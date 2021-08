Kolumne «Ich meinti»: Vom Wegfahren und vom Heimkommen Früher waren es die Raucherpausen, dann die Pipipausen der Kinder, welche die Fahrt in den Sehnsuchtsort von unserer Kolumnistin verlängert haben. Carmen Kiser 06.08.2021, 05.00 Uhr

Ich habe zwei Zuhause. Eines in Sarnen, wo ich mit meiner Familie wohne, liebe und streite. Und eines weit weg im Süden. Ein kleines Haus in einem kleinen Dorf, das meine Eltern vor rund 15 Jahren gebaut haben. Dort schufen sie einen Platz an der Sonne, für sich und für uns, umringt von Weinbergen.

Es liegen 850 Kilometer zwischen meinem Alltags- und meinem Sehnsuchtsort. Meist fahren wir mit dem Auto, denn es muss so einiges mit: «Kickis», Helme, Fuss-, Basket- und Volleyball, drei verschiedene Flugdrachen, etwa 25 Bücher und ebenso viele Spiele. Also alles, wofür wir daheim nie Zeit finden und nun in den Ferien endlich tun wollen.

Zum Glück bin ich inzwischen Meisterin im Kofferraum-Füllen. Statt in sperrige Koffer packe ich alles in kleine Stofftaschen. Diese lassen sich wunderbar stopfen und pressen. Angenehmer Nebeneffekt: Schön falten lohnt sich nicht, das Packen geht deshalb schnell bei uns. Allerdings empfiehlt es sich nicht, den Kofferraum vor der Ankunft am Ziel nochmals zu öffnen. Auch nicht aus Versehen.

850 Kilometer sind etwa 8,5 Stunden reine Fahrzeit. Plus Pipipausen. Plus Stau. Plus Essenspausen. Und nochmals Stau. Also ziemlich lang. Früher, vor den Kindern, haben die Rauchpausen den Fahrrhythmus meines Mannes und mir bestimmt. Dann, mit Baby, fuhren wir, bis es jammerte. Hielten an zum Stillen und Wickeln. Und fuhren weiter. Wir hatten Babys, die im Auto schliefen, wenn sie satt und sauber waren. Ein grosses Glück!

Meine Kinder sind auch heute noch gute Autofahrer. Oder sie haben einfach gelernt, sich ihrem Schicksal zu fügen. Beim Fahren sind wir «old school»: keine Filme, kein Gamen. Dafür zählen wir alle Autos einer Farbe, zum Beispiel. Nur ist das nicht mehr ganz so spannend, seit die meistens schwarz, silbern oder weiss sind. Wann sind die Autos eigentlich so uniform geworden? Natürlich lagern die Kinder zwischen sich auf der Rückbank eine riesige Tüte mit Snacks, die sie genüsslich in den vielen Stunden auf der Autobahn wegknuspern. Nur die Äpfel, die ich jedes Mal einpacke, bleiben immer bis am Ziel erhalten. Und dann sind wir da. Wir trinken kühlen Rosé auf der Terrasse, die Kinder baden im Pool, die Abendsonne scheint uns ins Gesicht und alles ist gut.

Dieses Jahr hat es am Tag vor der Heimfahrt geregnet. Genau das richtige Wetter zum Aufräumen, Putzen und für ein weiteres Level Pack-Tetris. Die 850 Kilometer scheinen auf dem Heimweg noch länger, aber wir schaffen es pünktlich nach Hause zum Einnachten und werden begrüsst mit einem Feuerwerk (es ist der erste August – danke Gemeinde Sarnen und Sponsorin), einem Glas Champagner (danke Papa) und einem gefüllten Kühlschrank (danke Mama).

Heute Morgen muss ich wieder ins Büro. Als ich meine Schuhe anziehe, spüre ich den Sand des Südens zwischen den Zehen. Ich halte es noch einen Moment fest, das Feriengefühl, dieses Leichte und Unbeschwerte aus meinem Daheim weit weg von Daheim. Und fahre dann los, 4,5 Kilometer, zur Arbeit ins Museum.