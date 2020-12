Ab Herbst geht's rund auf dem Weg zum Bürgenstock Der Kreisel Schürmatt in Stansstad nimmt zunehmend Form an. Die Arbeiten kommen planmässig voran. Noch bis im Sommer gelten temporäre Umfahrungen. Philipp Unterschütz 18.12.2020, 16.14 Uhr

Erste Segmente des Kreisels Schürmatt in Stansstad sind betoniert. Bild: PD

Da und dort wurde spekuliert, der Kanton beschliesse, die Hauptarbeiten am Kreisel Schürmatt in Stansstad mit beschleunigenden Massnahmen und entsprechenden Kostenfolgen bereits im Mai abzuschliessen. Schliesslich wolle man sich den Teilnehmern auf dem Weg ins Bürgenstock Resort im besten Licht zeigen. Der WEF-Traum hat sich zerschlagen, und damit auch die Spekulationen über eine teure Beschleunigung der Arbeiten. Die Hauptarbeiten sollen nun also plangemäss bis Herbst 2021 abgeschlossen sein. Im Sommer 2023 folgt der lärmarme Deckbelag und die definitiven Markierungsarbeiten.

Dank dem gewählten Verkehrsregime, welches effizientes Arbeiten zulasse, sind die Arbeiten laut dem Amt für Mobilität gut vorangekommen. Noch bis im Sommer wird der Verkehr von Fürigen/Obbürgen her über die Kirchmatte umgeleitet. Die Zufahrt in die Dorfstrasse ist nur über den Dorfplatz möglich. Diese Massnahmen funktionieren gut, die Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich könnten damit stark reduziert werden, so das Amt für Mobilität weiter.

Erste Teile des Kreisels sind bereits betoniert

Bisher wurden unter anderem rund 300 Meter der neuen Wasserleitung verlegt und im Kreiselbereich an der neuen Strassenentwässerung und Fahrbahnbeleuchtung gearbeitet. Im November wurden nach dem Einbau der Fundationsschicht die ersten Segmente des neuen Kreisels betoniert. Als Nächstes werden die Fahrbahnanschlüsse sowie ein Provisorium für die nächste Verkehrsumstellung erstellt. Wenn im Frühjahr die nächsten Kreiselsegmente betoniert werden, ist das Linksabbiegen in die Bürgenstockstrasse nicht möglich. Der von der Achereggbrücke kommende Verkehr wird über den Kreisel Feld geführt und danach wie der von Stans kommende Verkehr nach rechts in die Bürgenstockstrasse geführt.

Der neue fünfarmige Kreisel Schürmatt mit einem Aussendurchmesser von 32 Metern soll die Sicherheit und den Verkehrsfluss verbessern. Zusätzlich wird die Bürgenstockstrasse bis zur Steigung Sommerweid ausgebaut. Die Fahrbahn wird um gut einen Meter verbreitert. Die Fussgängerquerungen werden mit Inseln gesichert. Die Bushaltestellen bleiben erhalten und werden behindertengerecht ausgestaltet.

Der Landrat bewilligte im Dezember 2018 einen Kredit von 3,5 Millionen Franken für das Projekt. Der Kreisel kostet 1,85 Millionen Franken, die Verbreiterung der Bürgenstockstrasse 1,65 Millionen Franken.