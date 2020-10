In Oberdorf lebt eine vom Aussterben bedrohte Fledermausart In Oberdorf hat sich eine gefährdete Fledermausart angesiedelt. Mittels Ultraschallaufzeichnung wurde ihre Existenz auch in Wolfenschiessen nachgewiesen. Jetzt werden weitere Vorkommen gesucht. 23.10.2020, 16.20 Uhr

Die Kleine Hufeisennase ist eine der wenigen freihängenden Fledermausarten, die in der Schweiz vorkommen. Bild: René Güttinger / PD

(mah) Sie war einst in der Schweiz und ganz Mitteleuropa weit verbreitet. Mittlerweile ist die Fledermausart Kleine Hufeisennase auf der roten Liste aufgeführt und als stark gefährdet eingestuft. Grund für den stark rückläufigen Bestand sei höchstwahrscheinlich der Einsatz von Bioziden ab den 40er-Jahren. Nun soll in Oberdorf ein neues Fledermausquartier entdeckt worden sein: In einer Medienmitteilung vermutet die Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz Nidwalden, dass die Tiere von einem nahegelegenen Quartier aus dem Kanton Obwalden zugewandert seien.

Obwalden ist eine der drei Regionen in der Schweiz, in welcher sich die gefährdete Art festsetzen konnte. Die Fledermäuse sollen jetzt über den Ächerlipass zwischen Kerns und Dallenwil den Weg nach Oberdorf gefunden haben. Ein Ultraschall-Nachweis in Wolfenschiessen zeigt aber, dass in der Zwischenzeit noch weitere Quartiere in Nidwalden existieren dürften.

«Sie ähneln auf den ersten Blick einer Dörrbirne»

Die Kleine Hufeisennase ist eine der wenigen freihängenden Fledermausarten in der Schweiz. Sie ist etwa daumengross, wiegt 6 bis 9 Gramm und hat eine Flügelspannweite von rund 23 Zentimetern. «Die Tiere sind freihängend im Dachstock sehr gut sichtbar. Sie ähneln auf den ersten Blick einer Dörrbirne und sind unverwechselbar», hält Ingrid Schär der Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz fest. In einer Nacht würden sie einen Drittel des eigenen Körpergewichts, also etwa 1000 bis 2000 Insekten, fressen, heisst es in der Mitteilung weiter. Im frühen Sommer finden sich die trächtigen Weibchen zu sogenannten Wochenstuben in warmen und ruhigen Dachstöcken zusammen, wo sie Anfang Juli die Jungen zur Welt bringen und aufziehen.

Das Jungtier werde bei der Geburt mit der Schwanzflughaut aufgefangen, danach beisse es sich sofort mit den Eckzähnen an Haftzitzen fest, damit es nicht runterfällt. Im Laufe des Jahres nimmt das Insektenvorkommen ab und die Fledermäuse ziehen sich in ihre Winterquartiere zurück. Über diese Standorte sei aber noch relativ wenig bekannt. Die Kleine Hufeisennase verbringt den Winter aber meist in Höhlen und Felsspalten, die kühl und feucht sind und sie vor Feinden schützen. In den kalten Monaten verlangsamt sich ihr Herzschlag von 600 auf 15 bis 20 Schläge pro Minute. Sie können Atempausen von bis zu 90 Minuten einlegen – im Wachzustand atmen sie drei- bis sechsmal pro Sekunde.

Die Fachstelle vermutet, dass die Kleine Hufeisennase noch an weiteren Orten im Kanton Nidwalden überleben oder sich wiederansiedeln könnte. Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, Beobachtungen von Kleinen Hufeisennasen an Ingrid Schär, Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz, Telefon 041 618 72 21 oder natur.landschaft@nw.ch, zu melden.