Nidwaldner holt Bronze an der Informatik-Olympiade

Indonesien Nidwaldner holt an der Informatik-Olympiade Bronze für die Schweiz Jugendliche aus aller Welt nahmen am Wettbewerb in Indonesien teil. Darunter war auch eine Schweizer Delegation. 19.08.2022, 13.52 Uhr

269 Jugendliche aus rund 90 Länder trafen sich in Yogyakarta, Indonesien, um mit smarten Algorithmen Medaillen zu ergattern. Mit von der Partie waren vom 7. bis 15. August laut einer Medienmitteilung der Schweizer Wissenschafts-Olympiade auch vier junge Schweizer: Elias Bauer, Kollegium St.Fidelis (NW); Josia John, Kantonsschule im Lee (ZH); Linus Lüchinger, Kantonsschule am Burggraben (SG); Lukas Münzel, Gymnasium Bäumlihof (BS).

Während zwei fünfstündiger Prüfungen mussten die Teilnehmenden Lösungen für knifflige Rätsel programmieren, dabei sei höchste Konzentration gefragt gewesen. Der Einsatz der Schweizer wurde mit Erfolg belohnt: Der Nidwaldner Elias Bauer, der zum ersten Mal an der Olympiade teilgenommen hat, holte eine Bronzemedaille. Ebenfalls für Bronze reichte es bei Josia John, der den Podestplatz letztes Jahr knapp verpasst hatte. «Eine starke Leistung», wird Teamleiterin Stefanie Zbinden in der Mitteilung zitiert.

Freundliche und offene Teilnehmende

Neben den Stunden am Bildschirm hatten die Teilnehmenden auch Zeit für Vorträge, Ausflüge zu Tempeln, Tanzkurse oder Entspannung. Besonders in Erinnerung bleibt Elias Bauer die Begegnung mit der ukrainischen Delegation in Erinnerung, die es trotz aller Widrigkeiten an die Olympiade geschafft hatte. «Entgegen dem angeblichen Informatiker-Stereotyp waren die anderen Teilnehmenden sehr freundlich und offen», wird er zitiert. (nke)