Nidwalden lanciert ein Impfmobil

Impfwoche Nidwalden will mehr Leute impfen – und organisiert ein Impfmobil In Nidwalden wird eine neue Gratis-Hotline eingeführt und das Walk-in-Angebot im alten Zeughaus wird erweitert. Auch in den Stanser Apotheken kann man sich in der kommenden Woche spontan impfen lassen. Florian Pfister 04.11.2021, 08.00 Uhr

Der Kanton Nidwalden verstärkt seine Impfbemühungen. Unter dem Motto «Jede Impfung zählt!» sollen unschlüssige Personen vom positiven Nutzen einer Impfung gegen Covid-19 überzeugt werden, wie der Kanton Nidwalden in einer Mitteilung schreibt. Um dieses Ziel zu erreichen, macht unter anderem ein Impfmobil Halt in den meisten Gemeinden. Die Impfoffensive ist Teil der nationalen Impfwoche, welche nächste Woche stattfindet. Das Angebot von Nidwalden geht aber über diesen Zeitraum hinaus.

Beim Impfmobil handelt es sich um einen Samariter-Postenwagen, der mit der nötigen Infrastruktur ausgerüstet ist. An Bord befinden sich Fachpersonen, welche Fragen rund um Covid-19 beantworten und Personen impfen. Die Beratungen und Impfungen sind kostenlos. «Wir wollen auf die Leute zugehen», erklärt Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. «Und wir wollen fundiert informieren. Es ist wichtig, Unsicherheiten zu beseitigen und Fehlinformationen richtigzustellen.» Die Regierungsrätin denkt da zum Beispiel an das Gerücht, dass die Impfung unfruchtbar mache – «was wirklich nicht stimmt.»

Das Impfmobil besucht praktisch alle Gemeinden (siehe Box). In diesen habe man passende Standorte für das Mobil gefunden. Unter anderem will Nidwalden mit Standorten wie bei der Jlge-Bar in Stans die junge Bevölkerung ansprechen. Beim Bahnhof oder dem Länderpark etwa hofft man, besonders viele Leute zu erreichen. «Es ist wichtig, dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen», sagt Michèle Blöchliger. Im Impfmobil wird der Impfstoff von Moderna verabreicht.

Hier stellt Nidwalden ein mobiles Beratungs- und Impfangebot zur Verfügung Stans: 8. bis 12. November (BWZ), 13. November (Länderpark), 16. November (Spritzenhaus/Tellenmatt), 17. November (Herbstmärcht), 19. November (Länderpark und Jlge Bar), 26. November (Jlge Bar), 11./12. Dezember (Wiänachtsmärcht)

8. bis 12. November (BWZ), 13. November (Länderpark), 16. November (Spritzenhaus/Tellenmatt), 17. November (Herbstmärcht), 19. November (Länderpark und Jlge Bar), 26. November (Jlge Bar), 11./12. Dezember (Wiänachtsmärcht) Buochs: 13. November (Parkplatz Seefeld)

13. November (Parkplatz Seefeld) Wolfenschiessen: 14. November (Kilbi-Bazar), 22. November (Bahnhof)

14. November (Kilbi-Bazar), 22. November (Bahnhof) Hergiswil: 23. November (Bahnhof und Grossmatt)

23. November (Bahnhof und Grossmatt) Emmetten: 26. November (Volg)

26. November (Volg) Dallenwil: 27./28. November (Talstation Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli), 30. November (Bahnhof)

27./28. November (Talstation Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli), 30. November (Bahnhof) Ennetbürgen: 27. November (Kirche)

27. November (Kirche) Stansstad: 29. November und 7. Dezember (Bahnhof)

29. November und 7. Dezember (Bahnhof) Beckenried: 10. Dezember (Schiffstation) Der Tourplan kann noch Änderungen erfahren. Die aktuellen Standorte und genauen Präsenzzeiten sind auf der Website www.nw.ch/impfwoche zu finden. (fpf)

Alle drei Impfstoffe sind in Oberdorf vorhanden

Zusätzlich wird eine Gratis-Hotline eingerichtet, die durch lokale Arztpraxen betreut wird. Die Hotline ist unter der Telefonnummer 041 618 40 80 jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr erreichbar. Im Unterschied zu der nach wie vor bestehenden Helpline für allgemeine Fragen rund um das Coronavirus kümmert sich medizinisches Personal um die konkrete Impfberatung. Die drei Apotheken in Stans stellen in der kommenden Woche auf eine Walk-in-Impfung um. Zudem wird in der kommenden Woche das Angebot der Walk-in-Impfung im alten Zeughaus in Oberdorf erweitert (siehe Box). Wo sonst nur mit Moderna geimpft wird, sind in der kommenden Woche auch Impfungen mit Pfizer/BioNTech und Janssen möglich. Eine Besonderheit ist die Impfnacht am Freitag mit musikalischer Unterhaltung auch für ein jüngeres Publikum.

Das Angebot beim alten Zeughaus in Oberdorf wird in der Impfwoche ausgedehnt Dienstag, 9. November, von 15.00 bis 20.00 Uhr (Impfstoff Moderna und Pfizer)

Mittwoch, 10. November, Impf-Mittag von 11.00 bis 14.00 Uhr (Impfstoff Moderna und Janssen)

Freitag, 12. November, Impf-Nacht von 15.00 bis 24.00 Uhr (Impfstoff Moderna und Pfizer, musikalische Unterhaltung ab 19.30 Uhr mit Kapelle Reto Blättler und DJ Cinque Dento (Senkel))

Sonntag, 14. November, von 10.00 bis 14.00 Uhr (Impfstoff Moderna) An allen Tagen wird den beratungs- und impfwilligen Besucherinnen und Besuchern ein Verpflegungsangebot mit feinen regionalen Produkten geboten. (fpf)

«Man erreicht die Leute mit Events, besonders die Jungen», sagt Michèle Blöchliger. Insgesamt ist Michèle Blöchliger mit der Nidwaldner Impfquote zufrieden, die nur knapp unter dem Schweizer Durchschnitt liegt. «Im Vergleich zu ähnlichen gelagerten Kantonen sind wir sehr gut unterwegs und dürfen zufrieden sein. Aber um die Pandemie zu beenden, ist ein höhere Impfrate zwingend.»

Besonders bei den 18- bis 25-Jährigen sei noch Luft nach oben. Die Gesundheitsdirektorin versteht die Argumentation der Jungen, dass sie gesund seien und ein schwerer Verlauf unwahrscheinlich sei. «Doch auch sie können zum Beispiel unter Langzeitfolgen einer Erkrankung leiden. Und sie können solidarisch dazu beitragen können, mit einer hohen Impfquote aus der Krise zu kommen.» Doch was braucht es dazu, vollkommen in die Normalität zurückzukehren? «Jede Impfung zählt», sagt Blöchliger. «Ich kann nicht genau sagen, welche Impfquote es letztlich braucht. Wichtig ist, dass wir nochmals alles daran setzen, damit es sich unschlüssige Personen genau überlegen und sich aus verlässlichen Quellen informieren.»

Nach den Bemühungen sollen die Massnahmen hinterfragt werden

Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. Bild: Florian Pfister (Stans, 3. November 2021)

Für Michèle Blöchliger ist klar: Der Weg aus der Krise führt hauptsächlich über die Impfung. «Es ist uns bewusst, dass die Bevölkerung vom Thema Corona müde ist. Es geht uns allen gleich. Wenn wir alles getan haben und die Situation bei den Intensivbetten stabil ist, dann müssen die Massnahmen zurückgefahren werden.» In Nidwalden sei die Spitalsituation seit längerer Zeit stabil, es benötigen aber immer wieder Corona-Patienten Intensivpflegeplätze.

Noch aber gilt die Zertifikatspflicht in vielen Bereichen. Die Gesundheitsdirektorin spricht sich klar gegen eine 2G-Regel aus. Weiterhin sollen also auch getestete Person Zutritt zu Veranstaltungen und Restaurants erhalten. «Mit dieser Regel wären wir definitiv an einem Punkt, bei dem wir gewisse Leute ausschliessen.» Die Kosten der gesamten Bemühung im Kanton Nidwalden belaufen sich auf 200'000 bis 250'000 Franken, welche vom Bund getragen werden. Michèle Blöchliger gibt sich optimistisch: «Ich hoffe wirklich, dass wir nochmals einige Leute überzeugen können, wenn wir aktiv auf sie zugehen und mit wissenschaftlich erwiesenen Fakten argumentieren.»