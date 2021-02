680'000 Franken hatte der Landrat im September 2018 für E-Tax und das Steuerportal bewilligt. Mit der Umsetzung war die Ringler-Informatik AG beauftragt. Das Baarer Unternehmen, das sich als einziges um den Auftrag beworben hatte, hat auch Obwalden ins papierlose Steuerzeitalter geführt. Gleichzeitig mit Nidwalden hat auch Solothurn auf E-Tax gewechselt. Schwyz hat dieses Jahr auf die webbasierte Steuererklärung umgestellt.

Im Gegensatz zur Vorgängerversion NW-Tax kann man bei E-Tax mit jedem Gerät mit Internetzugang die Steuererklärung ausfüllen; egal, ob PC, Tablet oder Smartphone. Eine Software muss nicht mehr heruntergeladen werden. Anstelle der Formular-Eingabemasken treten nach Themen gegliederte Assistenten auf, welche durch die Fragen führen und auf Abzüge hinweisen. Wegen der Datensicherheit durchlaufen die Anwender eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit SMS-Code, um sich anzumelden.

Neu kann man beim Steuerportal E-Tax Einblick in das Steuerkonto nehmen und den aktuellen Saldo, aber auch Zahlungen und Umbuchungen für die jeweilige Steuerperiode einsehen. Zudem wird der Zugriff auf Dokumente wie Steuerverfügungen oder Rechnungen gewährt. Erstmals haben die Nidwaldner zusammen mit den Aktivierungsschreiben einen Einzahlungsschein für die Kantons- und Gemeindesteuern erhalten. Damit kann man neu das ganze Jahr über Vorauszahlungen leisten, die mit 0,1 Prozent verzinst werden. Die provisorische Steuerrechnung ist nach einer Revision des Steuergesetzes neu per 31. Dezember fällig – nicht mehr wie bis anhin in zwei Raten per 31. Juli und 30. November. (map)