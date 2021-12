Beckenrieder Schulklasse arbeitet mit Partnerklasse aus Indien

«Internationales Klassenzimmer» Mandalas zeichnen aus 6000 Kilometer Entfernung: So arbeitet eine Beckenrieder Schulklasse mit einer Partnerklasse aus Indien In einem Austauschprojekt trifft sich die 3. Orientierungsstufe der Schule Beckenried regelmässig virtuell mit einer Schulklasse aus Indien. Die Jugendlichen trainieren dabei ihr Englisch und erfahren viel über die fremde Kultur. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Die Digitalisierung stellt unsere Gesellschaft ständig vor neue Herausforderungen. Sie bringt Risiken mit sich und es scheint manchmal unmöglich, mit der stetigen Entwicklung der Technik Schritt zu halten. Doch diese Entwicklung bietet auch unzählige Möglichkeiten und Chancen. Beispielsweise ermöglicht sie einen gemeinsamen Schulunterricht einer Schulklasse aus Beckenried und einer Schulklasse aus dem über 6000 Kilometer entfernten Gurgaon bei Neu-Delhi in Indien.

Die Orientierungsstufe 3 der Schule Beckenried trifft sich virtuell mit einer Schulklasse aus Indien. Bild: Urs Hanhart (Beckenried, 15. Dezember 2021)

Zu zweit sitzen die Schülerinnen und Schüler der 3. Orientierungsstufe der Schule Beckenried jeweils hinter einem Laptop. Dann nehmen sie über die Plattform Microsoft Teams an der Videokonferenz teil, wo sie auf die Schülerinnen und Schüler der HDFC School Gurgaon aus Indien treffen. Während der Schultag für die Klasse aus Beckenried gerade erst beginnt, startet die Klasse aus Indien gerade in den Nachmittagsunterricht. Für die insgesamt fast 40 Lernenden ist das Meeting keine Neuheit: Seit Beginn dieses Schuljahres findet einmal im Monat ein virtuelles Treffen zwischen den beiden Klassen statt.

Das Thema der heutigen Lektion: Mandalas. Angeleitet von der indischen Zeichenlehrerin Rakshi Rajan designen die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Version der geometrischen Schaubilder, die ihren Ursprung in den indischen Religionen haben. Die Lektion wird auf Englisch gehalten.

Grosse kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern

«Die Sprache steht bei dem Austauschprojekt im Vordergrund», sagt Bettina Caprez, Fremdsprachenverantwortliche der Schule Beckenried und Klassenlehrerin der 3. Orientierungsstufe. Im Internet sei sie auf das Projekt Internationales Klassenzimmer der Austauschagentur Movetia aufmerksam geworden. Die Agentur stellte den Kontakt zu der Lehrperson in Indien her. Auch eine Zusammenarbeit mit Schulen aus anderen Ländern wäre möglich gewesen, sagt Bettina Caprez. Man habe sich aber bewusst für Indien entschieden, da es «kulturell etwas ganz anderes ist», so Caprez. Die Lernenden können also nicht nur ihr Englisch verbessern, sondern auch in Sachen Kultur sehr viel Neues lernen.

Lehrerin Bettina Caprez. Bild: Sepp Odermatt (Beckenried, 7. Dezember 2017)

In den ersten Meetings ging es vor allem darum, einander kennen zu lernen und der Partnerklasse die eigene Kultur näherzubringen. «Meine Klasse stellte fest, dass die Schülerinnen und Schüler aus Indien eine ganz andere Lebensweise haben als wir. Sie kommunizieren anders als wir und ihre Kultur ist anders», erzählt Caprez.

«Die Jugendlichen aus der Partnerklasse stammen zum Teil aus sehr wohlhabenden Familien, weshalb teilweise grosse Unterschiede zu unserer Lebensweise auszumachen waren.»

Auch beim Vergleichen der beiden Schulen fanden die Schülerinnen und Schüler Unterschiede. Bei der HDFC School handelt es sich um eine Privatschule und die Lernenden tragen alle die gleiche Schuluniform. «Für die Beckenrieder Schülerinnen und Schüler ist das kaum vorstellbar», sagt Caprez schmunzelnd.

Die Schülerinnen und Schüler zeichnen ihre eigenen Mandalas. Auf dem Bildschirm: Zeichenlehrerin Rakshi Rajan. Bild: Urs Hanhart (Beckenried, 15. Dezember 2021)

Das Projekt soll auch im nächsten Schuljahr wieder angegangen werden

Bettina Caprez zeigt sich sehr zufrieden mit dem Austauschprojekt: «Es entsteht automatisch eine authentische Lernsituation, die wir mit Hilfe von Lehrbüchern nur schwer erreichen. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihr Englisch verwenden, da sie sonst gar nicht mit der Partnerklasse kommunizieren könnten.» Die Motivation der Klasse, ihre vorhandenen Sprachkenntnisse anzuwenden, sei hoch. Für Caprez ist klar:

«Sehr gerne werde ich das Projekt im nächsten Schuljahr wieder angehen.»

Ein physisches Treffen der beiden Klassen sei nicht geplant. «Das wäre wohl nicht umsetzbar.»

Zum Schluss der heutigen Lektion halten die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Mandalas in die Kamera. «Beautiful», findet Zeichenlehrerin Rakshi Rajan. Im nächsten Meeting Mitte Januar darf dann die Klasse aus Beckenried seiner indischen Partnerklasse eine typische Schweizer Kunstform näherbringen.

