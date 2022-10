Nidwaldnerzeitung.ch gibts jetzt auch im Web und mit eigenen Apps

In eigener Sache Mehr News aus Nidwalden: Nidwaldnerzeitung.ch gibt's jetzt auch im Web und mit eigenen Apps Seit dem 25. Oktober 2022 hat die «Nidwaldner Zeitung» eine neue digitale Heimat. Das bedeutet für Nidwaldnerinnen und Nidwaldner einen noch direkteren Zugang zu Nachrichten aus allen elf Nidwaldner Gemeinden, der Schweiz und der Welt. Was sich ändert, was Sie erwartet und wie Sie zu einem Abo kommen. Michelle Pinnow, René Meier 24.10.2022, 17.00 Uhr

In der Printzeitung, im E-Paper und neu auch im Web und als App: Die «Nidwaldner Zeitung» expandiert in den digitalen Raum.

Bislang teilte sich die «Nidwaldner Zeitung» ihren Webauftritt mit der «Luzerner Zeitung», neu hat sie mit Nidwaldnerzeitung.ch einen eigenständigen, digitalen Auftritt. Zudem bieten wir Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, neu eine E-Paper-App und News-App an. Auch die «Obwaldner Zeitung», «Zuger Zeitung »und die «Urner Zeitung» erhalten eine eigene Website und eigene Apps.

Aktuelle News aus dem ganzen Kanton Nidwalden, der Schweiz und der Welt sollen damit noch zugänglicher werden. «Wir freuen uns darauf, unseren Leserinnen und Lesern in den verschiedenen Regionen relevanten und unterhaltsamen Journalismus mit einem noch besseren Produkterlebnis bieten zu können, verbunden mit noch mehr Nähe und Regionalität», sagt Mathias Meier, Chief Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung Publishing bei CH Media.

Die Nidwaldner Zeitung erhält nicht nur eine eigene Webseite, sondern auch eigene Apps.

Was Sie sonst noch auf Nidwaldnerzeitung.ch finden

Die Form, das Äussere ist wichtig, damit Sie sich als Leserin oder Leser angesprochen fühlen und gut zurechtfinden auf der Website. Wie bisher sind verschiedene Artikel mit «abo+» gekennzeichnet. Damit sind exklusive Inhalte markiert, in welche die Redaktion besonders viel investiert hat. Diese Premium-Artikel sind ausschliesslich für Abonnentinnen und Abonnenten lesbar. Unsere diversen und attraktiven Angebote finden Sie im Überblick in unserem Aboshop unter abo.nidwaldnerzeitung.ch.

Warum uns die regionale Berichterstattung am Herzen liegt

Die Berichterstattung aus dem Kanton Nidwalden ist uns wichtiger denn je. Die Menschen und ihre Themen aus der Region liegen uns besonders nahe. Darum werden wir in Zukunft noch mehr investieren in Porträts und bewegende Geschichten von Menschen aus Nidwalden und dabei hinter die Kulissen des Alltäglichen schauen.

Wie Sie Nachrichten aus Ihrer Gemeinde lesen

Damit Sie erfahren, was in Beckenried, Buochs, Dallenwil, Emmetten, Ennetbürgen, Ennetmoos, Hergiswil, Oberdorf, Stans, Stansstad oder Wolfenschiessen läuft, gibt es die Rubrik «Meine Gemeinde». Speichern Sie den Namen Ihrer Gemeinde auf der Website (oder in der App) oben rechts und Sie sehen kompakt in einer eigenen Rubrik die neusten Artikel unserer Redaktion zu Ihrer Gemeinde sowie die Beiträge, welche unsere Leserinnen und Leser, Vereine und Sportklubs eigenständig verfasst haben. Wollen Sie selber Ihre Vereinsmitteilung oder Neuigkeiten aus der Gemeinde einer grossen Leserschaft bekannt machen? Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre News gratis zu erfassen und bei uns zu publizieren. Hier geht’s zur Anleitung.

Was Nidwaldnerzeitung.ch über die Region hinaus bietet

Dank der starken Zentralredaktion von CH Media, sind Sie als Leserin oder Leser immer bestens informiert über die Schweiz und die Welt und zuvorderst dabei bei Themen, die unser Land bewegen und die Wissenschaft für unseren Alltag hervorbringt. Bei uns erfahren Sie alles, was relevant ist, kompakt und verständlich.

Push-Nachrichten, die Sie interessieren

Stellen Sie in der App der «Nidwaldner Zeitung» ganz einfach die Push-Kanäle ein, welche Sie interessieren. So liefern wir Ihnen neben Eilmeldungen auch ausgewählte Kommentare, Sport-Nachrichten und die wichtigsten Geschichten aus Nidwalden direkt auf Ihr Smartphone.

Wie Sie den Newsletter Nidwalden am Abend abonnieren

Täglich schicken wir Ihnen zum Feierabend einen Überblick mit den wichtigsten Nachrichten aus Nidwalden, der Schweiz und der Welt. Abonnieren Sie gleich hier den Newsletter Nidwalden am Abend. Haben Sie gewusst, dass wir Ihnen eine ganze Palette an spannenden Newslettern anbieten und Sie so kompakt und auf einen Blick zusammengestellt die wichtigsten News erhalten? Schauen Sie mal rein.

Wie Sie auf Nidwaldnerzeitung.ch mitmachen können

Haben Sie etwas Aussergewöhnliches erlebt, was Sie mit unseren Leserinnen und Lesern teilen möchten? Oder möchten Sie die Mitmenschen über eine Veranstaltung oder ein Angebot Ihres Vereines informieren? Nutzen Sie unsere Gemeindeseiten als Ihre persönliche Plattform. Wir veröffentlichen Ihren Artikel über einen Vereinsanlass oder ein Ereignis in Ihrem persönlichen Umfeld. Auf https://www.nidwaldnerzeitung.ch/services/mitmachen finden Sie alle wichtigen Informationen, egal, ob Sie uns einen Leserbeitrag, ein Leserbild oder eine Nachricht als Leserreporter schicken möchten.

Die wichtigsten Fragen rund um Ihre Nachrichten

1.) Habe ich mit meinem Print-, Digital- oder E-Paper-Abo der «Luzerner Zeitung» weiterhin Zugriff auf alle «abo+»-Artikel?

Ja, Sie können mit Ihrem Abo weiterhin alle «abo+»-Artikel auf Nidwaldnerzeitung.ch lesen. Schon gewusst? Mit Ihrem Abo haben Sie auch Zugriff auf sämtliche «abo+»-Inhalte auf allen weiteren Nachrichtenplattformen von CH Media.

2.) Habe ich mit meinem E-Paper-Abo der «Luzerner Zeitung» weiterhin Zugang zu allen E-Paper in der Zentralschweiz?

Ja, mit Ihrem E-Paper-Abo können Sie auch weiterhin die E-Paper-Ausgaben der Tageszeitungen «Luzerner Zeitung», «Zuger Zeitung», «Nidwaldner Zeitung», «Nidwaldner Zeitung» und «Urner Zeitung» lesen.

3.) Muss ich für mein Digital-Abo oder E-Paper-Abo nun mehr bezahlen?

Nein, der neue Webauftritt der «Nidwaldner Zeitung» führt zu keiner Preiserhöhung Ihres Digital-Abos oder E-Paper-Abos. Mit Ihrem Newsportal unter Nidwaldnerzeitung.ch haben Sie ab sofort noch direkteren Zugriff auf Inhalte, die für Sie relevant sind.

4.) Kann ich mein altes Login weiterhin verwenden? Und wo finde ich mein digitales Benutzerkonto?

Mit Ihrem alten Login können Sie sich auf allen unseren Nachrichtenportalen einloggen und auf Ihr Benutzerkonto zugreifen.

5.) Muss ich die neue News-App der «Nidwaldner Zeitung» runterladen, um meine News weiterhin lesen zu können?

Sie müssen die neue App zwar nicht herunterladen, wir empfehlen es aber fürs optimale Nutzungserlebnis. Sie können alle Inhalte auch unter Nidwaldnerzeitung.ch auf der Mobilansicht auf Ihrem Handy lesen. Die Luzerner Zeitung News-App oder die Nidwaldner Zeitung News-App sind erhältlich für iOS und Android.

Sie haben weitere Fragen oder ein Feedback zu Nidwaldnerzeitung.ch? Melden Sie sich. Wir sind gerne für Sie da: redaktion@nidwaldnerzeitung.ch oder per Telefon unter 041 618 62 70