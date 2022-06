Spatenstich zum Innerschweizerischen in Ennetbürgen ist erfolgt

Innerschweizerisches Schwing- und Älplerfest ISAF Spatenstich zum Innerschweizerischen ist erfolgt Rund drei Wochen vor dem Fest trafen sich die OK-Mitglieder zum symbolischen Startschuss auf dem Ennetbürger Festgelände Herdern. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 17.06.2022, 19.00 Uhr

Die OK-Mitglieder des 115. ISAF sind bereit, von links: Marco Zimmermann, Peter Keller und Yves Seiler. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 17. Juni 2022)

OK-Präsident Peter Keller äussert sich überglücklich, heute hier stehen zu dürfen, und fügt an: «Nach zwei erfolglosen Planungsanläufen 2020 und 2021 entschieden wir uns letzten Dezember für die abgespeckte Variante. Ursprünglich war das Innerschweizerische Schwing- und Älplerfest auf der Buochser Seite mit über 10'000 Schwingfans geplant.» Nun kommt das ISAF nach 15 Jahren – zuletzt fand es 2007 in Stans statt – zurück nach Nidwalden.

Die beiden Schwingersektionen Hergiswil und Beckenried führten in den letzten Jahren erfolgreich mehrere Kantonale durch und sind näher zusammengerückt. Neben der Schwingarena mit rund 7500 Zuschauerinnen und Zuschauer werden ein Festzelt für rund 1000 Personen und ein Zelt für die Schwingerfreunde aufgestellt. Dazu 250 Tischgarnituren, 36 Sonnenschirme, Einrichtungen für den Gabentempel und das Festbankett für 1500 Gäste. Der Auf- und Abbau dauert vom Spatenstich am Donnerstag bis am 8. Juli.

Der Aufbau dauert drei Wochen

Yves Seiler, Leiter Infrastruktur und Bau, erwähnt beim Spatenstich noch eindrückliche Zahlen: «Unterstützt werden wir pro Tag von 30 Personen vom Zivilschutz und weiteren 350 Helferschichten. Am Festwochenende werden zirka 1200 Personen 9000 Einsatzstunden leisten.» 155 WC-Anlagen stehen für insgesamt 15'000 Personen pro Tag zur Verfügung. Es müssen je ein Kilometer Strom- und Wasserleitungen verlegt werden. Zwölf Lastwagen liefern in den nächsten Tagen 240 Tonnen Material zur Festarena.

Treue Helfer sind bereits beim Aufbau, im Bild Heiri (links) und Raphael. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 17. Juni 2022)

Ab Donnerstag, 30. Juni, öffnet das Festgelände seine Pforten mit dem Ländlerabig. Am Freitag ist Partyabend und am Samstag Familientag mit dem Highlight Buebäschwinget und 250 Teilnehmern. OK-Präsident Peter Keller betont: «Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wollen wir für jeden Geschmack etwas bieten und auch die umfassende Infrastruktur über mehrere Tage nutzen.» Als gewöhnlicher Zuschauer an auswärtigen Schwingfesten schätze er es sehr, einfach zuschauen oder konsumieren zu dürfen. «Permanent treffe ich auf grossartige Infrastrukturen und reichhaltige kulinarische Angebote. Solche Anlässe funktionieren nur, wenn man selbst einmal ‹in die Hosen› steigt. Mit dieser Aufgabe will ich auch mal etwas zurückzugeben.»

Beeindruckende Bestellungen

Marco Zimmermann, OK-Vize-Präsident und Festwirt Aussenstände, spricht von gigantischen Bestellungen: «Zirka 9000 Bratwürste, 2500 Steaks, vier Tonnen Pommes, 3000 Buttergipfeli, 2500 Sandwiches und 48'000 Liter Mineral und Bier stehen auf der Bestellliste. Wir stiessen bei den Lieferanten auf grosse Flexibilität, sollte uns der Wettergott in die Suppe spucken», hält Zimmermann fest. Das Budget beträgt rund 1,4 Millionen Franken. Mit der nötigen Unterstützung von Petrus steht einem unvergesslichen Innerschweizer Schwing- und Älplerfest nichts mehr im Weg. Das OK hat alles dafür getan, damit sich die Besucherinnen und Besucher zwischen dem Bürgenstock und dem Buochserhorn wohlfühlen.

