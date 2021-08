Interview Nidwaldner TCS-Chef tritt zurück: «Der Kanton hat es bisher verschlafen, ein umfassendes Verkehrskonzept auf die Beine zu stellen» Nach 13 Jahren tritt Andreas Rösli als Präsident der TCS-Sektion Nidwalden zurück. Unter seiner Ägide bekam Nidwalden seine ersten beiden Verkehrsgärten. Matthias Piazza 02.05.2021, 16.00 Uhr

Der langjährige Präsident des TCS Nidwalden Andreas Rösli beim Verkehrsgarten bei der Schule in Ennetbürgen. Bild: Dominik Wunderli (26. April 2021)

13 Jahre lang präsidierten Sie den Nidwaldner TCS. Nun haben Sie das Amt Anfang Monat aufgegeben. Fehlt Ihnen etwas?

Andreas Rösli: Ich führte das Amt, das mich einen halben Tag pro Woche beschäftigte, sehr gerne aus. Aber mit 66 Jahren und nach 13 «Dienstjahren» fand ich, dass es an der Zeit ist, das Steuer einem Jüngeren zu überlassen, der neue Ideen einbringen kann. Langweilig wird es mir nicht, da ich immer noch als selbstständiger Unternehmensberater arbeite.

Wie kamen Sie zu diesem Amt?

Ich war zehn Jahre OK-Präsident des Buochser Quaifestes, präsidierte ebenso lange die FDP und war im Schulrat von Buochs. Man fand, dass ich die nötige Erfahrung mitbringe, und fragte mich für das Amt an.

Was machte für Sie den Reiz des Präsidentenamts aus?

Die grosse Vernetzung im Kanton. Ich hatte einen guten Draht zur Kantonspolizei, der Baudirektion, dem Verkehrssicherheitszentrum und weiteren Verkehrsbehörden. Ein schönes Erlebnis war auch immer die jährliche Feier mit den Schülern, welche die Veloprüfung fehlerfrei abschlossen.

Was waren für Sie die Highlights Ihrer Amtszeit?

Für ältere Autofahrer ab 70 Jahren führten wir in Zusammenarbeit mit dem Verkehrssicherheitszentrum und dem Kantonsarzt ein Seminar ein. Dabei bekommen die Senioren Antworten auf viele Fragen, die sich bei älteren Autofahrern stellen. So erfahren sie etwa auch, wie eine periodische Kontrolluntersuchung beim Arzt abläuft. Das Angebot kommt an. Stolz bin ich auch auf die zwei Verkehrsgarten in Ennetbürgen und Hergiswil, die auf Initiative des TCS Nidwalden entstanden sind. Dort können Kinder mit ihrem Velo die Verkehrsregeln üben. Auch der erneuerte TCS-Campingplatz in Buochs kam zu Stande, weil die Nidwaldner Sektion den nationalen TCS als Betreiber von der Sanierung mitüberzeugen konnte.

Was hat sich in Ihrer Amtszeit verändert?

Die Digitalisierung hielt Einzug. Zu Beginn verschickten wir die Einladungen noch per Post, später per E-Mail, von meinem PC aus. Oft überforderte die Zahl der E-Mails meine Internetverbindung. Heute verschickt der TCS Waldstätte, unsere Muttersektion, von Luzern aus Newsletters. Auch der Internetauftritt wurde professionalisiert.

93 Franken jährlich kostet die Mitgliedschaft des TCS. Dafür hat man Anspruch auf den Pannendienst. Was steht bei der Sektion Nidwalden im Fokus, die als Verein organisiert ist?

Bei uns geht's vor allem um die Verkehrssicherheit, darum engagieren wir uns auch bei den Veloprüfungen, erstellen Verkehrsgärten oder bieten Kurse an. Zudem pflegen wir auch das Gesellschaftliche, veranstalten den Schnee- und Fondueplausch, TCS-Jassturniere oder den Sommerbrunch.

Als TCS-Mitglied ist man automatisch Mitglied der kantonalen Sektion. Wie beurteilen Sie die Popularität der Nidwaldner Sektion mit gegen 6500 Mitgliedern?

Das ist eine schöne Zahl, die auch seit Jahren konstant ist. Bei rund 26'000 Autos und etwa 27'000 Führerscheinen in Nidwalden heisst das, dass etwa jeder vierte Nidwaldner Autofahrer Mitglied beim TCS ist.

Wie bringt sich der TCS Nidwalden verkehrspolitisch ein?

Auf Anfrage der Baudirektion beziehungsweise des Amts für Mobilität bringen wir uns bei der Erarbeitung des kantonalen Verkehrskonzeptes ein. Das finden wir sehr sinnvoll und nötig. Der Kanton hat es bisher verschlafen, ein umfassendes Konzept auf die Beine zu stellen.

Wie beurteilen Sie die Nidwaldner Verkehrspolitik?

Nidwalden betreibt eine sehr ausgeglichene Verkehrspolitik, die den verschiedenen Verkehrsträgern Rechnung trägt. Die regelmässig durchgeführten Umfragen unter den TCS-Mitgliedern bestätigen meinen Eindruck. Die Mehrheit unserer Mitglieder ist sehr zufrieden mit der Verkehrspolitik. Dies im Gegensatz zu anderen Kantonen wie etwa Luzern. Die Bedürfnisse aller Verkehrsträger sollen berücksichtigt werden. Der TCS setzt sich auch nicht nur für Auto- und Töfffahrer ein, sondern auch für Velofahrer. Auch diese dürfen unseren Pannendienst in Anspruch nehmen, wenn sie Mitglied sind.

Wo sehen Sie die grössten künftigen Herausforderungen für den TCS Nidwalden?

Die Elektromobilität wird sich auf die Arbeit des TCS-Pannendienstes auswirken. Es macht einen Unterschied, ob ein Tesla oder ein benzinbetriebenes Auto liegenbleibt.

Hinweis: Der Buochser Andreas Rösli (66) hat das Amt am 7. April an Roman Huber aus Emmetten übergeben.