Porträt Samichlaus, «Butzi» und Dinosaurierwand – in diesem Kinderbuch einer Beckenriederin werden Nidwaldner Bräuche lebendig Regula Aeppli aus Beckenried verwirklichte sich einen Lebenstraum: Sie publizierte ein Kinderbuch mit Geschichten aus und über Nidwalden. Irene Infanger 07.11.2020, 05.00 Uhr

Regula Aeppli-Fankhauser freut sich über ihr Erstlingswerk, das just an ihrem Geburtstag veröffentlicht wurde. Bild: Irene Infanger (Beckenried, 29. Oktober 2020)

«Geheimnisvolles Nidwaldnerland» – so lautet der Titel des kürzlich erschienenen Buches von Regula Aeppli-Fankhauser. Ein Kinderbuch mit fünf kurzen Geschichten, die alle in Nidwalden spielen und in denen die hiesigen Traditionen lebendig werden. So handelt die erste Geschichte «Die geheimnisvolle Tür ins Dinosaurierland» an einem Schauplatz mitten in Beckenried, wo an besagter Stelle tatsächlich Dinosaurierspuren zu sehen sind. Und auch wenn er dieses Jahr nicht in die Haushalte zieht, ist der Samichlaus in Nidwalden allgegenwärtig – auch im Kinderbuch von Regula Aeppli. Ebenso wie das «Butzi» und die «lebendige Krippe» des Stanser Weihnachtsmarkts.