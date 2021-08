Interview Der Schandfleck verschwindet – so soll es am Stanser Dorfplatz weitergehen Nach jahrelangen Streitereien soll es am Dorfplatz nun einen Neuanfang geben. Investor Toni Bucher plant sieben neue Wohnungen und ein Restaurant. Philipp Unterschütz 04.08.2021, 17.00 Uhr

Am Dorfplatz 4/5 in Stans soll endlich etwas Neues entstehen. Bild: Matthias Piazza (Stans, 2. August 2021)

Der Unternehmer Toni Bucher, der ehemalige Verwaltungsratspräsident und CEO der Eberli AG Sarnen, ist seit April mit der Luzerner Caranto AG Besitzer der beiden Grundstücke Dorfplatz 4/5 und Gässli in Stans, um deren Entwicklung jahrelang gestritten wurde. Nun soll endlich ein neues Projekt umgesetzt werden. Im Interview erklärt Toni Bucher, was im Stanser Dorfzentrum genau geplant ist.

Toni Bucher, wo ist es in Stans am schönsten?

Die schönste Ecke ist sicher der Dorfplatz. Da gehe ich auch immer wieder gerne essen. Ich bin ja öfter in der Gegend und habe in Stans auch schon Projekte realisiert. Im Moment sind wir auch mit der Überbauung Schürmatt in Stansstad nicht unweit vom Stanser Dorfplatz beschäftigt.

Wie sind Sie denn zu den Grundstücken am Dorfplatz 4/5 und Gässli gekommen?

Die wurden mir insgesamt dreimal angeboten. Zuletzt von den Vorbesitzern der Sysa AG. Wir beteiligten uns dann von der Eberli AG aus an einem Drittel des Projekts. Für diese Aufgabe einen ortsansässigen Architekten zu verpflichten, war wohl der grösste Fehler der Sysa. Es war die Idee des kantonalen Denkmalpflegers und von mir, einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Schliesslich ist der Stanser Dorfplatz ein Ort von nationaler Bedeutung. Die Sysa wollte keinen Architekturwettbewerb und wir sind ausgestiegen. Zehn Jahre wurde seither versucht, eine Baubewilligung zu erreichen, was nicht gelang. Danach bot die Sysa AG die Grundstücke auf dem freien Markt an. Ich war immer der Meinung, am Dorfplatz kann man etwas realisieren und habe die Grundstücke mit der Caranto AG gekauft. Für das Land bezahlten wir einen fairen Preis, das heisst, den ursprünglich bezahlten Landpreis zuzüglich der aufgelaufenen Kosten.

Sie haben die Vorgeschichte gekannt und wussten also, dass doch ein gewisses Risiko besteht, dort etwas realisieren zu können?

Natürlich. Ich habe deshalb vor dem Kauf Regierungsrat Res Schmid kontaktiert, der ja auch Chef der Denkmalpflege ist, und gefragt, wie er die Chancen für ein neues Projekt sehe. Er war Feuer und Flamme und meinte, ein Neuanfang sei angesichts der verhärteten Fronten die Gelegenheit, um das Projekt auf dem Dorfplatz weiterzubringen. Mir war bewusst, dass das Projekt nur mit klar definierten Richtlinien realisiert werden kann. Ich sagte, dass wir wissen müssen, was wir dürfen und was nicht. Darauf hat Res Schmid dann einen runden Tisch organisiert mit Gemeinde, Denkmalpflege und Heimatschutz.

Was wurde Ihnen denn da zugesichert? In einer Medienmitteilung hiess es einmal, man habe die Bedürfnisse des Investors «massgebend berücksichtigt».

Wir legten die Richtlinien fest und schlossen eine Vereinbarung, die alle am runden Tisch unterschrieben. Darin ist unter anderem festgehalten, dass Haus 4 stehen bleibt. Wir dürfen das Haus der heutigen Wohnhygiene anpassen, sogar auf der Hinterseite Balkone anhängen. Wir schauen aber, dass wir das Haus denkmalgerecht renovieren können. Haus 5 und Gässli dürfen wir abreissen und es gibt zwei Neubauten, die auch an das Haus 4 angepasst werden. Wir müssen keinen Architekturwettbewerb durchführen, da wir mit Iwan Bühler einen Architekten gewählt haben, der sich bestens auskennt mit denkmalgeschützten Bauten. Ihm zur Seite steht aber ein Fachgremium mit Denkmalpflege, Heimatschutz und Gemeinde. Erst als wir diese Sicherheiten hatten, haben wir die Grundstücke gekauft.

Sind denn die Vorbesitzer zu Recht daran gehindert worden, das Haus 4 abzureissen? Es gibt auch Kreise, die sagen, es sei alles andere als ein Bijou.

Es ist die Aufgabe der Denkmalpflege und des Heimatschutzes, alte Gebäude zu erhalten. Es hätte sicher andere Gebäude, die diesen Schutz mehr verdienen. Das Haus Dorfplatz 4 geht ja noch, daraus kann man etwas Schönes machen. Aber Dorfplatz 5 ist definitiv kein Bijou und die Bausubstanz ist sehr schlecht.

Gekauft haben Sie das Areal mit der Caranto AG. Dahinter steckt doch neben Ihnen auch die Familie Schwöbel, welche in Luzern die Rathausbrauerei und den Stadtkeller betreibt und mit der Hubertusgastronomie noch zusätzlich das Helvetia in Luzern und das Glasi Restaurant in Hergiswil?

Ja, die Firma gehört der Luzerner Unternehmerfamilie Schwöbel und mir. Ich kannte die Familie schon sehr lange und seit zwei Jahren sind wir durch die Caranto AG auch geschäftlich verbunden. Wir realisieren mit dieser Firma Immobilienprojekte, die auch immer etwas der Allgemeinheit zugutekommen sollen und auch ökologisch nachhaltig sind.

Investor Toni Bucher legt seine Pläne für den Stanser Dorfplatz vor. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Januar 2021)

Es war sogar die Rede von einem «historischen Kompromiss», der nun am Stanser Dorfplatz geschlossen worden sei. Sehen Sie das auch so?

Historischer Kompromiss ist für mich schon etwas hoch gegriffen. Man sollte immer zusammensitzen und im Gespräch Lösungen finden. Und das haben wir getan. Wenn das «historisch» sein soll, dann würden wir heute doch irgendwie am falschen Ort stehen. Das Vorgehen von Regierungsrat Res Schmid und die Findung einer Lösung hat für mich mit gesundem Menschenverstand zu tun.

Was planen Sie denn nun genau am Dorfplatz?

Haus 4 bleibt stehen, wird aber zum Teil ausgekernt. Von der historischen Bausubstanz wird wieder eingebaut, was man noch gebrauchen kann, wie beispielsweise Parkettböden. Für eine zeitgemässe Wohnhygiene gibt es Badezimmer, grössere Fenster oder eben Balkone. So entsteht ein schönes Einfamilienhaus – quasi zum Wohnen im Denkmal. Aus feuerpolizeilichen Gründen war es nicht möglich, zwei Wohnungen mit Treppenhaus zu realisieren. Haus 5 wird abgerissen und es entsteht ein Zweifamilienhaus, das gleich hoch wird wie Nummer 4. Unten in den beiden Gebäuden, die übrigens ähnlich aussehen, gibt es ein Restaurant mit einem Garten auf der Hinterseite. Das Haus Gässli wird ebenfalls abgerissen, dort entsteht ein Gebäude mit vier Wohnungen. Total entstehen also am Dorfplatz sieben neue Wohnungen.

Sie müssen das Projekt ja noch den Verbänden vorlegen und die Baubewilligungen einholen. Sind Sie sicher, dass es diesmal klappt? Gibt es ein Szenario, wo Sie doch die Notbremse ziehen müssten?

Natürlich stehen diese Ideen unter dem Vorbehalt, dass das Fachgremium damit einverstanden ist. Und natürlich ist da auch ein gewisses Risiko. Vielleicht gibt es auch noch gewisse Anpassungen. Aber ich bin zuversichtlich. Es ist wirklich ein schönes Projekt. Und eigentlich haben wir ja nur gemacht, was wir in der Vereinbarung abgemacht haben. Eine Notbremse müsste ich dann ziehen, wenn wir das Haus 5 plötzlich doch nicht abbrechen dürften, aber das ist angesichts der schlechten Bausubstanz wirklich unrealistisch. Wir haben ja sogar geprüft, ob man eventuell auf dem bestehenden Gebäude aufbauen könnte, was nicht möglich ist.

Wie hoch schätzen Sie die Investition?

In diesem Stadium ist natürlich nur eine sehr grobe Schätzung möglich, aber momentan würde ich mit rund acht Millionen Franken rechnen.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Zuerst kommt nun die Projektvorstellung im Beirat. Dann suchen wir mit den Nachbarn das Gespräch, bevor wir im Herbst die Baueingabe machen wollen. Wenn alles gut läuft, möchten wir im Frühling 2022 beginnen. Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass man gegen diese positive Entwicklung auf dem Dorfplatz etwas einzuwenden hat.

Sie haben mit dem Palace in Luzern oder dem Europäischen Hof/Palace in Engelberg ja schon einige Erfahrung mit historischen Gebäuden. Einfach sind solche Projekte ja nie. Was reizt Sie daran?

Ich habe schon grosse Freude am Bauen, und historische Gebäude sind nun mal interessanter als eine Überbauung auf der grünen Wiese. Es ist aber schwieriger geworden, die Kompromissbereitschaft nimmt ab. Insofern verstehe ich Investoren, die sich damit nicht mehr auseinandersetzen wollen. Für mich ist es eine Herausforderung. Mich reizt es, in Verhandlungen Kompromisse zu finden. Ich bin der Meinung, dass man Historisches erhalten muss, wenn man es irgendwie noch verwenden kann. Aber eben nicht um jeden Preis. Da hat man früher viele Fehler gemacht. Das kann man aber nicht mehr korrigieren, indem man heute zu viel schützt.

Gibt es historische oder brachliegende Gebäude in der Region, wo man unbedingt etwas machen müsste?

Spontan denke ich da sofort an das Hotel St.Niklausen oder die Angelfluh in Meggen. Das sind wunderschöne Orte, wo man unbedingt für die Öffentlichkeit etwas machen müsste. Seit Jahren geht dort nichts mehr. Das ist schade.