Ich wähle Res Schmid in den Regierungsrat Zu den Regierungsratswahlen in Nidwalden vom 13. März Christian Landolt, Beckenried 06.03.2022, 13.57 Uhr

Wahlplakate der SVP in Emmetten.

Weil sich Res Schmid in den letzten zwölf Jahren mit den endlosen Reformen der Bildungstheoretiker kritisch auseinandergesetzt hat. Trotz heftigem Gegenwind hat er zu Gunsten einer besseren Volksschule folgende, nebst anderen, Massnahmen durchgesetzt: Wiedereinführung der Notengebung ab der 3. Klasse. Reduzierung des lautgetreuen Schreibens auf die 1. Klasse. Aufstockung der Lektionen in Deutsch und Mathematik jährlich um 90 Stunden – für eine bessere Kompetenz in den wichtigsten Fächern. Entgegen dem Lehrplan-21 hat er die Beibehaltung der Fächer Geografie und Geschichte mit eigener Benotung veranlasst. Mit der Wahl von Res Schmid haben wir die Gewähr, dass diese und weitere Massnahmen für eine gute Volksschule Bestand haben werden.