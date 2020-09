Im Kanton Nidwalden müssen Veranstalter für Grossanlässe ein Gesuch einreichen – Formular ist online Ab dem 1. Oktober sind Anlässe mit mehr als 1000 Personen wieder erlaubt. Die Anlässe und deren Schutzkonzepte müssen vom jeweiligen Kanton bewilligt werden. Gesuche müssen mindestens sechs Wochen vor der Veranstaltungen eingereicht werden. 23.09.2020, 12.10 Uhr

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Fahrer und Zuschauer an der Teffly-Rally in Ennetmoos. Bild: Sepp Odermatt (August 2019)

(spe) Wer ab dem 1. Oktober 2020 einen Grossanlass im Kanton Nidwalden durchführen will, muss beim Kanton ein Gesuch dafür einreichen. Die massgebliche Bewilligungsinstanz sei in Nidwalden das Gesundheitsamt, schreibt der Kanton in einer Mitteilung am Mittwoch.