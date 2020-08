In Stans gab es Elektromobilität zum Anfassen In Stans hat man sich im Fahren mit E-Rollern, E-Bikes und E-Autos versuchen können. Sepp Odermatt 30.08.2020, 15.14 Uhr

Fachmann Angelo Trotta erklärt einem Besucher die Vorteile des Elektroautos. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 29. August 2020)

Um die Bevölkerung von Ob- und Nidwalden zu sensibilisieren, hat der Elektromobilclub der Schweiz (ECS) am Samstag in Stans einen Anlass zum Nationalen Tag der Elektromobilität organisiert. ECS-Vorstandsmitglied Holger Wahl, der persönlich in Stans anwesend war, erklärte: «Es ist unser Ziel, den Leuten die Elektromobilität näher zu bringen. Dafür haben wir regionale Firmen eingeladen, die sich hier präsentieren können.» Es sei aber auch wichtig, dass die Randbedingungen, wie zum Beispiel die Ladestationen im privaten und öffentlichen Raum oder die Infrastruktur, generell verbessert werden, so Wahl. Zudem müsse man sich auch auf der politischen Ebene engagieren, damit man zum Erfolg käme.