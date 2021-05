Interview Raumplaner nach 100 Tagen im Amt: «In Nidwalden ist die Mentalität direkt, ehrlich, ‹fadegrad›» Seit rund 100 Tagen ist Thomas Furrer Chef des Nidwaldner Amtes für Raumentwicklung. Der ehemalige Rapperswiler Stadtrat zieht eine erste Bilanz. Philipp Unterschütz 05.05.2021, 16.30 Uhr

Bild: Eveline Beerkircher (Stans, 27. April 2021)

Zwei Jahre brauchte der Kanton, um die Stelle des Raumplanungschefs nach der Pensionierung von Markus Gammetter im Januar 2019 wieder zu besetzen. Seit Februar ist nun Thomas Furrer im Amt.

Nidwalden fand lange keinen Raumplanungschef, weil erfahrene Fachleute, wie Sie auf dem Markt kaum vorhanden sind. Sie wurden als Stadtrat von Rapperswil-Jona abgewählt und mussten auf Stellensuche. Wer hat da nun mehr Glück gehabt?

Thomas Furrer: (Lacht) Das ist doch eine typische Win-win-Situation. Für mich stimmt es, wie es ist. Ich bin nicht ein typischer Verwalter, sondern habe viel Gestaltungswillen, den ich gerne hier einbringen möchte. Ich musste mich ja auch neu orientieren, hatte aber schon meine Ansprüche. Lohnmässig musste ich zwar Abstriche machen. Aber ich fühle mich bestätigt, dass ich nicht die Alternativen berücksichtigt habe, die noch da waren. Jetzt möchte ich nicht mehr zurück. Auch wenn es unter Coronabedingungen etwas schwieriger ist, bin ich gut gestartet. Mir ist die Nähe positiv aufgefallen, mit der man hier zusammenarbeitet. Kurze Wege – das habe ich mir eigentlich erhofft. Ich habe gespürt, dass man froh ist, endlich eine neue Leitung in der Raumplanung zu haben. Daher geniesse ich wohl auch eine Art Anfangs-Goodwill.

Ein Raumplaner sollte doch jedes Mäuerchen der Region kennen. Wie vertraut ist Ihnen Nidwalden?

Ich muss die Nidwaldner Landschaft schon noch besser kennen lernen – und auch die Menschen. Ich besuche nun die Bauämter aller Gemeinden. Sie stehen auch im Fokus, weil bis Ende 2022 die Zonenpläne aller Gemeinden revidiert und ans kantonale Baurecht angepasst sein müssen. Da ist es wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten.

Wo stehen Sie politisch?

Früher war ich in Grenchen in der SP, heute bin ich parteilos. Ich denke, dass ich links vom Durchschnitt in Nidwalden stehe. Mir sind soziale Themen und Umwelt wichtig. Oder auch die Mobilität, wo ich finde, dass wir wegmüssen von der grenzenlosen Individualität.

In Rapperswil haben Sie ein Amt mit weit über 100 Mitarbeitern geführt. Jetzt haben Sie in Nidwalden noch sieben Leute. Das ist schon etwas ganz anderes?

Auf dem Papier sieht das nach einem grösseren Unterschied aus, als es wirklich ist. Natürlich mache ich hier wieder mehr Facharbeit, aber das habe ich ja auch gesucht. Beim Bewerbungsgespräch wurde ich gefragt, ob ich denn wohl nach drei, vier Jahren wieder gehe. Das ist nicht mein Plan. Nidwalden hat eine enorme Vielfalt auf kleinem Raum. Landschaften, Strukturen, bedeutende Betriebe, Flugplatz, Gymnasium, Spital – so etwas habe ich noch selten gesehen. Das hat mich sehr angezogen. Und auch der Perspektivenwechsel von der Stadt zum Kanton ist sehr interessant. Nebst der Arbeit im kleinen Massstab hat man viel mehr mit Bundesthemen zu tun.

Die Mentalität dürfte hier wohl auch ziemlich anders sein?

Ja, sicher. Hier ist sie direkt, ehrlich, «fadegrad». In Rapperswil war es für mich auch noch etwas anders, weil ich da Politiker war und da wird man oft angelogen. Hier ist man aber auch bescheidener, die Selbsteinschätzung ist anderswo ausgeprägter.

Jetzt müssen Sie aber als Aussenstehender den Leuten im Zusammenhang mit ihrem Eigentum manchmal auf die Füsse treten. Da sei man dann schnell der Böse, hat Ihr Vorgänger bei der Pensionierung gesagt.

Ich war schon in Rapperswil ein «fremder Fetzel». Ich bin mir bewusst, dass man sich in diesem Amt nicht nur Freunde macht. Es war ja auch die letzten acht Jahre mein Metier. Das gab schon etwas Abhärtung. Meine Vision ist aber, dass sich das Image der Raumplanung ändert: weg vom Kontrollamt, hin zu Lenkung und Gestaltung. Die Baukultur ist mir wichtig. Schönes ist dauerhafter, gefällt den Leuten und bringt mehr Wertschöpfung. Anderseits ist ein grosser Teil der Raumplanung durch Gesetze geregelt. Mir scheint Nidwalden im Schweizer Vergleich eher eine tolerante Linie zu verfolgen, die gesetzlich noch vertretbar ist. Würden wir aber weitergehen, würde uns Bundesbern auf die Finger klopfen. Ich möchte nicht als Konsequenz Dossiers nach Bern schicken müssen, wie es beispielsweise Obwalden beim Bauen ausserhalb der Bauzonen musste.

Bild: Eveline Beerkircher

Bild: Eveline Beerkircher

Bauen ausserhalb der Bauzonen ist ein gutes Stichwort. Der Bauernverband wirft dem Raumplanungsamt fehlendes Augenmass bei der Auslegung der Gesetze vor und befürchtet aufgrund von Bundesgerichtsurteilen gar noch Verschärfungen.

Im Endeffekt geht es da um die Frage, wie viel Wohnungen die Landwirtschaft ausserhalb der Bauzonen schaffen darf. Es geht aber nicht, dass wir neue Wohnungen auf Vorrat bewilligen. Aufgrund der Bundesgerichtsurteile müssen die Bauern tatsächlich mit Verschärfungen leben. Das Thema ist für mich aber selber auch neu. In den letzten Jahren habe ich mich kaum mehr mit dem Bauen ausserhalb der Bauzonen befasst. Ich sehe schon einen Spielraum, aber er muss gerecht ausgenutzt werden.

Was ist mit dem Naturstein-Mäuerchen in Ennetbürgen, das die Wogen hochgehen liess und dem Raumplanungsamt viel Kritik einbrachte?

Das Mäuerchen wurde zurückgebaut, der Fall ist momentan erledigt. Ich hätte damals vielleicht den Mitarbeiter aus dem Feuer genommen, um das belastete Verhältnis zu entkrampfen.

Wie sind denn die ersten Treffen mit dem Bauernverband verlaufen?

Der Bauernverband ist natürlich ein Interessenvertreter und tritt als solcher fordernd auf. Die Landwirtschaft sollte aber nicht aufgrund von Einzelfällen auf das grosse Ganze schiessen. Man muss schon sehen, dass die Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen in Nidwalden hoch ist.

Nidwalden mit seiner Tiefsteuerstrategie hat ein hohes Zuwanderungspotenzial. Die Zersiedelungsinitiative wurde hier seinerzeit von 75 Prozent der Bevölkerung abgelehnt. Läuft man da nicht Gefahr, dass zu viel gebaut wird?

Tatsächlich ist die Landschaft das höchste Gut. Wenn wir nicht die Qualität von heute halten können, haben wir verloren. Die Tallandschaft ist schon sehr zersiedelt, die Dörfer werden kompakter, die Entwicklung geht nach innen. Vier Gemeinden müssen Bauland rückzonen. Eine Lösung ist verdichtetes Bauen, aber das muss im richtigen Ausmass geschehen. Weil die nachbarschaftliche Akzeptanz gelitten hat, gibt es oft Einsprachen, weshalb auch das kein Allzweckheilmittel ist. Das Eigentum und das Mitspracherecht haben bei uns in der Schweiz eben einen hohen Stellenwert. Eine Fehlentwicklung ist jedoch, dass wir zu viel Wohnraum verbrauchen. Zu wenige Leute wohnen auf zu grossen Flächen. Wir werden wohl irgendwann nicht darum herumkommen, näher zusammenzurücken.

Inwiefern sind Sie am Gesamtverkehrskonzept beteiligt, das im nächsten Frühjahr vorliegen soll?

Ich bin in der entsprechenden Projektgruppe und war bereits bei zwei Sitzungen dabei. Aufgrund der hohen Erwartungen wird es wohl schwierig, es allen recht zu machen. Auf jeden Fall muss nach Vorliegen des Konzepts schnell die Phase der Umsetzung folgen.

Immer wieder wird auch das Tempo bei der Bearbeitung von Baugesuchen kritisiert. Werden Sie für eine Beschleunigung sorgen?

Dazu braucht es alle Beteiligten. Bei den Baugesuchen innerhalb der Bauzonen liegen wir in 61 Prozent der Fälle innert der gewünschten 35 Tage. Ziel ist es, 70 Prozent zu erreichen, aber das kommt stark auf die Komplexität und Grösse der Projekte an. Ein Engpass besteht bei der Denkmalpflege. Hier müssen wir die Durchlaufzeit senken können.

Wie sieht es beim Agglomerationsprogramm der fünften Generation aus?

Da wurde mittlerweile die Projektorganisation gebildet. Das Aggloprogramm der fünften Generation wird sich stark an die Vorarbeiten aus dem Programm der vierten Generation anlehnen, das ja aus Zeitmangel nicht eingereicht wurde. Diesmal haben wir aber genügend Vorlaufzeit. Im Herbst nehmen wir Kontakt mit den Gemeinden auf und im Budget 2022 wird dem Landrat ein erster Kredit beantragt.