Es werde Licht"

«Ich meinti» «Es werde Licht …» Rechtsanwalt Karl Tschopp aus Stans denkt über die Bedeutung von Licht in dieser Zeit der Pandemie und der Festtage nach. Karl Tschopp 23.12.2021, 13.33 Uhr

Karl Tschopp ist Rechtsanwalt aus Stans. Bild: PD

… doch Herrgott fand den Schalter nicht!» Auf den ersten Blick nicht gerade passend, so kurz vor dem Weihnachtsfest einen solchen witzig gemeinten Spruch anzubringen. Beim zweiten Mal lesen kann ich aber diesem Spruch schon etwas abgewinnen, denn es gibt so viele Menschen, die etwas Licht in dieser Zeit vom Herrgott wünschen, dies aber nicht in Erfüllung gehen will. Ob es am fehlenden Schalter liegt oder nicht, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.

Wenn ich das Buch Genesis zitiere, dann begann ja mit der Schöpfung alles irgendwie anders: «Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht.»

So also wird der Beginn allen Lebens geschildert. Licht und Dunkelheit als deutliche Trennung von Gut und Böse. Licht ist das, was zuerst geschaffen wurde. Damit sind aber nicht Sonne, Mond und Sterne gemeint, diese sind nämlich erst am vierten Tag erschaffen worden. Licht wird als eine von Gott ausgehende Lebenskraft verstanden, als Grundbedingung allen Werdens und allen Seins. Im Neuen Testament ist es dann Jesus Christus, der als ein Licht in die Welt gekommen ist und den Menschen Hoffnung und Zuversicht gebracht hat. Und die Adventszeit ist das Warten auf das Christkind, das Warten auf das Licht.

Die dunkle Jahreszeit ist bereits zu Ende, der kürzeste Tag und die längste Nacht sind vorbei. Es geht wieder aufwärts, die Tage werden wieder länger. Die Pandemiezeit hat uns allen viel abverlangt und wird uns weiter fordern. Diesen Schalter gibt es leider nicht, um das Ganze einfach abzustellen. Wir haben gelernt, damit zu leben, bei allen gegensätzlichen Auffassungen, was richtig oder falsch ist.

«Ich meinti», jetzt über Weihnachten soll das Licht allen Menschen leuchten. Weihnachten soll Licht ins Dunkel bringen. In einer Zeit der Besinnung auf das Erlebte und Durchgemachte sowie auch auf das Kommende und noch zu Ertragende. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne besinnliche Weihnachten und dass Sie immer einen Schalter finden, um etwas einzuschalten und manchmal auch einfach, um ein wenig abzuschalten.