Interview Korporationspräsident Kurt Schuler: «Bei Lösungen soll jeder ein Gewinner sein» Kurt Schuler heisst der neue Präsident der Korporation Uri. Am 2. Mai hat er sein Amt eingenommen. Im Interview spricht er über die Notwendigkeit der Korporation, eine Fusion mit Ursern, die Zukunft der Land- und Forstwirtschaft sowie seine Ziele. Florian Arnold 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurt Schuler, neuer Präsident der Korporation Uri, beim Kulturkloster Altdorf, das im Besitz der Korporation ist. Bild: Florian Arnold / «Urner Zeitung»

Kurt Schuler, sind Sie heimlich der mächtigste Urner?

Kurt Schuler: Nein, so sehe ich mich überhaupt nicht. Das Amt ist für mich eher mit Ehrfurcht und Verantwortung verbunden. Ich leite ein Gremium, das sich miteinander eine Meinung bildet.

Manche sehen in der Korporation ein etwas undurchsichtiges Konstrukt.

Das steckt mir fast ein Messer ins Herz, wenn ich das höre. Wir haben einen klaren Auftrag in der Kantonsverfassung. Wir sind demokratisch organisiert.

Die Korporation ist eine Art Parallel-Regierung.

Das ist bewusst so verankert in der Kantonsverfassung. Wir verwalten die Allmend, sind aber nicht parteipolitisch. Wenn unsere Flächen betroffen sind, äussern wir uns. Zur Verwaltung gehört auch die Finanzierung mit Investitionen.

Machen für Sie gerade diese Investitionen den Reiz aus?

Für mich ist es in der Tat das Nicht-Parteipolitische, das mich reizt. Ich verfolge ein liberales Gedankengut, ich bin Agrar-Unternehmer. Aber die freie Marktwirtschaft hat dort Grenzen, wo die Allgemeinheit betroffen ist. Wenn einer allein zu schwach ist, muss man es miteinander versuchen. Und das gefällt mir.

Aber trotzdem ist es sicherlich spannend, um grosse Beträge zu verhandeln.

Die Korporation hat sich in den vergangenen 15 bis 20 Jahren in eine gute Richtung entwickelt. Früher ging es nur um Land- und Forstwirtschaft. Heute wird der Fächer für die Gesamtbevölkerung geöffnet. Wir unterstützen Kulturelles und Sportliches. Jetzt kann und soll man es sich leisten.

Amtsübergabe bei der Korporationsgemeinde. Der neue Präsident Kurt Schuler (links) schenkte seinem Vorgänger Rolf Infanger einen Kristall. Urs Hanhart / «Urner Zeitung»

Angezogen fühlen sich aber vor allem bäuerliche Kreise. Der Engere Rat kann fast schon als «Bauernclub» bezeichnet werden.

Das kann man zurzeit nicht abstreiten zumindest im Engeren Rat, obwohl die Mehrheit im Korporationsrat nicht Bauern sind. Der Hintergrund ist sicher landwirtschaftlich. Aber ist das ein Nachteil? Ich nehme die Allmendaufseher als offen wahr. Und das zählt. Die Anliegen, die wir behandeln, sind halt bauernlastig. Aber mein Ziel ist es klar, dass sich auch andere für die Korporation interessieren, insbesondere auch Frauen.

Wie bringen sie das hin?

Indem wir uns breit engagieren und die Öffentlichkeit für unsere Angelegenheiten sensibilisieren. Wir haben sehr viel Themen, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Im Grunde geht es jeden etwas an, sei es den Biker oder den Wanderer et cetera.

Ein Kritikpunkt an der Korporation ist noch immer, dass man nur mit dem richtigen Blut Mitglied ist. Ist das nicht diskriminierend und veraltet?

Es kann auch nicht jeder Schweizer Bürger werden. Aber jeder, der dieses Bürgerrecht hat, kann auch Korporationsbürger werden. Diesen Wandel haben wir hinbekommen. An fast jeder Ratssitzung behandeln wir Einbürgerungen und diese bringen auch wieder Nachkommen mit sich.

Noch grösser wäre man durch eine Fusion mit der Korporation Ursern.

Oh, das ist aber nicht meine Idee (lacht). Diese Fusion aktiv zu suchen, wäre falsch. Die Zusammenarbeit klappt sehr gut. So etwas muss aus eigenem Antrieb kommen, gleich wie wir etwa die Korporationsbürgergemeinden der fusionierten Gemeinden Seedorf und Bauen nicht zum Zusammenschluss drängen.

«Nichts mit der Brechstange» also. Wie würden Sie ihre Grundwerte sonst beschreiben?

Basisdemokratisch. Wir befehlen nichts, sondern die Bürger müssen sich einig sein. Unsere Aufgabe ist es nur zu überwachen, ob die Abmachungen dem Gesetz entsprechen. Wenn es etwa um die Bewirtschaftung einer Alp geht, muss man doch ein Interesse haben, dass es dem Kollegen auch gutgeht.

Sind Sie manchmal ein Streitschlichter?

Das kann vorkommen. In so einem Moment gilt es Ruhe zu bewahren und an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Bei einer Lösungssuche muss jeder das Gefühl haben, nicht der Verlierer zu sein und ein bisschen etwas gewonnen zu haben. Manchmal reicht es aus, wenn man einfach einmal zuhört.

Das sagt Korporationspräsident Kurt Schuler zum Stichwort... Lucendro-Konzession: Die Konzessionen werden uns stark fordern. Wir unterstützen den Weg, den die Regierung eingeschlagen hat und sehen eine Erhöhung der Anteile am EWA als sinnvoll an. Corona und die Korporation: Im Täglichen, Operativen war Corona natürlich auch bei uns spürbar. Der Engere Rat konnte aber alle Sitzungen abhalten. Darüber hinaus hat man sich wieder auf Regionales besonnen, was auch positive Aspekte mit sich brachte. Bristenpraxis: Schade, dass die Praxis aus unserem Haus ausgezogen ist, denn sie hat auch Bewegung gebracht. Der Vertrag war aber befristet. Jetzt sind mit einem Landschaftsarchitekten und einer Naturheilpraxis die Räume wieder vermietet. Wolf: Der ist da und wir müsse uns mit ihm arrangieren, denn man kann ihn nicht verjagen. Doch als Tierhalter lebt man immer im Ungewissen, deshalb muss man auch eingreifen können, wenn ein Wolf Schaden anrichtet. Sonst verabschieden sich die Bauern. Wenn man Pflanzen und Artenvielfalt haben will, braucht es eine Regulierung. Bike-Fahrverbote in Korporationswäldern: Auf dem Gebiet der Korporation soll sich jeder aufhalten können. Aber Biker und Wanderer müssen sich gleichermassen sicher fühlen können. Wir brauchen keine Gesetze, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn der Respekt voreinander verloren geht, muss man einschreiten.

Sprechen wir über Sachthemen. Kürzlich hat die Korporation die Förderung von einheimischem Holz in Aussicht gestellt.

Das ist uns ein Anliegen. Es gab in Uri Sägereien, die eingingen, weil sie vom ausländischen Markt zerdrückt wurden. Ich fände es sensationell, wenn sich die Urner Gewerbebetriebe zusammenschliessen und ein solches Projekt vorwärtsbringen. Der Bedarf ist da, auch etwa für Schnitzel zum Heizen. Zu bedenken gibt es allerdings, dass wir auf unserem Boden vor allem Schutzwald haben, der nicht dieselbe Qualität hergibt, wie ein Wald im Mittelland. Und die Gewinnung ist nicht gleich verhältnismässig.

Wie kann die Korporation nun fördern?

Mit einem attraktiven Standort. Und wir können einen Beitrag leisten. Aber die Korporation kann nicht im Lead sein.

Zur Landwirtschaft. Wie sieht die Zukunft im Kanton Uri aus?

Die Land- und die Alpwirtschaft sind abhängig von den Mitteln von Bund, Kanton und Korporation. Momentan sind sie stark gestützt. Die Alpwirtschaft ist an sich sehr günstig zu betreiben. Der Viehauflag wird heute sehr tief gehalten. Aber es gibt klar einen Wandel. Früher gab es grosse Familien, jeder half jedem. Doch die Familien werden immer kleiner. Und als Betrieb muss man heute grösser werden, gleichzeitig sollte die Work-Life-Balance stimmen. Das geht nur mit Leidenschaft.

Die Anzahl Betriebe geht jedes Jahr zurück. Macht die Korporation etwas gegen diesen Trend?

Dieser Trend ist nicht nur negativ. Momentan können die Zahlen abnehmen, da die Mechanisierung zunimmt. Bei den Landvergaben achten wir darauf, dass die Betriebe eine gewisse Grösse erreichen. Wir brauchen aber auch keine 50-Hektaren-Betriebe. Ein Betrieb soll eine Familie ernähren können. Entscheidend sind aber dabei der Betriebsleiter und dessen Ausbildung. Die Bauern sind aber in der Regel gut organisiert.

Fürchten Sie sich somit nicht vor dem Aussterben der Landwirtschaft?

Nein. Aber es gibt sicher Veränderungen. Das Wichtigste ist, dass man Standort-gezielt produziert. Für mich ist dafür etwa die Haltung von Geissen ein gutes Beispiel. Heute muss die Staudenbekämpfung oft von Hand gemacht werden. Das erledigte früher die Geiss. Als Nebenprodukt gibt es Geisskäse als sehr beliebtes Produkt. Es bedeutet aber auch einen zusätzlichen Aufwand.

Welche Ziele haben Sie sich als Korporationspräsident gesteckt?

Den Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterzuführen und die Geschäfte abzuschliessen, die am Laufen sind. Ich denke da an das Strassengesetz, mit den Gemeinden laufen immer noch Verhandlungen, die wir nächstens abschliessen können. Im Energiebereich kommt doch einiges auf uns zu. Bis aufs Meiental sind die Kraftwerkprojekte aus dem Snee (Schutz- und Nutzungskonzept erneuerbare Energien) abgeschlossen, aber nun stösst die Lucendro-Konzession neue Diskussionen an. Persönlich ist es mir ein Anliegen, mit jeder Alpgenossenschaft die Zusammenarbeit auf den Alpen zu besprechen. Und alpwirtschaftlich ist momentan das Urner Oberland im Fokus. Die Alp Gornern soll optimal erschlossen werden, um dem Oberland und Gurtnellen attraktive Perspektiven zu bieten.

Was wünschen Sie der Korporation?

Dass sie auch in hundert Jahren noch Bestand hat. Sie soll eine offene Institution mit einem offenen Ohr für alle sein und sich weiterentwickeln und Verantwortung im Kanton Uri übernehmen. Dann hat die Korporation langfristig eine Daseinsberechtigung.