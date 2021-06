Interview Ex-Pilatus-Chef Oscar J. Schwenk blickt voraus: «Ein Börsengang bleibt ausgeschlossen» Der Patron tritt ab – und irgendwie doch nicht. Oscar J. Schwenk (76) sagt, wie es für ihn und die Pilatus Flugzeugwerke nun weitergeht. Schwenk bleibt der Firma weiterhin erhalten und hat auch mit seinen eigenen Projekten in der Landwirtschaft und mit dem Mineralwasser noch einiges zu tun. Philipp Unterschütz 21.06.2021, 17.00 Uhr

Oscar J. Schwenk auf dem Flugplatz Buochs vor den vier Flugzeugen, die unter seiner Leitung entstanden sind (von links): PC-12, PC-7 MkII, PC-21 und PC-24. Bild: PD

Sie haben die neuen Verwaltungsratsmitglieder mit Hansueli Loosli an der Spitze selber ausgesucht. Gibt das Gewähr, dass Ihre Philosophie, die Pilatus geprägt hat, weitergeführt wird?

Oscar J. Schwenk: Ich kenne alle seit Jahren und habe verfolgt, was sie geleistet haben. Sie werden meine Strategie übernehmen. In den Gesprächen, die wir in den vergangenen zwei Jahren geführt haben, stellten sich alle ganz klar dahinter, dass Pilatus dem Werkplatz Schweiz als eigenständiges Unternehmen treu bleibt. Das heisst, ein Börsengang kommt nicht in Frage – auch für die Aktionäre – und es wird weiterhin hier produziert, auch wenn die Versuchung gross ist, ins Ausland zu gehen. Was wir hier herstellen, wäre teilweise anderswo schon günstiger zu haben. Ich habe aber stets Gewinnoptimierung und nicht Gewinnmaximierung angestrebt, was von den Aktionären mitgetragen wurde. Momentan stimmt alles, so wie es ist. Ich bin froh, wenn es Pilatus so gut geht, ich habe mein Leben dafür gegeben.

Und genau, weil das so ist, können Ihre Nachfolger doch fast nur verlieren. Umso mehr als sie nicht aus der Aviatik kommen.

Wir haben nun einen professionellen Verwaltungsrat in einer guten Zusammensetzung mit den Fähigkeiten, die wir brauchen. Jeder hat operative Erfahrung. Aber es ist richtig, jetzt fehlen noch zwei Personen aus der Aviatik und der Technik. Ich gebe mir ein Jahr Zeit, diese zu finden. Und der jetzige hochkarätige Verwaltungsrat besteht aus Leuten, die nicht verlieren wollen. Sie müssen zwar nicht den Karren aus dem Dreck ziehen, wie ich es damals musste, aber sie bringen es sicher fertig, dass es weiter profitabel in die richtige Richtung geht.

Wären visionäre Projekte, wie es damals der PC-12 oder der PC-24 waren, mit den neuen Leuten möglich?

(Überlegt) Innovation kann man nicht lernen. Man muss für solche Projekte Risikobereitschaft haben und viele Hausaufgaben machen. Das Gute ist: Es pressiert nicht. Finanziell sind wir so gut aufgestellt wie nie zuvor, für die nächsten vier bis fünf Jahre stimmen die Bücher. Wir haben die Flugzeugproduktion der nächsten zwei Jahre bereits verkauft. Und der Abschluss eines grösseren Geschäfts mit einer Regierung steht auch noch unmittelbar bevor. Aber so langsam muss man sicher beginnen, neue Visionen zu entwickeln. Für den PC-24 brauchten wir insgesamt zwölf Jahre. Man muss zuerst den Markt und die Marktlücken finden und immer ans Unmögliche glauben.

Aber es wird sich wohl schon einiges ändern, vor allem für Leute, die in ihrem näheren Umfeld eng mit Ihnen zusammengearbeitet haben.

Das ist sicher so. Oscar Schwenk kann man nicht kopieren. Die Neuen haben sicher einen anderen, ihren eigenen Führungsstil. Wir müssen schauen, wie das nun funktioniert. Vieles muss sich neu einspielen und viele Leute werden sich umgewöhnen müssen. Aber auch, wenn man sich vielleicht Sorgen deswegen macht, muss man Veränderungen auch als Chance sehen. Und auch eine Blutauffrischung tut meistens gut. Ich werde mir jedenfalls alle Mühe geben, dass der Übergang gut gelingt, und mithelfen. Schliesslich bin ich noch da.

Was war eigentlich der Grund dafür, einen neuen, siebenköpfigen Verwaltungsrat aufzustellen?

Es haben immer wieder Leute zu Recht zu mir gesagt: Du bist das Klumpenrisiko für Pilatus. Was, wenn Dir beim Reiten oder auf der Jagd etwas passiert?» Ich war ja jahrelang sogar CEO und VR-Präsident zugleich. Aber das hat sich halt so ergeben. Nun, diesen Klumpen habe ich mit der Verteilung auf mehrere Schultern jetzt gelöst.

Aber Ihr Arbeitsalltag dürfte sich angesichts Ihrer Aufgaben wohl nicht so sehr verändern?

Ja, da bleibt vieles wie bisher, ich gehe weiterhin meinen Weg, werde nach wie vor um 4 Uhr aufstehen. Ich werde von drei Büros aus arbeiten. In Stans für Pilatus, in Knutwil für meine Mineralquelle und das Schweizer Business und in Hergiswil habe ich ein Büro, wo ich alle anderen, meist internationalen Aktivitäten zusammengefasst habe. Wegen der Zeitverschiebung und der weltweiten Aktivitäten werde ich auch weiterhin oft in der Nacht arbeiten. Aber ich hoffe doch, dass ich etwas mehr Luft habe und vielleicht am Morgen eines schönen Tages einmal den Rucksack anstatt der Büromappe schnappen oder in meinen Wäldern arbeiten kann.

Oscar J. Schwenk in einer Halle der Pilatus-Flugzeugwerke.

Bild: Dominik Wunderli (Stans, 21. April 2021)

Und jetzt gehen Sie wohl noch viel mehr nach Australien? Sie bleiben ja Verwaltungsratspräsident des australischen Ablegers von Pilatus und sind dort auch mit eigenen Firmen im Agrarsektor aktiv.

Ich werde sicher mehr in Australien sein, wenn möglich wohl so drei Monate pro Jahr in mehreren Aufenthalten. Momentan ist das Land ja noch mehr oder weniger zu, und auch, wenn man innerhalb Australiens von Staat zu Staat reist, muss man jedes Mal zehn Tage in Quarantäne. So kann man nicht arbeiten. Ich hoffe, dass sich die Lage bis im nächsten Frühling wieder normalisiert.

Was betreiben Sie denn dort für Landwirtschaft?

Ich bin seit 25 Jahren mit einer Mehrheit an zwei Firmen mit Farmen in drei Regionen beteiligt. Im Süden züchten wir hochstehende Angusrinder, in der Mitte des Kontinents Schafe zur Gewinnung von Merinowolle und in der wilden Gegend des Nordens ist es Brahman-Vieh, eine sehr robuste Rinderrasse. Überall verzichten wir auf den Einsatz von Hormonen oder Antibiotika. Die Farmen verfügen zusammen über Land, das weit grösser ist als der Kanton Luzern, was aber angesichts der Weite des Landes anders bewertet werden muss. Und hier liegt dann eben auch die Verbindung zur Aviatik. Australien ist ein Agrarstaat mit riesigen Flächen. Ich bin bestens vernetzt mit vielen Farm- und Landbesitzern, die grosse Ländereien in verschiedenen Landesteilen haben. Da ist man auf Flugzeuge angewiesen.

Aviatik und Landwirtschaft scheinen vordergründig zwei ganz unterschiedliche Themen zu sein. Sie haben aber sicher Berührungspunkte gefunden, wo eines vom anderen profitiert.

Tatsächlich muss man in der extensiven Landwirtschaft weit vorausdenken. Was macht man in Australien beispielsweise mit den Tieren, wenn es keinen Regen gibt. Die Preise brechen dann ein, weil alle verkaufen wollen. Immer einen Plan B oder alternative Ideen zu haben, hat mir auch bei Pilatus genützt. Wenn ich in meinem Wald arbeite, muss ich von der Jungpflanze bis zum Baum, den man fällt, gar über drei Generationen denken. Oder auch an das Belastungsmodell des Wurzelwerks der Bäume: Der Baum am Waldrand, der durch Wind und Wetter viel stärkeren Belastungen ausgesetzt ist, hat ein viel stärkeres Wurzelwerk. Wenn er nun gefällt wird, müssen die Bäume dahinter diese Funktion übernehmen und sich anpassen. Bionik fasziniert mich, da können wir in der Aviatik noch viel profitieren, das steht erst am Anfang.

Bleiben wir beim Blick in die Zukunft. Momentan ist das Wegkommen von fossilen Brennstoffen, die auch die Flugzeuge antreiben, in aller Munde.

Das ist auch bei uns ein Thema. Im Moment ist es aber noch nicht so weit, dass es funktionierende Alternativen gibt. Elektroantriebe haben wir beispielsweise sehr genau angeschaut. Daneben gäbe es allenfalls auch noch Wasserstoff oder Methan. Davon braucht man aber grosse Volumen, was in der Fliegerei letztlich viel Luftwiderstand bedeutet. Denkbar wären auch Hybridmöglichkeiten, die je nach Flughöhe zum Einsatz kämen. Aber man darf nicht vergessen: Wir sind keine Hochschule, die mit Forschungsgeldern arbeiten kann. Wir brauchen marktreife Produkte. Wir wollen bei diesem Thema sicher dabei sein und mithelfen. Ich denke aber, es dauert wohl noch zehn Jahre, bis andere Antriebe, die für uns geeignet sind, serienreif sind.

Pilatus hat grad kürzlich auf ganzer Linie gegen das Aussendepartement EDA gewonnen, das die Wartung von bereits exportierten Flugzeugen im Nahen Osten verbieten wollte. Sie kamen in all den Jahren immer wieder mit dem Bund aneinander. Das Verhältnis ist wohl rettungslos beschädigt?

Nicht rettungslos, aber angeschlagen ist es schon. Und nicht nur in unserem Fall, auch die Bewältigung der Coronapandemie zeigt, wie dilettantisch da zum Teil gearbeitet wird. Was in unserem Fall abgelaufen ist, ist in keinem anderen Land möglich. Einzelne Leute beim Bund nehmen sich Kompetenzen heraus, die sie nicht haben und wollen den Betroffenen nicht helfen, sondern plagen sie nur. Wir haben nie irgendwelche Subventionen beansprucht, beschäftigen Tausende von Leuten. Und dann muss man mal schauen, was bei der bundeseigenen Ruag finanziell passiert. Es ist für mich eine Schande, wenn ich gegen mein eigenes Land klagen muss. Das hängt mit der politischen Ausrichtung der Schweiz zusammen. Gewisse Randgruppen werden immer lauter und die Leute, welche eigentlich die schweizerischen Werte vertreten, bleiben stumm.

In Nidwalden war das aber anders, oder? Man hört oft, durchaus auch positiv gemeint, die Regierung habe nach Ihrer Pfeife getanzt.

Wir haben materiell nie etwas vom Kanton verlangt, wir haben ja auch nichts gebraucht. Wir haben nur gewünscht, dass er sich für seinen grössten Arbeitgeber in Bern engagiert. Es ist so, dass Nidwalden von Pilatus profitiert hat. Man denke nur an die Arbeitnehmer, von denen viele in Nidwalden wohnen und Steuern zahlen. Wir haben immer geschaut, dass es auch für den Kanton stimmt. Wir haben die ganze Produktion hier gelassen. Wir haben auch Wirtschaftsförderung gemacht und den Kanton Nidwalden im Ausland als zuverlässigen Partner dargestellt. In meinen ganzen 40 Jahren bei Pilatus haben wir mit den Regierungen von Nidwalden und den angrenzenden Kantonen immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Mit den Amtsstellen war es aber teilweise nicht immer leicht, vernünftig zusammenzuarbeiten. Mit Goodwill von beiden Seiten findet man aber immer eine Lösung.