«Ich meinti»: Ist normal noch normal? Das Coronavirus hat das Leben aller kräftig durcheinandergewirbelt. Was ist noch normal, fragt Kolumnist Otto Leuenberger. Und er nennt die Stichtworte, die für ihn zur neuen Normalität gehören. Otto Leuenberger 19.06.2020, 16.30 Uhr

Kolumnist Otto Leuenberger.

Als Rentner lebe ich in einer leicht anderen Normalität als die Mehrheit. Mein Alltag bietet viel Raum für Entspanntes. Kein beruflicher Stress, keine drückende unmittelbare Existenzangst, nur wenige fordernde Verpflichtungen und Aufgaben. Eine grosse Freiheit mit viel freier Zeit. Tun und lassen, was ich will, zu was ich gerade Lust habe. Privilegiert. Ich kann mich in meine kleine Welt und Wirklichkeit zurückziehen, kuschelig einrichten– eigentlich. Aber in dieser aussergewöhnlich sonderbaren Zeit, auch konfrontiert mit einer ungewissen Zukunft?

Zudem gehöre ich plötzlich wegen meiner 67 Lenzen zu einer Risikogruppe! Bin einer, auf den man aus Solidarität Rücksicht nehmen muss und der den Jungen zur Last fällt. Das lässt mich sinnieren und ich komme ins Grübeln. Was ist da passiert oder geht da gerade ab? Dies kleine Ding, das Winzige auf einmal ins unfassbar riesengrosse Gewachsene. Eine unglaubliche, umwälzende Neue Normalität ist am Entstehen. In einem Tempo, dass es den Atem verschlägt.

Apropos normal – ist normal noch normal? Was heisst das denn? Ist damit Erwartungsgemässes, Selbstverständliches gemeint? Oder jene Norm, die in einer Gesellschaft nicht mehr erklärt und entschieden werden muss: das gewöhnliche Übliche, Durchschnittliche? Etwas, das Orientierung und Halt bietet?

Meine persönliche «Neue Normalität» ist allerdings schwer durcheinandergewirbelt und verschoben.

Auf meiner aktuellen Liste finden sich hierzu viele Stichworte: 20-Sekunden-Einheit; Experten; Luftküsse; Spital-Heldinnen und -helden; Bundesrat; Social Distancing; Armbeugeniessen; Plexiglasscheibe; Ellbogengrüezi; Prozentrechenjonglage; Statistiktsunami; Pandemie; Quarantäne, Selbstisolation; Handwaschritual; Leere; Homeschooling; Distanztanzballett; Ellbogentürfallentechnik; Langarmumarmung; Solidarität; Nasen-Mundschutzlätzli; Einbahnpfade; Kooperation; Flüssigseife; Virologie; Schlangestehen; Verschwörungen; Grenzen; Prognosenhalbwertszeit; Lokalglobal; Zwei-Meter- Schrittlänge; Ratlos, Toilettenpapiernotstand; Homeoffice; Plan B; Milliarden-Milliarden; Lockdown; Übersterblichkeit; Stille; Backhefe; Teigwarenregale; Nachbarschaftshilfe; Händelos; Kontaktlosigkeit; Risikogruppe; STOPP; Besserwissen; Kulturwüste; Take-away; Arbeitslosigkeit; Ohnmacht, Angst, Wut; Freude, Hoffnung, Zuversicht; «Bliib gsund»; Bodenmarkierungen; Bevormunden; Absperrband; Kochen, Backen, Essen; Mimik; Lippenlesen.

Zurück zur Normalität – zur Neuen Normalität notabene – lautet der aktuelle Slogan. Zurück in die Zukunft? Zu einem vorhersehbaren und fassbaren Horizont? Der Wunsch ist mächtig, aber mein kleiner Alltagsphilosoph sagt mir, dass das so nicht geht. Aber wie geht denn Neue Normalität wirklich? Wir haben uns fast schon irgendwie schleichend mit ihr arrangiert und darin eingerichtet. Also, Normalität ist und bleibt fliessend. Wir Menschen können uns unglaublich gut anpassen, auf vieles einstellen, auch bisherige Grenzen sprengen. Geht doch – könnte man sagen, und vor allem, es geht mehr, weit mehr, als wir dachten. Wir besitzen Kräfte und Fähigkeiten, die zuversichtlich stimmen. Eigentlich schön. «Gsund bliibe.»