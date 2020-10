In Buochs wurde ein neues Helgenstöckli eingeweiht Der Zahn der Zeit setzte dem Kleindenkmal aus Naturstein stark zu. Sepp Odermatt 15.10.2020, 19.39 Uhr

Pfarrer Josef Zwyssig und Pfarrerin Tünde Basler weihen das neue Helgenstöckli ein. Bild: Sepp Odermatt (Buochs, 14. Oktober 2020)

Früher stand an der alten Kantonsstrasse von Buochs nach Stans ein verwittertes Helgenstöckli. Heute ziert ein neues Kleindenkmal den Weg. Am letzten Mittwoch wurde dieses an einer kleinen Feier von Pfarrer Josef Zwyssig und Pfarrerin Tünde Basler gesegnet und eingeweiht.

In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege hatte der Genossenrat Buochs entschieden, das Bildstöckli nahe der Fadenbrücke zu erhalten. Bald stellte sich aber heraus, dass eine Restaurierung unverhältnismässig wäre, weil der verwitterte Stein zu stark bröckelte. Auch die Jahreszahl konnte nicht mehr entziffert werden, wonach das Alter dieses religiösen Kleinods unbekannt bleibt.

Genossenpräsident Stefan Barmettler begrüsste eine illustre Schar von Gästen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Er wies auf die Bedeutung der Bildstöcke hin und dankte der Älplerbruderschaft Buochs, dem kantonalen Denkmalschutz und einer Holzbaufirma für die Beteiligung an den Kosten.

Aus einem einzigen Kalksteinbrocken entstanden

Für das Planen und Erstellen des neuen Denkmals wurde der eidgenössisch diplomierte Bildhauermeister Vitus Wey aus Sursee beauftragt. Ihm ist es gelungen, aus einem einzigen Kalksteinbrocken ein wunderbares Kunstwerk zu kreieren – und das alles in Handarbeit. Die Grundform des alten Helgenstöcklis wurde übernommen. In der Nische fällt ein Kreuz auf, das ringsherum mit vier leuchtenden Blättern geschmückt ist. Bildhauer Vitus Wey dazu: «Das Kreuz symbolisiert den Tod. Die frischen Blätter sollen zeigen, dass es im Leben weitergeht, und dem Menschen ein positives und fröhliches Bild vermitteln.»

Norbert Rohrer von der kantonalen Denkmalschutzkommission wies auf den Sinn und den Hintergrund von Bildstöcken hin: «Solche Helgenstöckli sind meist an Wegen stehende Pfeiler aus Stein, Holz oder Metall.» Oft seien es Heiligendarstellungen, die auch Helge genannt werden und mit einem Votiv- oder Andachtsbild versehen seien, ergänzte Rohrer. In früheren Zeiten haben die Menschen bei einem Bildstock als Zeichen der Dankbarkeit für überstandene Gefahren oder Seuchen, aber auch zur Erinnerung an Unglücksfälle Blumen niedergelegt oder eine Kerze angezündet.