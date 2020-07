Kolumne «Ich meinti»: Von Vögeln und Menschen Ein Amsel-Pärchen erinnert Romano Cuonz daran, dass tierisches Verhalten oftmals dem menschlichen gleicht. Vor allem auch zu Coronazeiten. Romano Cuonz 11.07.2020, 10.27 Uhr

Der Mensch, sagt man, sei die Krone der Schöpfung. Genau dies wage ich zu bezweifeln. Allzu oft vergessen wir, dass Tiere einige grundlegende Elemente menschlicher Moral mit uns teilen. Fürsorge etwa und Verantwortung. Ganz ausgeprägt auch soziale Organisation und partnerschaftliche Arbeitsteilung.

Romano Cuonz, Journalist und Schriftsteller aus Sarnen. Bild: Corinne Glanzmann (Horw, 5. Januar 2015)

Es war im März. Ein pechschwarzes Amselmännchen mit gelbem Schnabel kündete auf dem Wipfel unserer Tanne mit wohlklingendem Flöten den Frühling an. Pure Lebensfreude! Gerade in diesem Jahr ein wohltuender Kontrapunkt zur aufkommenden Coronadepression. Eigentlich war der Gesang ja dazu bestimmt, das dunkelbraune Weibchen in Liebeslaune zu versetzen. Und der Sänger hatte Erfolg damit. Das frisch vermählte Vogelpaar wählte einen dichten Busch vor unserer Veranda als Nistplatz. Ab jetzt beobachteten wir eine erstaunliche Arbeitsteilung. Das Männchen markierte und verteidigte trällernd das Revier gegenüber Konkurrenten und Feinden. Das Weibchen aber sammelte am Boden Zweige, Grashalme, Moos, Laub und Flechten. Einen Bauteil nach dem andern beförderte es zur Nestmulde. Hunderte Male flog es hin und zurück. Irgendwann muss es dann Eier gelegt haben. Und ab jetzt flog auch das Männchen regelmässig in den Busch, damit das Weibchen Nahrung suchen konnte.

Als dann das schrille Piepen von Jungvögeln hörbar wurde, staunten wir über die Fürsorge der Eltern. Von der Morgen- bis zur Abenddämmerung pickten sie Regenwurm um Regenwurm aus dem Boden. Keinen Augenblick Ruhe gönnten sie sich. Ihre Nestlinge schienen unersättlich zu sein. So gestresst sie auch waren: Uns gegenüber verhielten sich die Amseln zutraulich wie Haustiere. Als die Jungen das Nest verliessen – noch flugunfähig auf Gartentisch und Stühlen kauerten– waren ihre Eltern erst recht gefordert. Überall lauerten jetzt Katzen oder auch Elstern.

Als die Fürsorge für ihre Kleinen die Kräfte der Amseln zu übersteigen drohten, alarmierten sie uns mit lauten Hilferufen. Ja, die Vögel hatten nun einmal unseren Garten als Heimat gewählt. Als «Landesregierung» fühlten wir uns verpflichtet, mit Sondermassnahmen und Schutzkonzepten für das Wohlergehen unserer Schützlinge zu sorgen. Am Johannisbeerstrauch liessen wir Beeren stehen. Katzen vergrämten wir mit Wasser aus der Brause. Elstern mit Händeklatschen. Im Internet las ich, dass es unter Vögeln sogar skrupellose Schmarotzer gebe. Der Kuckuck beispielsweise lege seine Eier, ziemlich verantwortungslos und egoistisch, auch mal in ein Amselnest. Und was tun die braven Pflegeeltern? Sozialkompetent wie sie sind, füttern sie das Findelkind durch, obwohl dieses ihre eigenen Jungen aus dem Nest wirft!

Weiss der Kuckuck und zum Kuckuck noch mal: Worauf will ich mit dieser Geschichte hinaus? Nun: Irgendwie und irgendwo erinnert mich tierisches Verhalten halt doch oftmals an menschliches. Nehmen wir die Coronakrise. Gerade in Ob- und Nidwalden trifft man zurzeit auf Wirtsleute, Ladenbesitzer, Coiffeusen oder auch Kleingewerbler, die allen Verlusten zum Trotz versuchen, selber wieder auf die Beine zu kommen. Sie tun dies mit unglaublichem Fleiss, innovativen Ideen und viel Mitverantwortung für ihre Mitarbeiter. Und: obwohl sie gutes Recht auf Beiträge hätten, verzichten nicht wenige darauf. Aus Solidarität zu andern, die sie nötiger haben. Aber leider bleiben auch Schmarotzer – oder gar Betrüger – nicht aus. An einigen Orten sollen sie auf Kosten anständiger Steuerzahler Schäden von mehreren Millionen Franken angerichtet haben. Apropos Mensch als Krone der Schöpfung: Der Mäntsch isch s äinzig Tiär wo lacht – abär das läider ai us luiter Schadäfräid!