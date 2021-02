Inline Alpin Sport Die Swiss Inline Street Slalom hofft auf 10'000 Franken aus dem Migros-Fördertopf Durch eine Förderaktion zur Vereinsunterstützung will Migros dem Amateursport helfen: Die Nidwaldner SISSL sammelt Bons für neues Sicherheitsmaterial. 08.02.2021, 16.33 Uhr

Der Inline Alpin Sport ist nicht von Swiss Olympic anerkannt. Bild: PD

(mah) Die Swiss Inline Street Slalom (SISSL) will den Inline Alpin Sport in der Schweiz weiter verbreiten: Der Sport ist von Swiss Olympic oder Jugend & Sport nicht anerkannt, weshalb die von Nidwalden aus agierende SISSL keine Corona-Fördergelder erhält. Eine von Migros organisierte Aktion zur Vereinsunterstützung komme der SISSL darum sehr gelegen, heisst es in ihrer Medienmitteilung.

Kunststoff-Absperrgitter wären bei Sturz-Aufprall besser

«Support your Sport» heisst die lancierte Kampagne mit einem Fördertopf von 3 Millionen, welche den Amateur-Sportvereinen in der ganzen Schweiz helfen soll, ihre Wünsche zu erfüllen. Die SISSL will sich aus diesem Topf 10'000 Franken beschaffen, um sich zusätzliches Sicherheitsmaterial leisten zu können. Vor allem Absperrgitter aus Kunststoff seien ein grosser Mehrwert, wenn es beim Inline Street Slalom zu einem Aufprall durch einen Sturz komme, so die SISSL. In der Schweiz seien bislang aber nur Metallgitter erhältlich.

«Es würde uns riesig freuen, wenn genau deshalb möglich viele Nidwaldner uns bei der Vereinsaktion der Migros Unterstützen würden», heisst es weiter in der Medienmitteilung: Je mehr Bons der Verein von Migros-Kunden erhalte, desto grösser sei der Anteil aus dem Fördertopf, welche ihnen am Ende zugesprochen wird. Wie das Sammeln der Bons genau funktioniert und weitere Infos zur Aktion sind auf der Website der SISSL zu finden.