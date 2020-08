Porträt «Das ist der Ort meiner Bestimmung»: Schwester Maria Christina lebt seit 60 Jahren im Kloster Maria-Rickenbach Wegen Widerstand vonseiten der Eltern war es ein beschwerlicher Weg, bis Schwester Maria Christina ins Kloster eintreten konnte. Nach 60 Jahren auf Maria-Rickenbach berichtet sie nun über ihren Eintritt und den Alltag. Ruedi Wechsler 09.08.2020, 18.26 Uhr

Schwester Maria Christina im Klosterladen. Bilder: Ruedi Wechsler (Maria-Rickenbach, 30 Juli 2020)

Die ersten Schwestern trafen 1857 auf Maria-Rickenbach ein. Auch heute noch lebt die Schwesterngemeinschaft in der inspirierenden Umgebung nach der Regel des heiligen Benedikt, in deren Zentrum Gebet, Arbeit und geistliche Lesung stehen. Hildegard Merkli ist 1934 geboren und in Wettingen aufgewachsen. Nach deren Profess bekam die gelernte Verkäuferin und ehemalige kaufmännische Angestellte die beiden Vornamen Maria Christina. Nach neun Jahren am Bürotisch bei der Firma Brown-Boveri reifte der Entscheid, das Leben im Kloster fortzusetzen, obwohl sie gar nie in ein Kloster eintreten wollte.